WhatsApp ti consente di nascondere la foto e l'ora della connessione a contatti specifici

WhatsApp sta implementando nell'ultima versione beta per Android una nuova opzione che consente agli utenti per nascondere la propria foto dal profilo e l'ora della connessione ai contatti selezionati. Questa è un'alternativa configurata manualmente.

Fino ad ora, l'app di messaggistica consentiva di scegliere questa opzione solo per gli stati. Quando apri il menu privacy di questo strumento, presenta tre alternative per la visualizzazione: «I miei contatti», «I miei contatti, tranne...» e «Condividi solo con...».

La novità è che ora viene aggiunta un'altra opzione per prendersi cura della privacy degli utenti. Secondo WABetaInfo, nel nuovo aggiornamento del programma beta di Google Play, versione 2.22.8.9 di WhatsApp per Android, questa opzione ha stato ampliato e consente di proteggere la foto del profilo, le informazioni di contatto e l'ultima volta di connessione.

Questa opzione non è del tutto nuova, dal momento che l'applicazione di messaggistica ha iniziato a testarla nelle precedenti versioni beta sia per Android che per iOS, che ha testato per tutto il 2021.

Tuttavia, questa funzionalità è stata resa disponibile solo ad alcuni beta tester e pochissime persone sono state in grado di testarne il funzionamento. Ora, questo limite è stato esteso, quindi chi vuole testarlo dovrà scaricare l'ultima versione beta di WhatsApp per Android 2.22.8.9.

Una volta installato, devono accedere al menu Impostazioni di WhatsApp, toccare dove dice Account, quindi Privacy e verificare chi può vedere le proprie informazioni personali.

WhatsApp ha aggiunto nuove impostazioni sulla privacy

Quindi, sia in Time of Last Connection, sia in Profile Photo, Info e Status, verranno visualizzate quattro opzioni: «Tutti», «I miei contatti», «I miei contatti, tranne...» e «Nessuno».

WhatsApp ricorda che gli utenti che selezionano l'opzione «I miei contatti, tranne...» non saranno in grado di vedere l'ultima connessione di queste persone.

Come sapere se WhatsApp è aggiornato

Per scoprire se hai l'ultima versione o devi scaricare una nuova edizione, devi andare su Google Play o Apple Store, cercare WhatsApp e se accanto a questo termine c'è il pulsante «aggiorna» significa che non hai l'ultima versione. Devi premere lì e scaricare l'aggiornamento.

Come entrare a far parte del programma Beta

Per testare gli ultimi sviluppi che WhatsApp sta sviluppando prima che vengano resi pubblici e accessibili a tutti gli utenti, devi iscriverti al programma beta tester. Ciò consente di accedere alle funzionalità e agli strumenti che l'applicazione sta sperimentando. Puoi anche fornire feedback e segnalare bug identificati.

Dovrebbe essere noto che le versioni beta o di prova sono instabili e quindi potrebbero esserci problemi che causano l'esecuzione occasionale dell'app con problemi, si chiude da sola o presenta qualche altro errore. Pertanto, per evitare qualsiasi tipo di inconveniente, è meglio continuare a utilizzare la versione pubblica sottoposta a debug e quindi più stabile.

Android

Per diventare un beta tester su Android, devi inserire il seguente link https://play.google.com/apps/testing/com.whatsapp/ e fare clic dove dice «Diventa un tester». Riceverai un aggiornamento dell'app WhatsApp Messenger rendendoti conto che sei già un membro della community.

La pagina per accedere al programma beta tester di WhatsApp su Android

È possibile annullare l'iscrizione al programma di test in qualsiasi momento, semplicemente facendo clic sul pulsante che dice «Esci dal programma» e che si trova nella parte inferiore della pagina sopra menzionata. Dopo aver fatto ciò, è possibile continuare a utilizzare la versione pubblica di WhatsApp.

iOS

Innanzitutto, è necessario installare TestFlight sul dispositivo che verrà utilizzato per il test. Quindi, accetta l'invito che arriverà via e-mail o tramite un link per installare la versione beta dell'app. In questo caso, il link ufficiale indica che non è disponibile per essere un beta tester di WhatsApp su iOS. Quando viene rilasciato, è necessario seguire questi passaggi:

1. Scarica l'app TestFlight sul dispositivo iOS che verrà utilizzata per i test facendo clic qui.

iOS di prova

2. Installa la versione beta dell'app iOS tramite un invito via e-mail o il link pubblico, che in questo caso sarebbe questo. Anche se, come già accennato, per il momento questo programma è pieno e non c'è disponibilità, anche se in futuro potrebbe essere rilasciato da qualche parte.

3. Apri l'email di invito o tocca il link pubblico sul dispositivo iOS in cui verrà eseguito il test.

4. Fai clic su «Visualizza in TestFlight» o «Inizia il test» o tocca «Installa» o «Aggiorna» per l'app che desideri testare.

