La dittatura criminale in Michoacán: la linea sottile tra violenza, improvvisazione politica e fallimenti del sistema penale

Domenica scorsa, un gruppo di dieci e quindici membri della famiglia Michoacán è arrivato al ranch El Paraíso a Zinapécuaro, Michoacán, dove diversi uomini si erano riuniti dal pomeriggio in un palenque clandestino per assistere alle battaglie dei galli. Gli aggressori, vestiti come se fossero militari, sono arrivati nascosti in un camion distributore di patate Sabritas, come Trojan Horse Michoacán versione, e solo hanno attraversato l'ingresso del complesso e hanno ucciso una ventina di persone con le loro armi conosciute come corna di capra.

Il suo obiettivo principale era un leader del Jalisco New Generation Cartel (CJNG). Quasi tutti i morti appartenevano al cartello di quattro lettere, anche se alcune delle vittime erano anche galleros, secondo le informazioni provenienti da fonti locali. Zinapécuaro è stato l'ultimo capitolo di una serie di eventi violenti che negli ultimi quattro mesi non hanno fatto altro che aumentare drasticamente il bilancio delle vittime in Michoacán: dal novembre 2021 ad oggi, due giornalisti, due sindaci e 48 persone sono state uccise in tre massacri.

La violenza nel Michoacán, e in gran parte del paese, è naturalmente dovuta alla criminalità organizzata, ma anche alle autorità e alla loro mancanza di leadership, nonché a un settore della società. Javier Ulises Oliva Posada, professore di ricerca a tempo pieno all'UNAM, è stato categorico al riguardo e ha affermato che da un lato ci sono i nuovi governi statali, saliti al potere solo lo scorso 6 giugno, che, senza avere un'idea chiara di cosa vogliono fare in termini di sicurezza pubblica, e in di fronte a una debolezza strutturale nella polizia locale, preferisce optare per l'improvvisazione.

«Ci sono le dichiarazioni di David Monreal a Zacatecas — il governatore ha chiesto di «affidarsi a Dio» dopo che 10 corpi sono apparsi in un furgone abbandonato di fronte al Palazzo del Governo —, o il caso di Alfonso Durazo, ancora più controverso, perché è venuto dall'essere il segretario della sicurezza quando un gruppo di criminali ha preso il comune di Caborca per più di 6 ore, e così ha fatto il caso di Colima con il governatore (Indira Vizcaíno) che ha persino sollevato la possibilità di chiedendo il congedo dopo 10 giorni consecutivi di sparatorie nello Stato», ha spiegato a Infobae.

Questo cocktail di improvvisazione e mancanza di professionalità viene utilizzato dai gruppi criminali per espandere le loro aree di influenza o mantenerle attraverso la violenza. Nel caso specifico di Michoacán, le tracce del traffico di droga possono essere rintracciate fino a 40 anni fa, ma per l'esperto di sicurezza nazionale, uno degli errori più gravi risale al mandato di sei anni dell'ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), quando lui e il suo segretario dell'interno, Miguel Ángel Osorio Chong, ha deciso di tollerare i gruppi di autodifesa. «Hanno dato accesso a gruppi irregolari e armati che vediamo oggi sono indistintamente da una parte o dall'altra. Estorcono denaro dai produttori di avocado e limoni e coprono le aree produttrici di droga «, ha affermato Oliva Posada.

Ma la situazione in Michoacán, che serve anche come riflesso di altre entità della Repubblica, non dovrebbe essere attribuita solo ai politici o a questi gruppi armati. Per l'esperto, il contesto sociale è un terzo fattore altrettanto importante che spiega l'attuale clima di violenza. Il massacro di Zinapécuaro è avvenuto in un palenque illegale senza alcun tipo di registrazione. Per anni questo tipo di eventi ha convissuto con la criminalità organizzata. Il 21 novembre 2021, a Zitácuaro, un commando armato ha fatto irruzione in un palenque nella comunità di La Gironde, uccidendo quattro assistenti e ferendone altri 11. Nel maggio 2017, un altro spettacolo simile nel comune di Lazaro Cardenas è stato teatro di uno scontro tra civili armati.

«Le pratiche di illegalità nei diversi incontri sociali spiegano parte del clima di violenza che è stato endemico. Va ricordato che in queste aree montane, lontane dai centri urbani, queste controversie sul controllo territoriale possono verificarsi più facilmente. Non si tratta solo di traffico di droga, ma anche estorsioni, rapimenti, accuse di piano, omicidi di giornalisti e leader ambientali. Agiscono come se fosse una sorta di dittatura criminale », ha detto l'accademico.

Per il ricercatore, la strategia del presidente López Obrador di attaccare direttamente le cause e non gli effetti è corretta, ma non sufficiente (FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO)

L'8 febbraio, i membri del Segretariato della Difesa Nazionale (Sedena) e della Guardia Nazionale hanno recuperato il comune di Aguililla dopo più di nove mesi in cui è stato istituito il cartello di nuova generazione Jalisco (CJNG). Padre Gilberto Vergara ha detto a Infobae di non aver mai visto una presenza così forte delle forze armate. C'erano almeno 60 pattuglie che avevano preso il controllo della sede municipale. Tuttavia, le aspettative non sarebbero durate a lungo perché solo un mese dopo il sindaco del comune, César Arturo Valencia, è stato assassinato, molto vicino alla cantina del Palazzo Municipale di Aguililla.

Questo paradosso del dispiegamento di forze militari senza contenimento della violenza, secondo l'esperto, non ha solo a che fare con una questione di improvvisazione delle decisioni, ma anche con una questione di bilancio: Morena, il partito a cui appartiene il presidente messicano, ha tagliato un terzo del budget stanziato alla sicurezza municipale e alle limitazioni nel quadro giuridico. «La porosità del sistema penale accusatorio, ironicamente conosciuta come la 'porta girevole' - i criminali impiegano più tempo per entrare che per uscire - è indiscutibile, a causa di queste limitazioni i criminali possono agire impunemente. Sanno che, una volta presentati all'autorità, hanno pochissime possibilità di essere perseguiti. Questa situazione ha portato, nel corso degli anni e dei decenni, a un indebolimento delle dimensioni che stiamo vivendo».

Per il ricercatore, la strategia del presidente López Obrador di attaccare direttamente le cause e non gli effetti è corretta, ma non sufficiente. Allo stesso tempo, il tessuto sociale deve essere ristabilito e la legge deve essere applicata, i criminali puniti e portati davanti alle autorità. «È indubbiamente necessaria una mano pesante. È per questo che è stata creata la Guardia Nazionale. Nessuno sta parlando di violazioni dei diritti umani o di atti di arbitrarietà. Non solo si tratta di una questione di forza e di sottomissione, ma è necessaria una presentazione più coerente dello Stato messicano per poter affrontare la situazione a Michoacán e nel Paese in generale».

Senza un serio riadattamento e una revisione approfondita, è probabile che scenari come quello di Zinapécuaro continuino a replicarsi nel Michoacán e in altre regioni travagliate del Messico, ha previsto Oliva Posada, ma sono necessari anche impegni più forti da parte della società. «Non dobbiamo accettare o tollerare le pratiche criminali come se fossero encomiabili. Non diffondiamo la musica di gruppo che sostiene la violenza di genere, la criminalità e il traffico di droga. Vogliamo che il governo e le autorità facciano tutto, ma anche noi cittadini abbiamo molte responsabilità per ciò che sta accadendo».

