«Tropical Jesus è tra tutti i miei album che la Colombia ha di più»: Carlos Sadness torna nel paese per promuovere il suo ultimo album

Nel 2020, il cantautore spagnolo Carlos Sadness ha pubblicato il suo quarto album in studio, «Tropical Jesus», un progetto musicale in cui voleva catturare tutte le esperienze e le emozioni che ha permeato nei suoi viaggi attraverso l'America Latina durante la promozione del suo precedente lavoro discografico. Il risultato: un album di 13 canzoni che, nelle sue parole, compilano i paesaggi che conosceva nella regione e, il cui titolo, infatti, è emerso in Colombia.

Dopo tre anni in cui non è salito su un palco colombiano, e dopo aver dovuto cancellare i suoi concerti in America Latina e in Europa a causa dell'inizio della pandemia, il nativo di Barcellona tornerà in Colombia il 10 aprile come parte del tour del suo ultimo progetto musicale. Poco più di una settimana dopo la sua presentazione a Bogotà, in dialogo con Infobae, Sadness ha parlato della nascita del suo quarto album, dell'influenza colombiana su di esso, dei suoi progetti futuri e, come extra, è entrato nei dettagli di «tuchico», la sua nuova canzone che è stata rilasciata mercoledì pomeriggio.

Infobae: Com'è nato Tropical Jesus?

Carlos Sadness (C.S): L'idea del nome è nata in Colombia, ed è perché una volta su una stazione radio l'annunciatore per spiegare agli ascoltatori che aspetto assomigliava ha detto: «Immagina Carlos come una specie di Gesù tropicale».

Questa cosa del «Tropical Jesus» era uno scherzo e ho pensato che fosse divertente creare quell'alter ego in quel momento, un modo per reinventarsi, per fare di nuovo cose nuove. (...) A noi artisti piace sempre avere la sensazione di iniziare le cose, che ci sia spazio per crescere, per sperimentare, e c'è una bella sensazione e anche un po' di quella metafora dietro l'uso di un nome come se fosse nuovo per un progetto che non lo è.

Infobae: Questo nuovo album ha nuovi ritmi, collaborazioni varie, come definiresti 'Tropical Jesus'?

C.S: È un album nato da esperienze molto belle che sono, in gran parte, tutti i viaggi in America Latina che l'album precedente ha portato, un album che mi ha messo in contatto con i paesi dell'America Latina, che mi ha fatto viaggiare e scoprire luoghi che non conoscevo, esperienze emozionanti cose. Penso che sia un album molto scenografico, perché attraverso descrizioni con parole, musica e suoni, si crea immediatamente un paesaggio e si trova quella canzone in un luogo e in un ambiente. (...) È anche vero che ho sempre voluto fare il pittore, quindi in qualche modo ho provato anche a dipingere con le canzoni, quindi penso che sia una delle caratteristiche di Tropical Jesus.

Infobae: E in che modo i tuoi viaggi in Colombia hanno influenzato l'album?

C.S: Alla fine ci sono molte cose, ci sono due collaborazioni colombiane. Ne abbiamo fatto uno direttamente a Santa Marta. Sulla costa ho trascorso alcuni giorni a casa di Li (Saumet), da Bomba Estéreo, e ovviamente c'è molta ispirazione perché non ero mai stato sulla costa colombiana, non avevo visto i Caraibi così vicini e questo lascia il segno e ti ispira quando si tratta di scrivere e descrivere il paesaggi che si sentono, ad esempio, in canzoni come Chocolate and Cream, o fare riferimenti più ovvi dicendo «look cool» -nella canzone con Li.- Penso che Tropical Jesus sia quello che la Colombia ha di più da tutti i miei album e senza nemmeno menzionarlo direttamente.

Infobae: La tua collaborazione con Li Saumet si intitolava «Aloha», cosa ti ha portato a nominare la canzone così?

C.S: Abbiamo iniziato a farci l'idea della parola aloha perché ha quel significato di saluto, ma allo stesso tempo respinta. È anche come dire ti amo, ti apprezzo, e ci è piaciuto molto che una parola riunisca tutte queste cose e da lì, parli di qualcosa come sentirsi accompagnati. Inoltre, ho visto che Li ha sempre un messaggio dietro le sue canzoni, che le piace davvero preoccuparsi come punto sociale, dare speranza alla gente e mi è piaciuto.

Infobae: L'album presentava anche la collaborazione di Manuel Medrano nella canzone 'When everything was bien', come è finito per essere legato al progetto?

C.S: Beh, notate che ho incontrato entrambi gli artisti fuori dalla Colombia. Ho conosciuto Li in Spagna quando è venuta in tour e mi è piaciuta molto, eravamo fighi e da lì abbiamo iniziato a parlare e poi mi ha invitato a lavorare sulle canzoni. Tutto è andato molto bene e la canzone alla fine ha quello che succede quando le collaborazioni sono fatte per un po 'per amore, per reciproca ammirazione, per interesse nell'incrociare generi e stili, e la canzone suona sia all'uno che all'altro.

Ho conosciuto Manuel Medrano a Città del Messico, ha fatto una presentazione e anche io. Era molto bello ed era un ragazzo che amavo, l'avevo scoperto da poco alla radio, precisamente in Messico, e amavo la sua voce. Abbiamo continuato a parlare, siamo diventati amici e gli ho mandato questa canzone quasi finita («Quando tutto andava bene»). Dissi: «Zio, penso che la tua voce qui si sommerebbe e aggiungerebbe molto», e nel giro di due o tre giorni mi restituì la canzone con una parte che aveva fatto e fu allora che sentii che la canzone aveva assunto una dimensione.

Infobae: E per i tuoi prossimi progetti musicali, hai all'orizzonte la possibilità di collaborare di nuovo con altri artisti colombiani?

C.S: Sto già iniziando a scrivere per il prossimo album e non ho ancora pensato alle collaborazioni, ma ovviamente la Colombia è ed è sempre stata in un momento incredibile di artisti. In effetti, ci sono molti artisti urbani colombiani che amo e che ogni volta penso che la musica sia lì per mescolarsi e mi piacerebbe averne un po', o anche (collaborare) con altri più tradizionali come il mio buon amico Camilo (Echeverry), che ammiro e perché sarebbe incredibile condividere un canzone con lui un giorno.

Infobae: Allora, puoi già confermare che stai per pubblicare un quinto album?

C.S: Sì, sì, lavoro sempre. È vero che il 2021 per me non è stato un anno super stimolante, è stato un anno mezzo grigio, non sono stato ispirato, non ho lavorato quasi nulla, non è stato il mio anno preferito, ma questo 2022 penso che con tutte le buone notizie che stiamo avendo dal ritorno alla normalità mi sono sentito un fiorente creativo e sto scrivendo parecchio quest'anno, trovando bellissime musicalità, quindi forse non quest'anno, ma l'anno prossimo vorrei pubblicare un album con tutte queste piccole idee che stanno venendo fuori in questi giorni.

Infobae: Cambiando argomento un po', quasi un anno dopo aver pubblicato «Tropical Jesus», ha pubblicato il suo secondo libro illustrato, «Instructions to Stop Time», qual è la ragion d'essere di questo progetto? È un'estensione del tuo ultimo album?

C.S: È uscito a distanza di circa un anno, quindi no, non significa che stiano insieme, quello che è vero è che questo è un libro con cui ho potuto lavorare durante gli anni della pandemia in cui ho avuto un po' più di tempo libero.

L'idea è nata perché la gente mi chiedeva sempre i disegni dei tatuaggi delle mie canzoni e ho pensato che fosse bello scegliere una frase da ogni mia canzone e renderla una piccola illustrazione in modo che la gente non dovesse aspettare di incrociarmi. La verità è che ha avuto un'accoglienza molto bella perché non è proprio un libro in quanto tale, piuttosto sarebbe un catalogo, un piccolo regalo pensato per le persone che mi ascoltano da molto tempo.

Nell'immagine, il libro illustrato di Carlos Sadness, «Instructions to Stop Time». Foto: Instagram Carlos Sadness

Infobae: E perché chiamarlo «Istruzioni per fermare il tempo?

C.S: Perché alla fine è molto legato al tema dei tatuaggi, un modo eterno di segnare un momento molto preciso. Quello che la gente fa è cercare di portare via qualcosa che sta accadendo per sempre, e ho pensato che fosse impossibile fermare il tempo ma che possiamo cercare di conservarlo il più possibile attraverso la memoria (...), Mi piaceva l'idea che fossero istruzioni per fermare il tempo anche se sappiamo che questo è impossibile.

Infobae: Passando ai suoi progetti attuali, le prime immagini che ha condiviso di 'tuchico', la nuova canzone che pubblicherà il 31 marzo, ha attirato molta attenzione nelle ultime settimane sui social network, visto che viene visto interpretare il ruolo di insegnante. Raccontaci un po' di cosa tratta questo nuovo progetto.

C.S: La verità è che alla fine è di questo che parla un po' il videoclip, che suono come insegnante perché la canzone improvvisamente cerca di teorizzare l'amore, cioè di applicare parole che usiamo per la scienza, per la fisica, per la matematica, per amare. Ma oltre a ciò di cui parla la canzone è l'essere innamorati di una persona che è già in coppia, ciò che crea un'enorme frustrazione, penso che molte persone probabilmente si siano sentite così, anche se è a un certo punto della nostra vita, e beh ho deciso di affrontare questo dramma in modo amichevole. È una canzone da ballare, per prenderla con un certo senso dell'umorismo.

Infobae: E perché hanno deciso di portarla fuori nel bel mezzo del tour?

C.S: Ora viene fuori perché abbiamo tutta questa agilità davanti a noi in cui la gente sarà in grado di ballare di nuovo i concerti. Volevamo festeggiarlo con una canzone che suona la danza e tratta un tema d'amore che spesso è come un tabù, molte persone non dicono: «Guarda, sono innamorato di una persona che ha un partner e mi piacerebbe che lui la lasciasse e venisse con me», è un po' duro e un po' egoista, ma allo stesso tempo è molto umano.

Infobae: Spiegaci il nome della canzone, perché «tuchico» è unito e non separato?

C.S: Questo si capisce meglio con il videoclip, ma è stato perché il tuo ragazzo separato sembrava troppo ovvio e all'improvviso mentre lo scrivevo insieme ed era quasi come il nome di una persona, per me suonava come un nome giapponese, una canzone di una serie giapponese, e ho pensato che fosse anche un modo di prendere dramma fuori dalla canzone, di convertirla in qualcosa di un po' più, non ti chiamerò divertente, ma porterò via un po' di dramma.

Infobae: Per finire, faremo un giro di domande veloci, ti dirò alcune parole relative al tuo tour o al tuo album e mi dirai la prima cosa che ti viene in mente.

C.S: Ok, andiamo!

Colombia

Divertente perché mi sono sempre divertito molto, quindi ogni volta che mi parlano di andare in Colombia penso: «Beh, mi diverto».

Musica

Emozioni.

Amor

Certo, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata la papaya (ride), ma penso che sia a causa delle mie canzoni ('Love Papaya').

Vorrei anche dirvi che la diversità. Stiamo imparando che ci sono molti modi di amare, modi diversi e che è bene conoscerli e rispettarli.

Desamor

Spiacenti! canzoni perché ne escono molte, anche se è vero che ho pochissime canzoni di crepacuore.

astrologia

Beh, direi curioso.

Ora

Ti direi la mia parola preferita in spagnolo, che, nonostante provenga dallo spagnolo, è una parola nata in America Latina, è: adesso.

covid-19

Uff! Voglio salutarlo.

E bene, in occasione del lancio di 'tuchico', Popus o alternativa?

Super alternativa, anche se fortunatamente era anche un amico dei Popus e non c'erano problemi (ride). In effetti, ho avuto problemi e mi hanno cacciato da scuola perché mi hanno detto di non tornare finché non mi sono tagliato i capelli come una persona normale... Guarda, lo indosso ancora a lungo.





