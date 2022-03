«Red»: perché non riesci a smettere di vederla?

«Red», il film d'animazione che racconta la vita di Mei Lee, una ragazzina di 13 anni che deve affrontare i mandati familiari per crescere. (Disney Plus)

Red è arrivato sulla piattaforma Disney Plus l'11 marzo e in soli tre giorni è diventato il numero uno della fiction più seguita (in base al numero di ore di visione ottenute). Il film racconta la storia di Mei Lee, una ragazzina di 13 anni che, oltre ad affrontare le sfide tipiche della sua età a scuola e con la famiglia, deve affrontare una situazione del tutto particolare: ogni volta che prova emozioni intense, si trasforma in un gigantesco panda rosso.

Sotto il rigido dominio familiare, Meilin Lee (Mei, è il suo soprannome) deve affrontare le sue paure e desideri più profondi mentre combatte questo alter ego, il tenero panda rosso.

Diretto da Domee Shi, il film presenta due famosi cantautori come il recente premio Oscar, Billie Eilish e Finneas O'Connell, che sono stati responsabili della scrittura di tre canzoni per la band 4Town di cui Mei Lee e le sue amiche sono super fan. Ecco alcune chiavi per spiegare perché Red dovrebbe far parte dei film che devi guardare.

Camino à la pubertad

Forse una delle chiavi di Red è il percorso di Mei Lee verso l'adolescenza. «Volevo davvero esplorare i conflitti di una ragazza che entra nell'adolescenza, per mostrare come si sente tirata tra l'essere una brava figlia e l'accettarsi così com'è, in tutta la sua caotica complessità », spiega il regista Domee Shi. Il legame madre-figlio è fondamentale per la crescita di questa ragazza che ha bisogno di compiacere sua madre ma vuole anche rompere bene quello stampo da ragazza.

El vínculo de la pequeña con su madre es el eje de "Red". (Disney Plus)

Il gruppo di amici

Sono i sostenitori e quelli che conoscono davvero il dramma che sta attraversando Mei. Sono Abby, Miriam e Priya, che condividono con lei la passione per la boy band 4*Town. La sceneggiatrice, Julia Cho, si è presa molta cura del legame di amicizia di Mei e ha detto: «Mi piace sottolineare quella componente delle amicizie femminili perché per troppo tempo la narrazione è stata che siamo competitivi, gerarchici e che ci critichiamo duramente a vicenda. La verità è diversa. E questa è diventata una parte molto importante del film».

La amistad también es protagonista en "Red". (Disney Plus)

Il cibo e il padre di famiglia

È uno dei condimenti centrali di Red e che Shi ha deciso sarebbe stato uno degli assi del film. Ha preso come punto di partenza la sua esperienza personale, riguardante la figura paterna, che in Red si trasferisce da Jin. « È il baluardo della famiglia, docile ma stoico. È ispirato da mio padre, anche se mio padre è un po' più loquace. È un buon complemento a Ming, quello inferiore alla Terra. È l'eroe silenzioso», dice il regista. Jin, il papà di Mei Lee, prepara piatti ispirati alla cucina di Taisan che si basa su pollo e pesce al vapore, abalone con tirabeques e unadon (anguilla alla griglia con salsa). Il rifugio che Jin trova, di fronte a una casa gestita da donne forti (sua moglie, sua suocera che arriva inaspettatamente e sua figlia), è in cucina. È un personaggio tranquillo, paziente, calmo, che cucina e organizza il giardino.

Jin Lee, el papá de Mei, es tranquilo y calma las aguas con sus platos. (Disney Plus)

Un viaggio nel passato

Sebbene non sia un tempo remoto, il film è ambientato negli anni 2000. Ricrea l'inizio di questo secolo che ancora conservava elementi degli anni '90 come CD, telefoni fissi posti a parete, vecchi computer, videogiochi palmari in stile il famoso Tamagotchi, e molte videocamere che si vedono all'interno dei mobili della casa di Mei Lee.

"Red" alcanzó el puesto número 1 en la plataforma. (Disney Plus)

