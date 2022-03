Pasqua: sapere cos'è il triduo pasquale e qual è la sua origine

La Settimana Santa ha origini puramente religiose e piena di fervore. Nel caso della parola triduo, è anche legata alla religione e soprattutto alla religione cattolica e si riferisce alla preparazione, cioè all'ordinamento prima dell'evento o dell'evento speciale o desiderato.

Ad esempio, nel campo religioso, comprendiamo che prima della festa e del culto di un santo, le persone devono prepararsi con giorni di anticipo (tre per l'esattezza). La preparazione può avvenire anche in modo spirituale e mentale.

TRIDUO PASCUAL

Il significato specifico del triduo pasquale sono i tre giorni di preparazione prima della festa di Pasqua. Questi sono compresi da giovedì, venerdì e sabato della Settimana Santa perché ricordiamo che la domenica è il giorno in cui Gesù è risorto, secondo la Chiesa cattolica. Nel caso della Bibbia, indica che Cristo è risorto il terzo giorno, ma non specifica il giorno in quanto tale.

ALTRI SIGNIFICATI DI PASCUAL TRIDUUM

Nel caso del nuovo calendario e nelle norme liturgiche per la Settimana Santa, l'approccio è diverso. Il triduo è un nuovo inizio dell'anno liturgico, poiché è il giorno in cui risorge, cioè è il giorno in cui tutto rinasce, così come le opportunità, da quando la vita è stata restaurata.

Dopo ciò, si capisce che la durata del triduo è estesa. Questa unificazione della celebrazione pasquale è più in linea con lo spirito del Nuovo Testamento e con la tradizione paleocristiana.

Cristo stesso, alludendo alla sua passione e morte, non li ha mai dissociati dalla sua risurrezione. Nel Vangelo del mercoledì della seconda settimana di Quaresima (Mt 20,17-28) ne parla insieme: «Lo condanneranno a morte e lo consegneranno alle genti perché lo deridano, lo flagellino e lo crocifiggeranno, e il terzo giorno risusciterà».

Il vescovo di Milano, in uno dei suoi scritti, si riferisce ai tre giorni santi (triduum illud sacrum) come i tre giorni in cui soffrì, fu nella tomba e si alzò di nuovo, i tre giorni a cui si riferiva quando disse: «Distruggi questo tempio e tra tre giorni lo ricostruirò».

Sant'Agostino, in una delle sue lettere, li definisce «i tre giorni più sacri della crocifissione, sepoltura e risurrezione di Cristo».

Quei tre giorni, che iniziano con la messa serale del Giovedì Santo e si concludono con la preghiera della vigilia di La domenica di Pasqua, formano un'unità, dovrebbe essere considerata tale.

PASQUA ALLA SETTIMANA SANTA

In breve, la Pasqua cristiana consiste essenzialmente in una celebrazione di tre giorni, che comprende i giorni più dolorosi nel corpo e nell'anima e i più luminosi sfaccettature di Cristo.

Le diverse fasi del mistero pasquale si estendono per tre giorni come in un trittico: ognuno dei tre dipinti illustra una parte del scena, ma alla fine tutti insieme formano un unico fatto. Ogni immagine è di per sé completa, ma deve essere vista in relazione alle altre due.

Il venerdì, come il sabato santo, non fa ufficialmente parte della Quaresima. Secondo il nuovo calendario, la Quaresima inizia il mercoledì delle ceneri e termina il giovedì santo, esclusa la Messa dalla Cena del Signore. Il venerdì e il sabato della Settimana Santa non sono gli ultimi due giorni di Quaresima, ma i primi due giorni del «triduo santo».

