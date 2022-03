Il soldato detenuto dall'ELN a Catatumbo è stato rilasciato

In procinto di scontare cinque mesi di prigionia, il soldato professionista Yeison Martínez Tapias ha riacquistato la libertà dopo che l'ELN ha consegnato un gruppo di rapiti all'ufficio del Mediatore e a una commissione della Chiesa cattolica.

Entrambe le organizzazioni hanno ricevuto i detenuti nel Catatumbo rurale e hanno riferito che tra i rilasciati c'era Martínez, privato della libertà quando ha distribuito acqua nel comune di Tibú nel novembre 2021.

Il 21 marzo, la famiglia del soldato ha ricevuto l'unica prova di sopravvivenza che ha confermato la paternità dell'ELN nella detenzione; il video in cui Martínez Tapias era presente ha acceso un barlume di speranza tra i suoi parenti, che lo presumevano morto dopo tre mesi di non averlo sentito.

«Dal momento in cui sono stato detenuto, non ho ricevuto alcun abuso fisico o verbale. Sono stato in buona salute, ho seguito una buona dieta. Mi sono riposato bene», ha dichiarato Private Martínez nell'audiovisivo.

Dopo aver riacquistato la libertà, il militare lo ha ringraziato per l'opportunità di tornare tra i suoi: «Molto felice di tornare a casa, di essere di nuovo con i miei genitori, mia moglie e i miei figli, sono davvero felice. Questo è un giorno tanto atteso, tanto desiderato, ogni giorno ho chiesto molto al mio Dio di farmi uscire di qui», ha dichiarato.

D'altra parte, il Mediatore, Carlos Camargo, ha fatto riferimento alla libertà del gruppo di persone detenuto dall'ELN, affermando che «siamo lieti che queste persone possano tornare alle loro famiglie e amici, e evidenziamo anche i funzionari del Ocaña regionale, guidato dal difensore Deissy Díaz, che ha svolto con successo questo lavoro umanitario».

Ha aggiunto che «Dall'Ufficio del Mediatore manteniamo i nostri canali umanitari abilitati a garantire il diritto alla libertà». Il funzionario ha chiesto che gli attori armati «liberino tutti quelli in loro potere», ha detto.





Come è stato privato della libertà il soldato che svolgeva il lavoro umanitario a Catatumbo?

ELN disputa junto a otros tres grupos armados el control del territorio en el oriente de Colombia

Il soldato è stato rapito da uomini armati nel villaggio di Palmeras del Mirador, zona rurale del Tibú. Le versioni preliminari indicavano che l'incidente si verificò intorno alle 11:00 del 3 novembre, quando Yeison Martínez Tapia, in compagnia del collega ufficiale militare Walter Orjuela Pineda, stava consegnando acqua potabile in un camion a piastre DIW-807. A quel tempo arrivarono dei soggetti armati che li intercettarono.

Secondo Orjuela Pineda, il suo compagno era nella cabina del camion e i criminali lo hanno costretto a uscire. Di fronte all'impossibilità di recitare, è scivolato tra i cespugli e così è riuscito a evitare di essere rapito. Poi, i sovversivi fuggirono con il soldato Martínez Tapias a sud, mentre Orjuela Pineda tornò sulla petroliera e guidò per più di tre chilometri fino al più vicino posto di comando militare (PMM), dove presentò il rapporto del rapimento del suo compagno.

Di fronte a questa situazione, il Militare Gaula ha attivato operazioni per trovare la posizione del soldato senza ottenere risultati immediati. Per mesi, la famiglia ha richiesto il rilascio del soldato Martinez o un test di sopravvivenza che indicasse lo stato della persona amata, che è stato consegnato nel marzo 2021.

Va notato che quattro gruppi armati operano al di fuori della legge nel Catatumbo: i dissidenti delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC), le Forze Gaitaniste di Autodifesa della Colombia (AGC), noto anche come il Clan del Golfo, l'Esercito di Liberazione Nazionale (ELN) e l'Esercito Popolare di Liberazione (EPL) .

La disputa riguarda il controllo del territorio poiché l'area è un punto strategico per il controllo delle rotte del traffico di droga e delle piste di confine con il Venezuela.





