Il 52,2% dei colombiani si è dichiarato insoddisfatto dell'esercizio della democrazia nel paese

Una persona marca su papeleta de votación durante las elecciones para el Congreso y las coaliciones para elegir tres candidatos que irán a la primera vuelta de los comicios presidenciales, en Bogotá, Colombia, 13 de marzo, 2022. REUTERS/Luisa González

Dane ha rivelato il 30 marzo l'ultimo sondaggio sulla cultura politica, che analizza come si sentono i colombiani e il loro atteggiamento nei confronti della democrazia e dei partiti politici.

Il sondaggio ha rivelato che il 52,2% dei colombiani afferma di sentirsi insoddisfatto della democrazia del paese, soprattutto nell'ultimo anno.

Ciò significa che un aumento dell'insoddisfazione di 5,3 punti percentuali, poiché nel 2019 solo il 46,9% delle persone intervistate ha dichiarato di non essere soddisfatto del modo in cui viene condotta la democrazia in Colombia.

Juan Daniel Oviedo, direttore di Dane, ha dichiarato durante la presentazione del sondaggio che solo il 32,4% dei cittadini intervistati era soddisfatto della democrazia colombiana.

«Questo dimostra il deterioramento della cittadinanza adulta di fronte all'esercizio della democrazia, tra il 2019 e il 2021", ha affermato Oviedo.

Secondo il sondaggio, Bogotà è la città in cui questa non conformità si riflette maggiormente, poiché è cresciuta del 7,9 percento dal 2019.

Oviedo ha sottolineato che i cambiamenti nella percezione politica si riflettono nel modo in cui i colombiani vedono il Congresso della Repubblica e la giustizia del paese.

D'altra parte, i colombiani continuano a difendere l'idea di vivere in democrazia, poiché il 76,6% afferma che è importante vivere in un paese in cui i leader possono essere eletti liberamente.

L'analisi conclude affermando che il 55,6% degli intervistati considera la Colombia moderatamente democratica rispetto alla popolazione residente nelle capitali municipali con il 55,8% e il 54,7%. In questo senso, la popolazione e i centri rurali dispersi avevano una percentuale più alta di persone che considerano la Colombia un paese democratico con il 30,3%

Cos'altro ha rivelato il sondaggio?

Secondo il Survey, a livello nazionale, il 44,3% delle persone in Colombia, entro il 2021, si trovava nella posizione ideologica del centro e il 23,8% non lo conosceva né lo riferiva.

Nel 2021, per il totale nazionale, il 13,0% della popolazione di età pari o superiore a 18 anni dichiara di appartenere ad almeno un gruppo, organizzazione o istanza. Di questi, il 4,6% appartiene a organizzazioni religiose.

L'anno scorso, il 48,2% delle persone di età pari o superiore a 18 anni ha dichiarato di non avere strette reti di fiducia e sostegno, ovvero non visitano nessuno e nessuno li visita frequentemente, e nessuno li ha aiutati o cercherebbe di aiutarli a trovare un lavoro.

Per quanto riguarda la fiducia nelle istituzioni o negli attori, per il totale nazionale, il 26,8% della popolazione di età pari o superiore a 18 anni afferma di fare molto affidamento sulle forze militari.

Entro il 2021, il 53,0% degli intervistati ha dichiarato di non voler avere consumatori di sostanze psicoattive come vicini. Il 57,6% della popolazione di età pari o superiore a 18 anni non è affatto soddisfatta del modo in cui viene attuato l'accordo di pace firmato tra il governo e le FARC-EP nel 2016.

CONTINUA A LEGGERE: