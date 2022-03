I milioni di pesos che Barranquilla ha vinto con il suo Carnevale

Turistas posan con elementos del Carnaval de Barranquilla (Colombia). EFE/Carlos Durán Araújo/Archivo

Ieri si è conclusa l'edizione più recente del Carnevale di Barranquilla, che avevo grandi aspettative perché era la prima versione ad essere tenuta di persona, dal momento che il lockdown dovuto alla pandemia, secondo l'ufficio del sindaco della capitale atlantica, le aspettative sono state soddisfatte, inoltre, le cifre che erano stati raggiunti sono stati superati nel 2020.

Il sindaco Jaime Pumarejo ha dato un bilancio positivo, assicurando che le entrate per la città sono state di circa 400 miliardi di pesos; sono stati generati circa 53.500 posti di lavoro, diretti e indiretti, e 23.500 posti di lavoro sono stati stabiliti per altre attività legate al Carnevale.

Nel solo settore alberghiero, le vendite sono state di circa 3 miliardi di pesos, con una capacità del 90%. Rispetto all'ultima edizione faccia a faccia, nel 2020, dove l'occupazione era del 92%, il risultato è soddisfacente considerando che c'è ancora il rischio di contagio da COVID 19. Le stime iniziali fatte da Cotelco Atlántico sono raddoppiate, ha affermato il sindaco.

Il settore gastronomico è stato anche un altro settore che ha beneficiato, oltre al Carnevale, della partita giocata dalla nazionale colombiana lo scorso giovedì 24 marzo contro la Bolivia; ciò ha comportato un aumento delle vendite del 30%.

Negozi come negozi di liquori, bar, parrucchieri, distributori di benzina e farmacie hanno registrato un aumento significativo delle vendite. Anche il settore dei trasporti ne ha beneficiato, tenendo conto delle cifre fornite da El Heraldo, la spesa media dei turisti durante i 4 giorni di Carnevale, sia nazionali che stranieri, è stata di circa 1.330 milioni di pesos per visitatore. Inoltre, si stima che circa 350.000 persone siano arrivate a Barranquilla.

Un altro punto favorevole, riportato dalle autorità di Atlantic Traffic and Police, è stato che sono stati segnalati 0 decessi per incidenti stradali. Sono stati registrati solo 2 incidenti minori, che non hanno lasciato vittime. Una delle strategie di successo che ha raggiunto questa cifra è stata «Guadagna la bevanda più costosa della tua vita», che si è avvicinata alle persone che hanno visitato i negozi di liquori durante il Carnevale. È stato dato loro un messaggio incentrato sulla sensibilizzazione dei cittadini «su come una decisione sbagliata possa spegnere completamente la gioia del Carnevale».

Javier Visbal, vicedirettore dell'operazione Atlantic Transit, ha dichiarato:

ha aggiunto che questa campagna è stata attuata nei vari comuni dell'area metropolitana di Barranquilla.

La polizia atlantica ha assicurato, che aveva un record di 72.283 veicoli entrati e 62.427 in partenza dall'Atlantico per rotte nazionali, dal venerdì al martedì, giorni in cui si celebrava il Carnevale. Inoltre, hanno riferito di aver presentato 206 denunce.

I numeri positivi lasciati da questo, uno degli eventi più importanti del Paese, possono essere riassunti dalle parole che la Regina del Carnevale, Valeria Charris, ha detto a chiusura delle feste: «Ho già realizzato il sogno di molti di voi per questo Carnevale a Barranquilla 2022 che ci ha riportato indietro gioia. Questo Carnevale ci dimostra che vale la pena sognare e che nulla è impossibile». Il 23enne è stato il primo «sovrano» scelto dal popolo.

Ha vinto gli applausi, secondo il sindaco Pumarejo, poiché, «dal minuto 1 ha personificato la determinazione a realizzare i sogni, l'inclusione e il rinnovamento che il nostro Carnevale richiede. Barranquilla vince un ambasciatore senza precedenti. Grazie per la consegna!» , ha scritto sul suo account Twitter.

CONTINUA A LEGGERE:

Video: i passeggeri si sono svegliati negli aeroporti di Barranquilla, Panama e Bogotá a causa dell'emergenza nel Rionegro aeroporto