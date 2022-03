Due dei cinque uccisi nell'attacco terroristico nel sobborgo di Tel Aviv erano ucraini

Israeli medical personnel and rescue workers evacuate a dead body from the scene of a fatal shooting attack on a street in Bnei Brak, near Tel Aviv, Israel, March 29, 2022. REUTERS/Nir Elias REFILE - QUALITY REPEAT

Due delle cinque persone che sono morte la scorsa notte in un attacco di un palestinese nella città israeliana di Bnei Brak erano di nazionalità ucraina.

Le due vittime, di 23 e 32 anni, sono state girate mentre erano seduti davanti a un negozio di alimentari, una delle scene della sparatoria di ieri che ha provocato anche la morte di due israeliani e un ufficiale arabo-israeliano, ha detto la polizia mercoledì.

Le forze di sicurezza non hanno rivelato dettagli più concreti sull'identità degli ucraini.

Dopo l'inizio dell'invasione russa contro l'Ucraina, Israele ha regolarizzato circa 20.000 persone con cittadinanza ucraina che erano già nel paese.

A sua volta, dopo lo scoppio della guerra, migliaia di rifugiati ucraini di origine ebraica e aventi diritto alla nazionalità israeliana ai sensi della cosiddetta Legge del Ritorno entrarono nel paese. Così fecero migliaia di altri senza radici ebraiche.

Nel caso delle due vittime ieri sera, le autorità non hanno dettagliato le circostanze esatte in cui si trovavano in Israele.

L'attacco di martedì, di un palestinese della Cisgiordania morto dopo essere stato ucciso, è il terzo in una settimana in Israele.

Un totale di undici persone sono morte nei tre attacchi, il numero più alto registrato nello Stato ebraico a causa di queste circostanze dal 2006.

Domenica scorsa, due arabo-israeliani hanno ucciso due poliziotti nella città settentrionale di Hadera e la scorsa settimana un beduino di un villaggio vicino alla città meridionale di Beersheva ha ucciso quattro civili in questa città. Entrambi gli attacchi sono stati rivendicati dallo Stato Islamico (IS), cosa che non è avvenuta in relazione alla sparatoria di ieri.

Amigos y familiares lloran en el funeral de Avishai Yehezkel que fue asesinado durante un ataque en la ciudad israelí de Bnei Brak, cerca de Tel Aviv, Israel, 30 de marzo de 2022. REUTERS/Ronen Zvulun REUTERS

Dopo l'incidente di ieri sera, le forze di sicurezza hanno dichiarato lo stato di massima allerta, l'esercito israeliano ha schierato rinforzi di truppe in Cisgiordania e il primo ministro israeliano Neftali Bennet ha convocato il gabinetto di sicurezza per oggi.

Il governo israeliano, la sicurezza e l'intelligence sono stati criticati per non essere riusciti a prevenire nessuno dei recenti attacchi.

Naftali Bennett: «Israele affronta un'ondata di terrorismo arabo»

Il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha denunciato che il Paese sta «affrontando un'ondata di terrorismo arabo» dopo l'attacco di martedì a Bnei Brak.

«Le forze di sicurezza stanno lavorando. Combatteremo il terrorismo con persistenza, diligenza e pugno di ferro», ha detto. «Non ci commuoveremo da qui, prevarremo», ha detto, mentre trasferiva le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.

Ha anche sottolineato in un video che «ciò che è stato visto durante l'operazione 'Guardian of the Walls' (l'offensiva militare contro la Striscia di Gaza nel maggio 2021) era un presagio di cose che sarebbero successe», in riferimento all'impennata della violenza tra arabi ed ebrei, come riportato dal Times of Israel .

El primer ministro israelí, Naftali Bennett, habla durante una reunión del gabinete en la oficina del primer ministro en Jerusalén, el 27 de marzo de 2022. Abir Sultan/Pool vía REUTERS REUTERS

«Dopo un periodo di silenzio, c'è uno sfogo violento da parte di coloro che cercano di distruggerci, di coloro che cercano di farci del male a tutti i costi, di coloro che sono spinti dall'odio verso gli ebrei e lo Stato di Israele, di coloro che sono disposti a morire perché non possiamo vivere in pace», ha detto.

«Il segreto della nostra esistenza è la nostra gentilezza verso gli altri e la nostra determinazione a difendere la casa che abbiamo costruito a tutti i costi», ha sottolineato Bennett, che ha tenuto una riunione di emergenza martedì tardi con il ministro della Difesa Benjamin Gantz e la leadership delle forze di sicurezza.

Da parte sua, Gantz ha sottolineato che le forze di sicurezza useranno «tutti i mezzi» per porre fine a questi attacchi. In questo contesto, l'esercito israeliano ha annunciato che aumenterà il dispiegamento militare in Cisgiordania e nelle aree di confine.

«Abbiamo attraversato momenti difficili come popolo e come Paese, tra ondate di terrorismo, e abbiamo sempre vinto con determinazione e fermezza, cosa che faremo anche questa volta», ha detto Ganz dopo l'incontro della leadership della sicurezza per affrontare questa ondata di attacchi terroristici in Israele.

Da parte sua, il presidente dell'Autorità palestinese Mahmud Abbas ha condannato l'attacco a Bnei Brak e ha sostenuto che l'uccisione di civili palestinesi e israeliani «porterà solo a un ulteriore deterioramento della situazione», soprattutto con l'arrivo delle celebrazioni del Ramadan, della Pasqua e di Pesach.

(Con informazioni di EFE ed Europa Press)

