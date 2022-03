Coldplay in Messico: Chris Martin ha promesso di eseguire la canzone di Juan Gabriel nei prossimi concerti

ZAPOPAN, JALISCO, 29MARZO2022.- Esta noche en el Estadio Akron se presento en concierto la banda británica de rock alternativo, Coldplay, en su gira “Music The Spheres Tour” y a donde se dieron cita miles de fanáticos de la banda. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Da quando i Coldplay hanno annunciato che sarebbero stati in visita in Messico durante il loro Music Of The Spheres World Tour, l'entusiasmo dei fan non si è fermato. Inoltre, quando è stato recentemente annunciato che oltre ai tre eventi iniziali, ne sono stati aggiunti altri due.

Il primo concerto della band inglese è stato lo scorso 25 marzo a Monterrey; mentre il secondo si è svolto il 29 marzo a Guadalajara , Jalisco. Quindi c'è ancora l'evento del 3 aprile a Città del Messico e le nuove date che si terranno il 30 marzo all'Akron Stadium di Guadalajara e un'altra il 6 marzo al Sol Forum nella capitale del paese.

Di fronte a questo shock, i Coldplay, che finora sono a metà del loro tour messicano, hanno sorpreso martedì scorso durante il loro primo concerto allo stadio Akron di Guadalajara, non solo per aver suonato i suoi più grandi successi, ma anche invitando sul palco uno dei più importanti attori della musica nazionale: Fher , cantante della pluripremiata e rinomata band Maná.

Oltre ad accompagnarli per una canzone, ha lanciato, chitarra in mano, la sua hit Rayando el sol, accompagnato da tutti i fan che si sono riuniti nella famosa casa del Sacred Flock.

E come se non bastasse una canzone con il coro di migliaia di persone, Chris Martin ha chiesto che cantassero tutti insieme per la gioia del messicano, e con un complicato spagnolo è stato in grado di cantare il famoso ritornello, tra le grida e gli applausi della gente di Jalisco. «Cantiamo per te», ha detto il cantante inglese.

«Viva il Messico, bastardi», gridò Fher con singolare emozione, e un enorme sorriso sul viso.

Ma questa non è l'unica sorpresa dei Coldplay, dal momento che Carla Morrison è stata incaricata di aprire il le presentazioni che il gruppo si esibiranno in Messico e, come se ciò non bastasse, Chris Martin, il cantante della band, ha recentemente commentato di poter cantare una melodia in spagnolo.

Ed è che in altri concerti del tour, il gruppo ha eseguito canzoni come El Corrido de Monterrey o Bachata Rosa di Juan Luis Guerra all'evento di Santo Domingo. Ecco perché, durante un'intervista con Imagen, il cantante ha rivelato che per i suoi prossimi concerti in Messico è possibile che i partecipanti possano ascoltare uno dei successi del Divo de Juárez.

«Forse in alcune date, non tutte, ma alcuni giorni se aspetto», ha commentato e, dopo la domanda su quale cantante avrebbe scelto, Chris ha menzionato: «Juan Gabriel».

Allo stesso modo, il membro dei Coldplay ha sottolineato che era difficile per lui cantare in un'altra lingua, quindi ha provato con fervore per non farlo commettere errori e farlo nel migliore dei modi.

«Sono davvero nervoso per cantare in spagnolo, quindi devo esercitarmi così tanto in ogni canzone, quindi alcune sere non è possibile», ha detto, aggiungendo che sia lui che gli altri membri si sforzerebbero il più possibile di cantare una delle canzoni di Juan Ga.

Va ricordato che i Coldplay hanno organizzato un buon tour in tutto il continente americano. Il loro sbarco è stato a San Jose, in Costa Rica, dove hanno fatto un paio di esibizioni il 18 e 19 marzo 2022 all'Estadio Nacional con H.E.R come band ospite, seguito da un concerto allo Stadio Olimpico di Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana.

La band visiterà anche molte città degli Stati Uniti, del Nord America. Inizieranno il 6 maggio a Dallas, e proseguiranno attraverso il Texas a Houston, per poi andare a Phoenix, Santa Clara e due date al Soldier Field di Chicago.

