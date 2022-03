Stufo in Cina contro la politica dello «zero COVID» dopo un nuovo lockdown a Shanghai: «Facci uscire»

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre se somete a una prueba de ácido nucleico durante una prueba masiva en la ciudad para la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en Changchun, provincia de Jilin, China, 13 de marzo de 2022. REUTERS/cnsphoto

I cittadini non tollerano più blocchi di massa

Scene inedite in due anni di pandemia di persone che protestavano, litigavano con i bagni in tute protettive e persino scappavano per non essere isolati mostrano come la stanchezza e l'impazienza inizino a prendere un pedaggio in Cina di fronte alla rigida politica ufficiale di «tolleranza zero» nei confronti di covid-19.

Fino a poco tempo fa, il colosso asiatico ha tenuto a bada la crisi sanitaria con una chiusura quasi ermetica dei suoi confini e protocolli duri che includevano il ricovero in ospedale di tutti i casi positivi e l'isolamento in strutture statali sia di persone infette asintomatiche che di tutti i contatti stretti.

La strategia ha funzionato fino a quando il contagioso omicron non ha fatto irruzione nel gigante asiatico, provocando focolai in numerosi luoghi, tra cui città di enorme importanza economica come Shanghai e Shenzhen, e quelle isolate sono cresciute da poche decine a centinaia di migliaia - più di 370.000 oggi contando solo vicino contatti.

RILUTTANTE ALLA RECLUSIONE

«Fateci uscire!» , affermano i residenti di un complesso residenziale di Shanghai in un video diffuso sui social network, dove sono state registrate anche scene tese durante la frenesia della popolazione per rifornirsi di fronte al confino generale iniziato questa settimana e alle lamentele per le cattive condizioni igieniche del strutture pubbliche di isolamento.

Sebbene questo tipo di contenuti sia di breve durata sui social network cinesi controllati, molti sono stati condivisi anche su piattaforme occidentali come Twitter o Facebook - censurati nel paese asiatico - illustrando che la società cinese, nonostante il suo panico cerval contro il virus, soffre sia economicamente che psicologicamente dalla durezza delle misure. di contenimento.

«Il padrone di casa mi dice di pagare l'affitto. La banca mi dice di pagare il prestito. Il governo mi dice di non andare a lavorare e il quartiere mi dice di non uscire. Ma dove trovo i soldi? Nessuno me lo dice», si legge in un messaggio ampiamente condiviso su Weibo, il Twitter cinese.

E il fatto è che il rilevamento di un singolo caso può portare al confinamento di centinaia di persone in un edificio, e anche oltre, nei centri commerciali e nelle scuole, dove se gli allarmi scattano a causa di un caso positivo all'interno nessuno se ne va finché tutti non hanno subito un test PCR.

Ci sono persino scuole internazionali a Pechino che hanno chiesto ai genitori degli studenti di inviare una coperta per i loro figli da avere a scuola nel caso in cui dovessero passare la notte lì.

Secondo un altro video, meno rassegnazioni sono state mostrate dalle centinaia di persone che hanno affollato un mercato di abbigliamento a Shenyang (nord-est) in cui è stato rilevato un caso positivo. Le immagini mostrano come i responsabili del posto abbiano cercato di rinchiuderli tutti, ma la gente si è ribellata e è scappata.

UN BASTONCINO PULITO

L'obbligo continuo di test PCR, che sono obbligatori in alcuni luoghi su base giornaliera per accedere ai lavori o all'edificio residenziale stesso, è un'altra delle costanti degli ultimi mesi che ha provocato proteste per le lunghe code all'aperto.

Nelle grandi città sono stati allestiti stand ad ogni angolo dove è facile, veloce ed economico - 35 yuan, circa 5,5 dollari o 5 euro - fare il test.

Ma negli ambienti rurali le cose si complicano e la popolazione può diventare più riluttante, come illustrato da un video in cui un'anziana che è tranquillamente seduta nell'affresco la prende con un bastone con un operatore sanitario che cerca di avvicinarla per prelevarne un campione.

Sono state diffuse anche immagini di combattimenti di schiaffi e calci tra personale che indossa tute protettive e vicini, che sebbene non siano la tendenza generale tra una popolazione di 1.411 milioni di abitanti, riflettono reazioni che non si sono viste fino ad ora.

La chiusura delle frontiere, che questa settimana compie due anni, ha influito anche sull'umore della popolazione, soprattutto di coloro che hanno parenti all'estero che non hanno visto dall'inizio della pandemia.

Agli stranieri non residenti è vietato l'ingresso nel Paese, e i cittadini o gli stranieri residenti che vogliono tornare in Cina devono mettere in quarantena per un minimo di due settimane - spesso tre o anche quattro - in un hotel di cui devono sostenere il prezzo, aggiungendo al costo esorbitante dei pochi voli autorizzati.

» Consiglio a tutti di tenere vicini i bambini. Ho mandato mia figlia a studiare all'estero cinque anni fa e ci sono voluti tre anni prima che tornasse. Dopo tanto tempo senza vederci, parlando con lei noto che il nostro legame affettivo si è indebolito. È triste», avverte una madre cinese.

Secondo i conti della National Health Commission of China, il Paese ha accumulato 145.808 casi e 4.638 morti dall'inizio della pandemia.

(con informazioni fornite da EFE)

