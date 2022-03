Lévy vs Dugin: il filosofo francese accusa il mentore intellettuale di Putin come antisemita e razzista in un dibattito imperdibile

Per quasi mezzo secolo, il filosofo Bernard-Henri Lévy è stato uno degli intellettuali pubblici più visibili in Francia. È il filosofo contemporaneo più famoso, provocatorio e venerato. Recentemente ha elogiato il presidente ucraino Volodymir Zelensky nella domenica del suo paese, Journal du Dimanche, il presidente ucraino Volodymir Zelensky: «Il suo umorismo, che non lo lascia anche se piove missili».

Zelenski ricorda altri combattenti per la libertà che il filosofo ha conosciuto, che «hanno imparato a fare la guerra senza amarla». «Quest'uomo è diventato l'incubo di Putin. Se gli mandiamo le armi, gli aerei e le difese tanto necessari, può diventare l'uomo che lo finisce», ha aggiunto.

Da parte sua, Aleksandr Dugin è un intellettuale che è diventato una delle grandi influenze di Vladimir Putin . David Von Drehle, nella sua rubrica per il Washington Post, ha descritto che «l'influenza intellettuale di Dugin sul leader russo è ben nota agli stretti studiosi del periodo post-sovietico, tra i quali a volte si riferisce al sessantenne Dugin come il 'cervello di Putin'. Il suo lavoro è anche familiare alla «nuova destra» europea, di cui Dugin è stato una figura di spicco per quasi tre decenni, e all'alt-right americana».

Negli ultimi 20 anni, è stato lui a creare le storie necessarie al capo dello stato russo per consolidarsi al potere. Un libro da lui autore, pubblicato nel 1997, intitolato The Foundations of Geopolitics: The Geopolitical Future of Russia, afferma: «Gli attori russi dovrebbero promuovere divisioni razziali, religiose e sezionali all'interno degli Stati Uniti promuovendo le fazioni isolazioniste di quel paese. In Gran Bretagna, lo sforzo delle operazioni psicologiche dovrebbe concentrarsi sull'aggravamento dei disaccordi storici con l'Europa continentale e i movimenti separatisti in Scozia, Galles e Irlanda. L'Europa occidentale, nel frattempo, dovrebbe essere attratta dalla Russia dall'attrattiva delle risorse naturali: petrolio, gas e cibo. La NATO crollerebbe dall'interno».

Ma i suoi punti di vista completamente diversi erano già stati affrontati tre anni fa.

È stato su invito del Nexus Institute, una delle più prestigiose organizzazioni intellettuali che mantengono vivo lo spirito dell'umanesimo europeo, che ha celebrato il suo 25° anniversario nell'ottobre 2019 con un simposio pubblico, che si è aperto con un duello intellettuale tra i due filosofi Bernard-Henri Lévy e Alexander Dugin.

Aleksandr Dugin es un intelectual que se ha convertido en una de las grandes influencias de Vladimir Putin

Inizia il dibattito di Dugin: «Penso che ci stiamo avvicinando alla fine dell'egemonia occidentale, del dominio degli Stati Uniti o del liberalismo globale. Vorrei chiedergli perché continua a difendere questo sistema sempre più apertamente nichilista, perché combatte per questa modernità decadente e decadente, e perché investe tutto il suo potere intellettuale per difenderla».

«Combatto per la modernità politica, perché significa democrazia, libertà, uguaglianza tra donne e uomini, laicità, ecc.», risponde il francese. «Sebbene la modernità politica sia probabilmente in crisi, respingo l'idea del suo declino irreversibile e, peggio ancora, della sua scomparsa. E lo rifiuto perché credo fermamente che la sopravvivenza della democrazia liberale sia un vantaggio per il mondo intero ».

Lévy gli dice che entrambi pensano in modo opposto sulla maggior parte delle questioni. «Ma ne riconosco l'importanza, almeno sulla scena russa. Ecco perché ti ho letto attentamente. E per me, l'epitome del nichilismo di oggi sei tu. E i tuoi amici. E la corrente eurasiatica. E l'atmosfera morbosa che riempie i tuoi libri. E come scioglie l'idea stessa dei diritti umani, delle libertà personali, delle singolarità, in alcuni grandi blocchi di comunità, grandi religioni, origini sacre».

«Sfido che il tema della libertà sia l'individuo», risponde Dugin. «Ad esempio, nella nostra tradizione russa, il tema della libertà o il soggetto umano non è individuale, è collettivo. E questo avvenne al tempo degli zar, che fu definito dalla chiesa, poi dal comunismo. Ma l'identità collettiva è sempre stata dominante nella nostra cultura. (...) Mi chiedo solo che l'unico modo per interpretare la democrazia sia come una regola minoritaria contro la maggioranza, che l'unico modo per interpretare la libertà sia come libertà individuale, e che l'unico modo per interpretare i diritti umani sia proiettare una versione moderna, occidentale e individualistica di ciò che significa essere umani negli altri culture».

Ma Lévy lo contraddice: «Sono abbastanza amico della Russia da sapere che ciò che hai appena detto sul posto della soggettività nella tradizione russa non è vero . Avete anche la tradizione di Herzen, di Puskin, di Turgenev, una parte di Sacharov, tutta la gloriosa tradizione dei dissidenti che hanno combattuto contro il totalitarismo dell'Unione Sovietica e che hanno condotto questa lotta in nome dell'individualità, dei diritti del soggetto e dei diritti umani. Ora, cos'è la democrazia? È il governo della maggioranza e anche il governo della minoranza. È un'architettura molto complessa, che si evolve nel tempo, che si arricchisce, e la differenza tra democrazia e tutti i tipi di autoritarismo, compreso quello di Putin in Russia oggi».

Bernard-Henri Lévy ha sido uno de los intelectuales públicos más visibles de Francia

E aggiunge: «Abbiamo la migliore definizione di nichilismo nella nostra memoria. È la Russia, con i suoi 24 milioni di morti durante la Grande Guerra Patriottica. È l'Europa, occupata dal nazismo. E sono gli ebrei, il mio popolo, quasi sterminati, ridotti a nulla dai peggiori nichilisti di tutti i tempi. Sì, esiste una vera definizione di nichilismo, che è: coloro che hanno commesso questi crimini. E queste persone, questi nazisti, non sono venuti dal cielo . Sono venuti da ideologi. Di Carl Schmitt. Spengler (film). Di Steward Chamberlain. Di Karl Haushofer. Tutte le persone che mi dispiace vederti piacciono, e citano e prendono le loro parole come ispirazione . Quindi, per me, quando dico che sei un nichilista, quando dico che Putin è un nichilista, quando dico che a Mosca c'è un'atmosfera morbosa di nichilismo (che crea, tra l'altro, delle vere morti: Anna Politkovskaya, Boris Nemtsov e tanti altri, uccisi in Mosca o Londra), lo dico seriamente. E voglio dire che, sfortunatamente per questa grande civiltà russa oggi, c'è un vento cattivo e oscuro del nichilismo nel suo senso proprio, che è un senso nazista e fascista, che sta soffiando nella grande Russia».

Dugin, da parte sua, afferma che il popolo sovietico ha combattuto questa guerra patriottica per fermare il fascismo in Europa, in Russia, e per salvare tutte le persone che soffrono in quella situazione. «E do la colpa a tutti i tipi di razzismo. Non lo sopporto. Ma il razzismo è una costruzione liberale anglosassone basata su una gerarchia tra i popoli. Penso che sia un crimine. E penso che ora il globalismo ripeta questo stesso crimine, perché ciò che i globalisti, i liberali, come te e le persone che sostengono le tue idee, stanno ora cercando di affermare come valori universali, sono semplicemente valori moderni, occidentali, liberali. E questo è un nuovo tipo di razzismo; razzismo culturale e civilizzante. Chi è a favore dei valori occidentali è buono. Tutti quelli che lo sfidano sono populisti e sono classificati come fascisti».

«Quando dici che credere nei valori universali è una nuova forma di totalitarismo, ecc., Mi dispiace, ma questo è molto miope», ribatte Lévy. «La tua civiltà, quella russa, che venero e rispetto, ha inventato, ad esempio, attraverso Aleksandr Solzhenitsyn, l'idea stessa della lotta contro il totalitarismo. Allo stesso modo, anche l'Europa ha inventato alcune cose, che sono conquiste per tutta l'umanità. Ad esempio, la parità di diritti tra donne e uomini. Ad esempio, il diritto di un corpo di non essere torturato, di non essere incatenato o schiavizzato. Questo diritto è universale. L'idea non è quella di imporre un modello agli altri. È prendere in ogni civiltà il bene per il resto dell'umanità che ha inventato. E uno di questi beni, in Europa, è la civiltà dei diritti umani, della libertà, della dignità individuale, ecc. Che merita di essere universalizzata. Questo deve essere concepito, a meno che non si sia razzisti, come redditizio per tutta l'umanità. Ora, signor Dugin, è razzista? Mi fa piacere sapere che stai fingendo di non amare il razzismo. Ma non sono sicuro che tu sia sincero».

«Ho letto, qualche giorno fa, un suo libro intitolato La rivoluzione conservatrice. Pagina 256. E stai parlando, in questa pagina, della rivalità metafisica e della guerra tra ariani ed ebrei. E lei dice che questa è una sfida, che questo è un dibattito, non solo di questo secolo, ma di tutti i tempi. Pertanto, sei chiaramente antisemita », lo accusa.

Dugin si difende». Ho molti amici in Israele, in ambienti tradizionalisti in Israele che condividono la mia opinione. Sono ebrei che credono in Dio. A differenza tua, ti definisci un ebreo che non crede nel Dio ebraico. Per i miei amici, sarebbe assolutamente antisemita, perché gli ebrei sono il popolo di Dio, e questa è l'essenza. Quindi senza Dio gli ebrei perdono la loro essenza, la loro missione religiosa, il loro posto nella storia».

“La influencia intelectual de Dugin sobre el líder ruso es bien conocida por los estudiosos" Heikki Saukkoma/Shutterstock | Heikki Saukkoma/Shutterstock

«Per quanto riguarda il giudaismo, devi rivedere le tue informazioni. È un po' più complicato di così», lo contraddice Lévy. «Essere ebrei, ovviamente, significa avere una relazione con Dio. Ma è una relazione che si basa sullo studio, piuttosto che sul credo. E questa è, a proposito, la principale differenza tra ebraismo e cristianesimo. E quello che temo quando ti leggo, e quello che trovo quando leggo te e tutti gli scrittori di questa corrente eurasiatica che dovrebbe ispirare Putin, e ciò che trovo così morboso, così maleodorante e così nichilista, è il fatto che concepisco queste civiltà come blocchi. Dici di rispettare l'Islam, rispettare la civiltà giapponese, rispettare la civiltà turca e forse gli ebrei. Ma con due condizioni: che ognuna rimanga al suo posto e che ci sia meno comunicazione possibile tra di loro. (...) E quando si guarda a Vladimir Putin oggi, quando si guarda a ciò che dice quando va in Europa, quando va negli Stati Uniti, quando si reca ai diritti umani, ecc. Quando va in Ucraina, quando attacca l'Ucraina in Crimea, è un discorso di guerra. Quindi, una filosofia della guerra, una filosofia che considera le civiltà come blocchi olistici in guerra tra loro, si traduce naturalmente in una pratica della guerra, che Vladimir Putin implementa oggi».

«Vieni spesso negli Stati Uniti?» , chiede Dugin, che risponde che «di tanto in tanto, ma ora sono sotto sanzioni».

«Spero che gli sarà permesso di tornare; scoprirà che nelle università americane niente è più attivo di questi dipartimenti di studi sull'alterità. Gli Stati Uniti hanno molti difetti, molti problemi, ma uno degli aspetti positivi dell'America oggi, da molto tempo, ma oggi più che mai, è questa attenzione all'alterità. Certo, questa attenzione all'alterità può anche avere un lato oscuro, e talvolta è un'ostinata correttezza politica», e gli ho chiesto: cosa ne pensi dell'aggressione del tuo Paese contro la Crimea? E cosa ne pensa dell'aggressione contro l'Ucraina orientale da parte dei paramilitari o dei soldati del suo Paese?»

«Storicamente, attraverso l'aggressione contro i paesi vicini, la Russia ha creato l'Ucraina. E l'ultimo pezzo fu aggiunto da Stalin , da quello che prima faceva parte dell'impero austro-ungarico: Lemberg, o Lwów. Quindi l'Ucraina è un'entità composita apparsa dopo la caduta dell'Unione Sovietica. E c'era la possibilità di creare un'identità ucraina; ha avuto l'opportunità di creare la sua struttura nazionale rispettando sia le persone che vivono lì, nell'Ucraina orientale e nell'Ucraina occidentale, sia di trovare un equilibrio. Avremmo dovuto liberare l'Ucraina orientale con la Crimea e avremmo dovuto proporre di ricreare l'Ucraina, un'Ucraina indipendente come ponte tra noi e l'Europa, basata sul rispetto di entrambe le identità. Questo è stato l'errore, che abbiamo preso solo Crimea e Donbass. Avremmo dovuto restaurare e ricostruire l'Ucraina nel suo complesso».

« Vedo un'aggressione pura e rabbiosa e una violazione del diritto internazionale, vedo un tentativo di riscrivere e rivedere la storia, che tra l' altro, se ho capito bene, oggi stai perseguendo. Quando dici che l'Ucraina è un nuovo Stato, questo è quello che ho sentito: come puoi dirlo? L'Ucraina esisteva prima della Russia », interroga Lévy. «L'Ucraina è un paese antico, più antico della Russia».

«È la Russia», combatte Dugin.

Es el filósofo contemporáneo más famoso, provocador y venerado de Francia

« Puoi, se vuoi, scegliere, come il signor Trump, la tua 'verità alternativa'. Ma sfortunatamente, i fatti ci sono. L'Ucraina è una nazione antica. Anche la Crimea. E la Crimea è passata sotto lo stivale russo solo a causa di un tardo processo coloniale. Comunque... Le discussioni, su questi temi, sono così infinite che la cosa migliore che possiamo fare, signor Dugin, è rispettare, per quanto imperfette, le leggi internazionali, leggi che potrebbero impedirci di cadere in un'altra catastrofe come quella che è costata al suo popolo 24 milioni di morti, 24 milioni di soldati coraggiosi e civili distrutti da Hitler, che costarono all'Europa tanta rovina. (...) E ciò che Putin ha fatto in Crimea è contro gli interessi dei nostri figli e nipoti ».

«Non credo che potremmo accusare, in quella situazione, solo Putin. Questa è l'immagine sbagliata. Putin ha cercato di affermare la voce russa», afferma il filosofo russo.

« Non si può trovare un partito neofascista di estrema destra in Europa che non sia almeno benedetto e, nella migliore delle ipotesi, finanziato dalla Russia. Non si può trovare una crisi in Europa che non sia incoraggiata dalla Russia . Non possiamo contare il numero, nel 2014 e nel 2015, di violazioni dello spazio aereo di Polonia, Lituania e talvolta anche Francia da parte di aerei russi».

Dopo diversi altri punti del dibattito, Lévy conclude: « C'è una grande lotta in tutto il mondo tra valori liberali e valori non liberali. Questa lotta sta attraversando anche i nostri paesi. Ci sono alcuni liberali in Russia e noi abbiamo alcuni anti-liberali in Europa. E quel che è certo è che il liberalismo deve affrontare lo stesso tipo di crisi di credibilità che ha affrontato negli anni '30 o all'inizio del XX secolo. Ma in questa lotta, signor Dugin, confermo oggi, saremo dai lati opposti delle barricate. Perché per me, una stampa libera non è totalitarismo . Il rispetto per le idee liberali e la libertà non è un altro totalitarismo. Il secolarismo, i diritti delle donne non possono essere posti, come avete fatto all'inizio del nostro incontro, allo stesso livello del fascismo e del comunismo. Oggi c'è un vero scontro di civiltà. Ma non quello che menzionate nei vostri libri, tra nord e est e ovest e sud e tutto il resto; c'è uno scontro di civiltà in tutto il pianeta tra coloro che credono nei diritti umani, nella libertà, nel diritto di non avere un corpo torturato e martirizzato, e coloro che sono contenuto di anti-liberalismo e rinascita dell'autoritarismo e della schiavitù. E questa è la differenza tra me e te . Mi dispiace di averlo confermato ancora una volta oggi».

Continua a leggere: