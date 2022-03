Il governo di Santander denuncia di non essere stati socializzati nello studio di impatto ambientale del fracking

Ore dopo che si è saputo che la National Environmental Licensing Authority (ANLA) ha concesso a Ecopetrol la licenza per avviare il progetto pilota di fracking Kalé, a Puerto Wilches (Santander), le autorità locali hanno riferito di non essere state socializzate con lo studio sull'impatto ambientale. Inoltre, sottolineano che l'iniziativa è stata approvata anche se non è raccomandata.

Il progetto pilota di ricerca Kalé (PPI) mira a raccogliere informazioni tecniche, ambientali e sociali, i cui risultati potrebbero essere lo scenario che consente l'implementazione del fracking come pratica di esplorazione petrolifera nel paese. Questo progetto approvato a Puerto Wilches prevede la perforazione di un pozzo di 200 piedi (60,96 metri) che avrà una traiettoria fino a 4.000 piedi, o 1.219 chilometri.

Le entità legate al progetto assicurano che i progetti di fracking abbiano tutte le misure necessarie per garantire che l'iniziativa non lasci impatti ambientali e, al contrario, vada a beneficio della comunità. Allo stesso modo, hanno sottolineato che non si capisce perché ci sia chi vuole silurare il processo.

Nonostante queste dichiarazioni, il governo, e persino gli abitanti di Puerto Wilches, hanno insistito sul danno ambientale che questo progetto potrebbe comportare. Hanno sottolineato che l'area del Magdalena Medio è una delle più importanti del paese e temono che la fauna e la flora locali ne risentano, il che a sua volta influenzerebbe le loro principali attività economiche.

Vale la pena ricordare che l'Osservatorio ambientale del comune ha indicato di non essere stato chiaro sul pilota di sfruttamento e ha denunciato di aver cercato di conoscere le informazioni da molto tempo, ma non c'è stato accesso al materiale. Hanno affermato di dover raccogliere dati da soli e di aver trovato variabili preoccupanti che potrebbero influire sulla popolazione.

«Tuttavia, dalla Free Fracking Alliance, abbiamo analizzato lo studio sull'impatto ambientale con 100 organizzazioni, rilevando diverse carenze come gli effetti sulla salute pubblica, perché non c'è chiarezza sul risarcimento che verrà effettuato», ha affermato Luisa Acuña, membro dell'osservatorio.

L'Osservatorio ambientale ha commentato che altri effetti o conseguenze, secondo gli studi condotti da università di altri paesi, spiegano i danni che subirà l'ecosistema, iniziando l'inquinamento delle fonti d'acqua da parte dei fluidi che devono essere utilizzati, oltre alla microsismicità (movimenti che si verificano nei terreni). caratterizzato da piccole rotture della terra, vicino alla sua superficie).

Inoltre, il segretario dell'ambiente di Santander assicura che esiste il rischio che le comunità vengano violate a seguito di questa pratica.

«Il potenziale rischio affrontato dalle comunità ci costringe a prendere misure di mitigazione per evitare la presenza di attori che diffondono violenza armata contro i precursori o i detrattori di questo progetto», ha detto Sarmiento.

Nonostante le preoccupazioni e l'opposizione che è stata fatta, PPI Kalé andrà avanti. Il governo di Santander ha indicato che si aspettano che copetrol «rispetti tutti i protocolli di emergenza, le tecnologie con un impatto minimo e una solida divulgazione ai tavoli di partecipazione della comunità».

