Un anno dopo il femminicidio di Victoria Salazar, la donna salvadoregna uccisa dagli agenti di polizia a Tulum

Diverse organizzazioni della società civile hanno chiesto lunedì «giustizia e riparazione del danno» per il caso del migrante salvadoregno ucciso nel marzo 2021 da quattro agenti di polizia a Tulum, nello stato di Quintana Roo.

«Un anno dopo il femminicidio di Victoria Salazar, una donna salvadoregna riconosciuta come rifugiata in Messico dal 2018, le autorità (...) continuano a ritardare l'udienza del caso, sospendendolo senza preavviso a coloro che rappresentano legalmente la famiglia, mentre l'indagine manca di un genere prospettiva e completezza, che portano all'impunità e alla mancanza di accesso alla giustizia per la famiglia di Victoria «, hanno detto in una dichiarazione.

Il 27 marzo 2021, la migrante salvadoregna Victoria Esperanza Salazar, 36 anni e residente in Messico con visto umanitario dal 2018, è stata uccisa da quattro agenti di polizia a Tulum.

La morte filmata di Salazar ha causato indignazione in Messico e in El Salvador e ha suscitato proteste da parte di organizzazioni e gruppi internazionali che hanno accusato le forze di sicurezza messicane di razzismo e misoginia, così come affermazioni da El Salvador.

All'inizio di aprile, le autorità messicane hanno collegato quattro agenti di polizia, tre uomini e una donna, a un procedimento penale per il reato di femminicidio contro Victoria.

Nell'agosto 2021, la Commissione nazionale per i diritti umani (CNDH) ha emesso una raccomandazione chiedendo, tra le altre cose, scuse pubbliche, cure mediche e psicologiche per la famiglia e il riconoscimento come vittime. Questo, hanno detto, «è stato ignorato dalle autorità».

Per i rappresentanti legali, «sebbene la Raccomandazione non affronti l'opinione delle vittime indirette, non ha una prospettiva di genere o transnazionalità, non stabilisce i meccanismi per il rispetto di essa, non considera i tempi del processo legale nelle scuse pubbliche e lo fa non sottolineare la necessità di un'indagine esaustiva, dopo sette mesi di emissione, non si osserva il minimo sforzo delle autorità per conformarvisi».

Hanno aggiunto che la ricerca di giustizia che guidano non si limita al caso Victoria, ma cerca di essere la voce di migliaia di donne migranti, richiedenti protezione internazionale e rifugiati, per i quali il Messico «non garantisce protezione e accesso alla giustizia, al contrario, li viola ripetutamente rendendoli invisibili, discriminandoli e perpetuando la violenza istituzionale».

La dichiarazione è firmata dalla Fondazione per la Giustizia (FJEDD), Assistenza Legale per i Diritti Umani AC (Asilegal), l'Istituto per le donne in migrazione (Imumi) e Asylum Access Mexico, organizzazioni che accompagnano la famiglia e documentato incongruenze nel processo penale.