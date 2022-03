Paolo Guerrero e le critiche di un giornalista argentino per aver usato una foto trucco del gol non convalidato del Perù

Paolo Guerrero è stato uno dei pochi giocatori della nazionale peruviana che ha parlato ad alta voce contro gli arbitri nella sconfitta in Uruguay da Qatar 2022 Qualifiers. Tuttavia, il «Predator» ha commesso un errore e non si è reso conto di aver caricato una foto modificata per favorire il «bicolore» e questo è stato aspramente criticato da un giornalista argentino.

Il programma Debate F ha iniziato a parlare dell'errore del portiere Sergio Rochet nel gioco che si è concluso in polemiche. «Quello che ha fatto Rochet, non capisco ancora, non è stato un obiettivo di un centimetro», ha esordito Martin Liberman. L'ex portiere Carlos Navarro ha spiegato cosa voleva fare il portiere uruguaiano. «Perde la cognizione di dove si trova, ne ho l'impressione».

Damian Trillini si è unito alla conversazione. «Il popolo del Perù era molto arrabbiato, i giocatori, molta rabbia. Rivedendo le statistiche e la tabella, quel pareggio per il Perù non ha cambiato la situazione, ho dovuto vincere». Liberman ha mostrato un'altra posizione. «Sì, ma l'Uruguay non si è qualificato. Ci dispiace, ci sarebbe la possibilità di una qualificazione diretta per il Perù».

«I peruviani erano molto arrabbiati, ma la verità è che non hanno ragione e se non ce l'hanno, non importa quanto vogliano forgiare immagini. Paolo Guerrero cattura la mia attenzione, ha afferrato un'immagine che è stata falsificata e l'ha postata sul suo account Instagram », ha detto Daniel Avellaneda. «Guerrero ha fatto falsificare per pubblicarlo o si sbagliava?» , è stata la domanda posta da Martín Liberman.

La giornalista Avellaneda ha inviato un messaggio ai fan della «blanquirroja». «Pronti ragazzi le prove dimostrano che la palla non è entrata, la storia è finita e pensate a vincere il Paraguay».

