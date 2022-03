Guillermo Lasso ha rivelato i nomi di 5 membri dell'assemblea che hanno chiesto soldi al governo in cambio del voto su una legge

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en una fotografía de archivo. EFE/Javier López

Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha rivelato i nomi di cinque legislatori e di un consigliere dell'Assemblea nazionale che avevano richiesto «benefici economici», in cambio del voto a favore della legge sugli investimenti proposta dall'Esecutivo e che non è stata approvata per mancanza di voti. Con questa rivelazione, Lasso ha assicurato di adempiere al suo «obbligo morale, politico e legale di portare all'attenzione la corruzione dell'Assemblea nazionale».

In una lettera inviata al procuratore generale, Lasso indica che i legislatori Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi e Cristian Yucailla, e il consigliere di quest'ultimo, Marcelo Rosero, ha chiesto «benefici economici per loro stessi in cambio della registrazione del loro voto a favore del suddetto disegno di legge». I legislatori sono arrivati al congresso sotto la copertura del partito indigeno Pachakutik e appartengono al banco del congresso. Per il presidente ecuadoriano, quanto richiesto dai membri dell'assemblea «è estremamente grave», come ha dettagliato nella lettera inviata da Carondelet, la sede del governo.

Giovedì scorso, Lasso ha pubblicato sui suoi social network che il disegno di legge sugli investimenti non ha ottenuto i 70 voti per passare perché l'Esecutivo non ha accettato il ricatto dei legislatori. Anche se non ha fatto nomi, il presidente ha spiegato che alcuni membri del Congresso hanno chiesto posizioni, «ospedali, compagnie elettriche, ministeri» e altri contanti.

Lettera inviata da Guillermo Lasso per indagare sui membri dell'assemblea che hanno chiesto benefici in cambio di voti

«È l'altezza delle altezze di quei membri dell'assemblea che sono venuti a chiedere denaro al governo. Non possiamo permettere la corruzione degli evasori fiscali, che vogliono cambiare il loro voto perché non addebitiamo loro tasse. In questo Paese bisogna dire la verità: alcuni per cariche pubbliche e altri per soldi, e altri per evasione fiscale», ha detto Lasso con tono severo in un video che è stato trasmesso sui suoi conti ufficiali.

Dato ciò che il presidente ha detto in quel video, diversi politici e opinionisti hanno chiesto la divulgazione dei nomi dei legislatori che Lasso ha accusato di ricatto in cambio di voti.

Allo stesso modo, ore prima del voto sulla legge, giovedì scorso, il presidente Guillermo Lasso ha denunciato che l'ex candidato presidenziale per la sinistra democratica, Xavier Hervas, ha chiesto di non essere tassato in modo che il banco del suo partito voti a favore della legge: «Ci sono politici che vogliono solo parlare con il presidente e chiedi «sbarazzati dell'IRS (Internal Revenue Service), di non farmi pagare». Questa è corruzione e non sono qui per difendere alcun interesse particolare di nessuno».

Il presidente Lasso ha dato pubblicamente il nome Hervas e ha messo in dubbio il suo status di imprenditore: «Dice di essere un imprenditore, e non ci credo: o è un imprenditore o evade le tasse». Hervas e il banco ID hanno smentito le accuse di Lasso e hanno persino avvertito che potrebbero esserci conseguenze giudiziarie per le dichiarazioni del presidente.

Questo fine settimana, Lasso ha anche chiesto all'Internal Revenue Service (SRI) di indagare sulle dichiarazioni dei redditi fatte dall'ex candidato presidenziale della sinistra democratica. Nella lettera a Marisol Andrade, direttrice dell'SRI, Lasso fornisce «istruzioni formali ed espresse per un'indagine approfondita sulle dichiarazioni dei redditi di Hervas. Nella sua lettera, Lasso ha assicurato che «questa questione non può essere limitata alla politica, dobbiamo avanzare nella sfera legale, quindi devo notare le seguenti informazioni pubbliche sul cittadino Xavier Hervas per essere considerato nei processi di audit che sono stati avviati o avviati ».

Guillermo Lasso chiede di indagare sull'ex candidato alla presidenza per evasione fiscale

In risposta alle denunce del presidente, Hervas ha anche pubblicato un video per raccontare la sua versione dei colloqui intorno alla legge sugli investimenti. L'ex candidato alla presidenza ha detto che Lasso lo ha contattato e «mi ha detto che ha bisogno del supporto ID per la legge sugli investimenti, a cui ho risposto che non voto, perché non sono un deputato né possiedo i voti degli altri, che il nostro partito è giustamente democratico e con questo salutiamo il presidente. Non gli ho mai chiesto nulla, non dopo averlo sostenuto al secondo turno, né peggio ora e non lo farò mai, questo non è nella mia natura», ha detto.

Hervas ha detto che le dichiarazioni di Lasso lo hanno sorpreso e che sta soffrendo: «Spero che non passino mai attraverso quello che sto passando ora, che non vengano mai attaccati da qualcuno che va a casa loro e peggio il presidente della Repubblica che ha il potere che ha è lasciato indifeso». L'ex candidato ha parlato di avviare un'azione legale.

