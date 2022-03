Alexis Henríquez critica la leadership del Nacional per la cattiva gestione degli ultimi anni

Football Soccer - Atletico Nacional v Kashima Antlers - FIFA Club World Cup Semi Final - Suita City Football Stadium, Osaka, Japan - 14/12/16 Atletico Nacional's Alexis Henriquez and teammates remonstrate with referee Viktor Kassai after he awarded a penalty to Kashima Antlers Reuters / Kim Kyung-Hoon Livepic EDITORIAL USE ONLY.

Parlare di Alexis Henríquez sta tornando agli anni più gloriosi dell'Atlético Nacional che ha dominato il torneo locale per quasi un decennio. L'ormai ex giocatore fa parte della storia d'oro del club e non c'è da meravigliarsi, poiché insieme a Franco Armani sono i giocatori più vincenti dell'istituzione con 13 titoli ciascuno.

Attualmente, Alexis Henríquez si dedica alla preparazione come allenatore poiché nel prossimo futuro desidera affrontare la sfida di prendere in mano le redini di una squadra di calcio professionista colombiana. Trascorre il suo tempo libero guardando il calcio e condividendolo con la sua famiglia.

Nel 2020, l'ex Once Caldas ha annunciato che avrebbe lasciato il calcio professionistico dopo una carriera di successo in cui ha vinto 16 titoli in cui spiccano due Copas Libertadores; uno con il 'Bianco-Bianco' nel 2004 e nel 2016 con l'Atlético Nacional. Inoltre, ha vinto la Copa Sudamericana nel 2017 con il dipinto «Purdolaga».

Il suo temperamento forte lo caratterizzò sempre dentro e fuori dai campi, cosa che lo portò a indossare la banda del capitano del Nacional per molti anni.

In dialogo con il quotidiano El Colombiano, Alexis Henríquez ha parlato di vari aspetti della sua vita e, naturalmente, ha parlato del presente del club dei suoi amori; l'Atlético Nacional.

Prima di tutto, il samario ha fatto riferimento al suo ritiro dai tribunali e ha sottolineato l'importanza di aver ottenuto il cartone che lo certifica come allenatore, poiché questo lo ha aiutato a capire che era ora di appendere i guayos.

Ha anche commentato che non ha voglia di dirigere, ma chiarisce di essere pronto grazie alla preparazione teorica combinata con l'esperienza acquisita mentre era un giocatore attivo.

Al momento non ha avuto alcun approccio con l'Atlético Nacional per lavorare per il club, tuttavia, suo fratello minore gioca come ala e fa parte del processo inferiore della squadra paisa. Allo stesso modo, l'ex avvocato ha messo in dubbio la gestione delle direttive negli ultimi anni.

D'altra parte, ha avuto parole di elogio per Hernán Darío Herrera che è responsabile del «Re delle Copas» ad interim, tuttavia ha espresso la sua preoccupazione per il fatto che il suo futuro sia incerto nell'istituzione.

