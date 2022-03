Scopri se sei un beneficiario del reddito di base a Bogotà

El Ministerio de Hacienda señaló que el crédito se amortizará en un única cuota al 15 de septiembre de 2035 para maximizar la vida permitida por el BID para las operaciones de este tipo, que es de 15,25 años. EFE/Leonardo Muñoz/Archivo





L'ufficio del sindaco ha riferito di aver effettuato un aggiornamento sulla piattaforma in modo che i cittadini possano verificare se la loro famiglia è beneficiaria del reddito minimo garantito (IMG) sul sito web. La novità è che ora sarà possibile identificare il nome della persona della famiglia che ha ricevuto il pagamento in ciascuno dei trasferimenti, nonché l'istituto finanziario attraverso il quale sono stati effettuati i pagamenti.

«Con questo aggiornamento, vogliamo che le famiglie povere e vulnerabili di Bogotà si consultino se sono effettivamente beneficiari di trasferimenti di denaro e, allo stesso tempo, abbiano uno strumento per monitorare le risorse ritirate», ha affermato il segretario distrettuale alle finanze Juan Mauricio Ramírez.

Il Basic Income Program di Bogotà è un sussidio per sostenere più di 800.000 famiglie in situazioni di vulnerabilità. Secondo i dati del distretto, sono stati effettuati undici trasferimenti nel 2021, da febbraio a dicembre, per una somma di 582 miliardi di pesos a beneficio di 2′627.710 persone.

Questa iniziativa fa parte della strategia «Bogotá Caregiver», che mira ad aiutare le famiglie che sono state colpite economicamente dalla crisi derivante dalla pandemia di covid-19.

Allo stesso modo, coloro che desiderano beneficiare devono soddisfare i seguenti requisiti: essere classificati in Sisben IV, nei gruppi A, B o C1-C5 e avere un conto attivo presso operatori finanziari autorizzati.

L'amministrazione distrettuale ha chiarito che se, nel rispetto dei requisiti, la famiglia non riceve ancora il bonifico in contanti, è perché l'importo è già coperto da altri programmi della Nazione e/o del Distretto o perché presenta un nuovo dato identificativo.

Affinché possano eseguire la procedura, devono consultare il portale web del reddito di base, è necessario avere il documento di identità a portata di mano, poiché il sistema richiede la data di emissione, che deve essere scritta senza caratteri speciali (/) tra le cifre corrispondenti all'anno, mese e giorno.

Dopo la convalida della procedura, il sistema indicherà il nome della persona della famiglia che riceve il trasferimento monetario, nonché il ciclo, il mese e l'anno in cui la famiglia ha ricevuto il pagamento e l'istituto finanziario attraverso il quale è stato effettuato il trasferimento. Va ricordato che questo sussidio è concesso solo a un membro della famiglia, preferibilmente il capofamiglia, che deve essere incassato. Questi aiuti non sono retroattivi, cioè non vengono accumulati e vengono realizzati in cicli mensili.

«Questo aggiornamento è molto importante perché, con la consultazione web, la famiglia può scoprire se si tratta di un beneficiario e chi ha ricevuto il pagamento, il che impedisce alle persone della stessa famiglia di presentare richieste di conoscere queste informazioni e di perdere tempo in questo processo», ha affermato il Sottosegretario all'Informazione e Studi strategici del distretto di pianificazione del segretariato, Antonio Avendaño.

Va notato che, affinché il trasferimento di denaro si rifletta sul conto del titolare del conto ogni mese, il beneficiario deve scaricare una delle applicazioni (PPP) che corrispondono alle istituzioni finanziarie con cui il Ministero delle finanze ha un accordo: Daviplata, Nequi, Sahorro a la Mano o Movii. Il pagamento è inteso come pagato e di proprietà del beneficiario una volta registrato nell'APP.

Nel caso in cui il beneficiario abbia dubbi sui pagamenti o sui movimenti dei conti, può accedere al menu di aiuto di ciascuna APP e controllare i suoi movimenti o scaricare i suoi estratti conto.

Nel frattempo, i beneficiari che non dispongono di nessuno di questi conti e che hanno una bozza fatta tramite Efecty o Movii Ventanilla avranno un periodo di 30 giorni di calendario per raccogliere le risorse. Va notato che, in questo caso, se le risorse non vengono richieste durante questo periodo, la bozza viene annullata e le risorse vengono restituite al Segretariato distrettuale delle finanze (SDH) per essere investite in pagamenti futuri.

