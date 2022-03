Putin ha accusato l'Azerbaigian di aver violato l'accordo di cessate il fuoco in Nagorny Karabakh entrando nell'area controllata dalla missione russa

06-09-2021 Militares de Azerbaiyán en Nagorno Karabaj POLITICA AZERBAIYÁN MINISTERIO DE DEFENSA DE AZERBAIYÁN

«Violando le disposizioni di una dichiarazione trilaterale dei leader di Russia, Azerbaigian e Armenia del 9 novembre 2020, le forze armate azere sono entrate nell'area di responsabilità del contingente russo di mantenimento della pace in Nagorno-Karabakh tra il 24 e il 25 marzo 2020 e hanno istituito un posto di osservazione», ha denunciato il Ministero della Difesa russo in un comunicato. La dichiarazione ha aggiunto che i droni di fabbricazione turca sono stati usati per attaccare le truppe del Karabakh vicino al villaggio di Farukh, noto anche come Parukh.

Baku ha negato le accuse, ha detto di «rammaricarsi della dichiarazione unilaterale del ministero della Difesa russo, che non riflette la verità», aggiungendo che «l'Azerbaigian non ha violato una singola disposizione» dell'accordo di cessate il fuoco.

Gli incidenti tra le forze armate dell'Azerbaigian e dell'Armenia sono stati frequenti negli ultimi mesi, ma l'annuncio di sabato ha segnato la prima volta dalla fine delle ostilità sul Karabakh nel novembre 2020 che Mosca ha accusato una delle parti di aver violato lo scomodo cessate il fuoco.

Mosca ha denunciato lo scoppio il 31° giorno della campagna militare russa in Ucraina, con indicazioni che entrambe le parti si stavano trincerando per un conflitto prolungato nel paese filo-occidentale. In questo contesto, gli esperti ritengono che l' Azerbaigian potrebbe trarre vantaggio dalla debolezza delle truppe russe a causa della pressione nell'invasione per entrare nell'area in cui dovrebbe governare la missione russa.

Il Cremlino ha detto sabato che il presidente Vladimir Putin aveva discusso della situazione con il leader armeno Nikol Pashinyan due volte, venerdì e giovedì, e che in una dichiarazione ufficiale ha esortato l'Azerbaigian a ritirare le truppe. «È stato inviato un appello alla parte azera per ritirare le sue truppe», ha affermato il ministero della Difesa. «Il comando del contingente russo di mantenimento della pace sta prendendo provvedimenti per risolvere la situazione», ha aggiunto.

Nel 2020, Armenia e Azerbaigian hanno combattuto una guerra a lungo contesa per l'enclave, che ha causato più di 6.500 vittime. Un accordo di cessate il fuoco negoziato da Putin ha indotto Yerevan a cedere aree di territorio e la Russia a schierare un contingente di mantenimento della pace nella regione montuosa.

Questo sabato, inoltre, il Ministero della Difesa della regione di Spalato ha dichiarato in una dichiarazione che i droni azeri avevano ucciso tre persone e ferito altre 15.

«Le forze armate azere continuano a rimanere nel villaggio di Parukh», ha aggiunto il comunicato. L'Armenia ha invitato la comunità internazionale a prevenire i tentativi di «destabilizzare la situazione nel Caucaso meridionale». «Speriamo anche che il contingente russo di mantenimento della pace in Nagorno-Karabakh adotti misure concrete e visibili per risolvere la situazione e prevenire ulteriori vittime e ostilità», ha detto il ministero degli Esteri armeno in una nota.

Yerevan ha dichiarato che l '"invasione» strategicamente importante di Parukh «è stata preceduta dal costante bombardamento degli insediamenti armeni e delle infrastrutture civili».

Il ministero degli Esteri armeno ha dichiarato all'inizio di questa settimana che le truppe azere sono entrate giovedì nel villaggio di Parukh - sotto il controllo delle forze di pace russe - in quella che consideravano «una chiara violazione dell'accordo di cessate il fuoco».

L'Armenia ha anche avvertito di una possibile «catastrofe umanitaria» in Karabakh dopo che le forniture di gas alla regione contesa sono state interrotte a seguito di lavori di riparazione. Yerevan ha accusato l'Azerbaigian di aver lasciato deliberatamente la popolazione armena etnica del Karabakh senza gas naturale, accusa respinta dal Ministero degli Esteri azero come «infondata».

I separatisti etnici armeni del Nagorny Karabakh si separarono dall'Azerbaigian quando l'Unione Sovietica crollò nel 1991, e il conflitto che ne seguì causò circa 30.000 vittime.

