Le impressioni lasciate dalla formula «Fico» -Lara

I candidati alla presidenza sono nel loro tentativo di ottenere una migliore posizione al primo turno il 29 aprile, questo ha portato alla definizione finale delle formule per la vicepresidenza dal Patto Storico, Coalizione Esperanza e infine la squadra per la Colombia, dove Federico Gutiérrez ha fatto l'ammissione del ex sindaco ufficiale di Neiva Rodrigo Lara Sanchez.

Lara Sánchez, che è il figlio del trafficante di droga ucciso per mano Rodrigo Lara Bonilla, finisce per diventare uno dei nuovi modi in cui «Fico» vuole unire il centro, la destra e l'estrema destra, proprio uno dei membri dell'Uribismo, che ha indicato che sosterrà apertamente il candidato del Team per la Colombia, ha sottolineato: «Il messaggio che Federico Gutiérrez invia quando ha scelto Rodrigo Lara Sánchez, figlio dell'ex ministro della Giustizia assassinato Rodrigo Lara Bonilla come sua formula vicepresidenziale, è molto potente. Sarà vicino alle vittime, non accanto ai colpevoli come fa Gustavo Petro «, ha detto la deputata Margarita Restrepo.

Enrique Peñalosa, che è stato in gran parte sconfitto da Gutiérrez nella consultazione, ha detto dell'ingresso di Lara nel piano politico: «Questo semplice e potente messaggio di Fico e Rodrigo Lara insieme: due colombiani che hanno lavorato bene per il loro popolo senza storie o stridenze, senza inutili sinistra e destra discussioni, senza pretese messianiche, senza odio, con amore e impegno per la Colombia».

Ma una delle reazioni più eclatanti è stata quella di Juan Manuel Galán, leader del Nuovo Liberalismo e che, come Peñaloza, ha perso la consultazione nella sua rispettiva coalizione. Galán ha indicato di essere stato «bruciato» dalla decisione di Lara, poiché secondo lui potrebbe diventare importante per il partito politico che vuole evocare la lotta dei suoi genitori, Lara e Galán, morti negli anni '80 per mano corrotta del traffico di droga.

«Sì, se sono in fiamme e molto. Non solo perché ammiro le qualità umane e intellettuali di Rodrigo Lara, ma soprattutto perché vorrei che fosse con noi nel Nuovo Liberalismo... quello che più celebra l'annuncio di Rodrigo Lara Sánchez come formula vicepresidenziale di Federico Gutiérrez oggi è senza dubbio Ernesto Macías», Il rivale politico di Lara a Huila e che ha bruciato il Senato, ha detto Juan Manuel Galán.

D'altra parte, altri commenti che hanno evidenziato il lavoro svolto da Lara durante la sua carriera politica e in particolare quella di suo padre Lara Bonilla, ucciso dai cartelli della droga; «Un successo di 'Fico' Gutiérrez nell'unire gli sforzi con Rodrigo Lara, che ricordiamo per la sua buona gestione come sindaco di Neiva, come la sua formula vicepresidenziale. Un uomo che rappresenta il centro e come suo padre, la lotta contro il traffico di droga e la difesa della legalità», ha detto il senatore Carlos Fernando Motoa.

E il fatto è che l'adulazione offerta dall'impeccabile carriera politica di Lara Bonilla, una carriera che ha combattuto fermamente contro il traffico di droga, quel traffico di droga che alimenta strutture criminali come l'Ufficio Envigado, una struttura che è riuscita ad avere un collaboratore proprio nell'ufficio del sindaco di «Fico», a cui piace suo figlio sarà la formula vicepresidenziale.

Il 4 luglio 2017, l'ex segretario alla sicurezza di Medellín Gustavo Villegas Restrepo è stato catturato per i suoi legami con l'Ufficio Envigado, mentre era in carica durante l'amministrazione di Federico Gutiérrez. Il candidato alla presidenza della coalizione Team for Colombia ha in più di un'occasione smentito le accuse contro il suo funzionario.

In diverse interviste con i media, l'ex presidente di Antioquia ha sottolineato che questo non è vero. «Gustavo Villegas è stato catturato per non aver denunciato un'estorsione di 150,00 pesos di cui la sua azienda di famiglia è stata oggetto. Se qualcuno ha combattuto contro l'ufficio di Envigado, siamo stati noi. Abbiamo catturato più di 160 leader di bande criminali».

Secondo le dichiarazioni rilasciate da Claudia Carrasquilla, direttore sezionale dei procuratori di Medellín al media Verdad Abierta nel luglio 2017, Villegas Restrepo «è accusato di aver consegnato informazioni privilegiate ai temuti leader della criminalità organizzata privati della loro libertà, in particolare Edison Rodolfo Rojas, alias 'Pichi', uno degli ultimi uomini forti del cosiddetto Envigado Office e che è stato catturato a Panama nel febbraio 2013 dalle autorità di polizia di quel paese».

