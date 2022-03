Carolina Cruz riflette sulla sofferenza tra le voci sulla sua presunta separazione da Lincoln Palomeque

Ci sono stati diversi mesi in cui ci sono state voci su una presunta rottura definitiva nella relazione tra Carolina Cruz e Lincoln Palomeque, tuttavia, questa settimana, la giornalista Graciela Torres, riconosciuta con il suo pseudonimo di «la negra Candela», ha dettagliato ciò che presumibilmente sta accadendo la coppia. Non solo si sono lasciati, dice Torres, ma sarebbero già in procinto di separare i beni, secondo il conduttore Ariel Osorio. Nelle ultime ore è stato evidenziato quello che secondo i seguaci del presentatore e dell'attore sarebbe stato un messaggio di rammarico da parte di la caleña per la fine della loro relazione.

«Il primo passo per soffrire bene è accettare che la sofferenza è una parte normale della vita. Dobbiamo accettare la realtà che è normale per noi soffrire. Vorremmo credere che la sofferenza sia un'eccezione alla normalità, cioè che non ci aspettiamo di soffrire. Quindi i problemi ci sorprendono e non prevediamo che la sofferenza, in un modo o nell'altro, farà parte della nostra vita (...) Vorremmo credere che la sofferenza sia un'eccezione alla normalità, quindi non ci aspettiamo di soffrire. Quindi i problemi ci colgono di sorpresa e non prevediamo che la sofferenza, in un modo o nell'altro, farà parte della nostra vita», ha scritto Cruz sui suoi social network.

È interessante notare che le voci sono state alimentate dalla stranezza generata dai suoi seguaci che non li vedevano insieme come prima, infatti, la modella è andata da sola al matrimonio dello chef Juan Diego Vanegas e dell'apneista Sofía Gomez.

«È normale cadere, ciò che non è normale è che tu rimanga bloccato. Non rinunciare alle cose che desideri e passa dal punto in cui la vita ti ha messo, a dove vuoi essere. Se hai sbagliato, hai sofferto o sei caduto, puoi tornare indietro e sognare di nuovo. Deponi le uova, il percorso non sarà perfetto, ma si tratta di sapere di essere sulla strada giusta. Fallo come puoi e con tutto quello che sei», ha aggiunto Cruz alle sue storie su Instagram.

Secondo quanto inizialmente assicurato dall'ex conduttore del defunto programma di gossip 'El Lavadero', il divorzio della coppia è già un dato di fatto. «Per mesi si è ipotizzato che questa relazione fosse sbagliata, zoppicante e che si fossero separati; mentre Carolina stava combattendo tutto questo da sola e la malattia di suo figlio Salvador, giustificando Lincoln e dicendo che la sua assenza era una questione di lavoro e che era occupato; ma la verità è che domani o dopodomani renderanno ufficiale la loro separazione per mezzo di un comunicato firmato dai due «, ha affermato il comunicatore.

«Sappiamo che non daranno ulteriori spiegazioni, semplicemente comunicano che il ciclo in coppia è finito e continueranno ad essere i genitori dei loro figli, ma a livello personale e sentimentale ognuno seguirà la propria strada. Carolina, vai avanti, fino ad ora sei stata una berraca. La vita non finisce, la vita continua!» , ha concluso la «candela nera».

D'altra parte, il conduttore Ariel Osorio, del programma «So tutto» su Channel One, ha sottolineato che la coppia aveva cercato di mantenere viva la loro relazione, tuttavia, non ci erano riusciti. La loro relazione di coppia non funziona più, ha sottolineato, tuttavia, rimangono stabili grazie ai loro due figli, Salvador e Matías

«Anche se a un certo punto del percorso hanno deciso di provare, alla fine non ha funzionato, concludendo che tutti dovrebbero andare avanti con la propria vita, fornendo il meglio a ciascuno dei propri figli. Finale, finale, purtroppo, una delle coppie più amate (...) Come ci è stato detto, la distribuzione della proprietà è nelle mani degli avvocati in modo che ognuno ottenga la propria quota e continui il proprio percorso separato «, ha detto l'ospite dello spettacolo.

Carolina è già uscita per negare la presunta rottura della sua relazione stabile, infatti, ha detto di essersi allontanata da Lincoln perché era fuori città per registrare nuove produzioni. «Non sono separato perché non mi sono sposato (...) Lincoln sta registrando, i due si sono uniti a lui (produzioni) quindi se non è da una parte, è dall'altra (...) viene, cambia valigia e torna e se ne va», ha commentato in una trasmissione in diretta con Yaneth Waldman.





