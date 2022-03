La squadra femminile della Colombia ha annunciato le squadre per il sudamericano U-20

La squadra Under 20 femminile della Colombia è pronta a giocare il sudamericano della categoria, che si giocherà dal 6 al 25 aprile in Cile. Da parte sua, Carlos Paniagua, direttore tecnico della squadra nazionale, ha presentato la chiamata per la squadra del caffè che sarà presente all'evento.

Inoltre, attraverso un comunicato stampa, Paniagua ha spiegato che prima di recarsi in Cile, avrà un microciclo di preparazione presso la sede sportiva della Federazione calcistica colombiana a Bogotà, che sarà un raduno di sei giorni.

«La nazionale U20 femminile della Colombia ha annunciato i nomi delle giocatrici che eseguiranno un nuovo microciclo di preparazione per il campionato sudamericano della categoria che si terrà in Cile dal 6 al 25 aprile 2022. L'incontro dello staff tecnico e dei giocatori si terrà a Bogotà dal 28 marzo 2022. Il terzo viaggerà nel territorio meridionale per affrontare la competizione».

D'altra parte, la squadra femminile del caffè fa parte del Gruppo A in cui affronteranno le squadre di Cile, Venezuela, Argentina e Perù. Ricordiamo che il campionato continentale si terrà di nuovo dopo due anni, poiché nel 2020 la fase finale è stata sospesa a causa dell'inizio della pandemia COVID-19.

Tra le convocate c'è Gisela Robledo, che gioca per il Tenerife in Spagna, è la figura principale della nazionale. A questa squadra si aggiungono anche due calciatori che giocano all'estero: Ilana Izquierdo della University of Southern Mississipi e Ángela Daniela Barón del D'feeters KickSoccer Club.

Ora, il Deportivo Cali, che è l'attuale campione della Women's BetPlay League, è la squadra che ha contribuito con il maggior numero di giocatori alla chiamata con cinque, seguita da América de Cali e Independiente Medellín, entrambe con tre giocatori.

Tra i 22 giocatori nominati, c'è anche la presenza di Ana María Guzmán, Gabriela Rodríguez, Linda Caicedo, Mary José Álvarez, Sintia Vanesa Cabezazas e Stefanía Perlaza, che sono appena arrivate seconde con la squadra colombiana U-17, che si è qualificata per la Coppa del Mondo 2022 in Costa Rica.

Ana Maria Guzman Zapata - Deportivo Pereira.

Angela Daniela Barón - D'Feeters Kicksoccer Club (USA).

Gabriela Rodríguez Salazar-América De Cali.

Gabriela Urena Munoz- Llaneros F.C.

Gisela Robledo Gil - UGD Tenerife (ITA).

Ilana Izquierdo Singer — Università del Mississipi Meridionale (USA).

Ingrid Yobana Guerra Meneses - Deportivo Cali.

Juana Sofia Ortegon Giraldo - Deportivo Cali.

Kaili Ximena Siso Naveo - Llaneros F.C.

Kelly Johana Caicedo Alegria - Deportivo Cali.

Linda Lizeth Caicedo Joy - Deportivo Cali

Ha vissuto Carolina Serena Florez- Medellin indipendente.

Mariana Munoz Ramirez - Atletico Nacional.

Mary José Alvarez Espitatela - Medellin indipendente.

Maria Camila Reyes Calderon - Indipendente Santa Fe.

Maria Ximena Llerena Daza - Patrimonio netto.

Natalia Giraldo Alzate - America da Cali.

Sintia Vanesa Cabezas Vanegas - Scuola Carlos Sarmiento.

Stefania Perlaza - Deportivo Cali.

Valentina González Soto - Patrimonio netto.

Valery Restrepo Rios - Medellin indipendente.

Wendy Katerine Bonilla Cándelo- America De Cali.

