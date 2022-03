Infobae in Ucraina: Intervista segreta ed esclusiva a Igor Terejov, sindaco di Kharkov: «I russi hanno già attaccato 100 obiettivi civili in città, è un tentativo di genocidio»

L'appuntamento per il colloquio è impreciso: «Intorno a un'ora del genere devi essere in un'area del genere». Non ci sono e non possono esserci troppe informazioni: Igor Terejov, sindaco di Kharkov, è oggi uno degli obiettivi militari più importanti della città. Finora nell'invasione, le forze russe hanno già preso in ostaggio 14 sindaci nel tentativo di assicurarsi la resa e il sequestro di ogni città. Ma Kharkiv lo ha già annunciato molte volte: non si arrenderanno.

Le truppe russe non ascoltano il messaggio: sempre più carri armati si accumulano in città e lanciano più missili. La sua idea sembra essere quella di prendere il controllo di Kharkov e renderlo una base fondamentale per il resto dell'invasione. È la seconda città più grande dell'Ucraina in termini di dimensioni e importanza, ed è anche la seconda città più grande per livello di distruzione. Secondo i dati ufficiali, sono stati attaccati più di 1100 edifici, di cui più di 900 residenziali.

Terejov non immaginava questa gestione. Per un decennio è stato il braccio destro del sindaco Gennady Kernes, ma non l'uomo che ha preso le decisioni. È salito al potere eletto dal popolo nel novembre 2021, dopo la morte di Kernes a causa del COVID.

La sua vita, tuttavia, è cambiata a febbraio, non prima. Nella prima settimana dell'invasione, centinaia di bombardamenti sono caduti nel centro della città e persino il suo ufficio è stato attaccato. Oggi l'amministrazione generale della città è un edificio incrinato, non più finestre di vetro o telai di porte. Una bandiera ucraina appesa sul davanti ma non sventola più, ferita da uno degli impatti che l'hanno lasciata come bloccata in una finestra.

«Questo è un tentativo di genocidio contro il popolo ucraino», dirà nell'intervista, dalla metropolitana di un luogo che non possiamo menzionare e che era, in ogni caso, un rifugio temporaneo per fare questo discorso, che doveva essere tenuto segreto fino a quando non ci siamo separati da lui.

- Com'è la situazione a Kharkov oggi?

-La situazione è molto difficile, ci sono molti bombardamenti ogni giorno. È molto difficile per la popolazione vivere in queste circostanze, molti hanno lasciato la città.

- Quante persone hanno lasciato la città?

-Un terzo, circa 500mila persone.

- Hai informazioni su quante persone sono morte a Kharkov?

Ho i numeri ma non è bene fornire queste informazioni, quindi non posso rispondere. Posso dire che negli ultimi due giorni ci sono stati molti bombardamenti molto intensi, uno dei quali in un centro di aiuti umanitari, dove sono state attaccate persone che si recavano lì per ricevere aiuto.

- Puoi assicurare che Putin stia prendendo di mira civili o solo obiettivi militari?

-Hanno preso di mira specificamente i civili, non solo i militari. Le truppe russe hanno commesso molti crimini di guerra, quasi 100 obiettivi civili sono stati attaccati e molti edifici residenziali sono stati distrutti.

- In che modo la gente di Kharkiv resiste a ciò che sta vivendo?

-Comprendi che è una vera guerra, una guerra contro l'Ucraina, contro Kharkiv. È un genocidio contro il popolo di Kharkiv, un genocidio di civili e stiamo insorgendo per la libertà, per la nostra indipendenza, quella delle nostre famiglie, quella dei nostri figli, e difenderemo il nostro territorio.

(Infografica: Marcelo Regalado)

- Sei pronto a resistere ad ogni costo?

-Certo.

- Dove sono esattamente i russi adesso?

-È meglio chiedere ai soldati ucraini, non posso parlarne.

- Come immagini il futuro della tua città?

-Dopo aver vinto, dovremo ricostruirlo. Ricostruire i loro ponti, le loro case, le loro infrastrutture, i loro centri culturali, i loro parchi.

-È sindaco dal novembre 2021. Puoi dirmi cosa provavano i cittadini della città nei confronti della Russia in quel momento e cosa provano adesso?

Nella nostra città la gente parla russo. Il nostro rapporto con la Russia prima della guerra era normale. Deve essere chiaro che quasi tutti a Kharkov hanno un amico o un familiare in Russia. Ma sappiamo che il rapporto con loro e con la Federazione Russa non sarà più lo stesso d'ora in poi. Siamo uniti contro l'aggressione russa.

- E cosa succederà ai cittadini che vogliono ancora parlare russo?

-90% dei nostri abitanti parla russo e non abbiamo mai esercitato pressioni per non farlo, né abbiamo avuto problemi con loro. Tutte quelle storie che sono state discriminate sono false.

- Ci sono ancora molti sabotatori russi in città?

Non ho un numero ma ci sono ancora molti gruppi di sabotatori russi che operano, e la nostra polizia sta lavorando per contenerli tutti.

-Questa intervista è in un posto segreto, non diremo dove sia andata. Devi essere sempre in movimento. Com'è vivere con una minaccia di morte permanente?

Non c'è differenza tra il sindaco e gli abitanti di Kharkiv. Siamo tutti uguali e combattiamo insieme. Abbiamo tutti paura, ma stiamo ancora combattendo.

- C'è un posto sicuro a Kharkov?

-No, ma abbiamo molti rifugi, inclusa la metropolitana, dove possiamo proteggerci.

- Hai un messaggio che vuoi dare al mondo?

«Sì, voglio dire che questa guerra deve essere fermata il prima possibile e dobbiamo reclamare i nostri territori. Voglio anche parlare dei nostri eroi, a cominciare dall'esercito, dalle difese territoriali, dai volontari, dai cittadini che stanno combattendo eroicamente contro le forze russe.

-Molte persone dicono che Kharkiv potrebbe essere il prossimo Mariupol, che potrebbero arrivare attacchi simili. Cosa ne pensi di questo?

-È impossibile sapere cosa intendono fare i russi, non possiamo dire cosa succederà. Possiamo dire che oggi siamo sotto bombardamenti permanenti e siamo danneggiati in modo permanente.

