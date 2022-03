Com'è «il Dagger», il missile ipersonico russo che può trasportare una testata nucleare ed essere non rilevabile

An airman checks a Russian Air Force MiG-31 fighter jet prior a flight with Kinzhal hypersonic missile during a drill in an unknown location in Russia, in this still image taken from video released February 19, 2022. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

Se c'è una verità che si conosce ad alta voce sul conflitto tra Russia e Ucraina, è che il presidente russo Vladimir Putin non pensavo di incontrare una resistenza così feroce. sul territorio ucraino e che la sua invasione avrebbe richiesto più di un mese senza conquistare la capitale Kiev.

Man mano che il conflitto si sviluppa e l'Ucraina aggiunge la tecnologia militare dei paesi europei e degli Stati Uniti per aumentare le sue difese, le forze armate russe cercano di accelerare l'avanzata e conquistare più punti strategici inviando più truppe e, fondamentalmente, aumentando il numero di bombardamenti.

A questo proposito, Putin sta testando nuove armi sviluppate negli ultimi anni che sono davvero sorprendenti e causano un pericolo reale in termini di livello di distruzione che possono causare e della tecnologia che le rende non rilevabili o irraggiungibili.

Una delle ultime armi russe con cui varie posizioni ucraine hanno attaccato è il missile ipersonico Kh-47M2 Kinzhal, che in russo significa «pugnale» e ha la capacità di volare a Mach 5 o cinque volte la velocità del suono in alcune versioni e in altre fino a Mach 10. Inoltre, può caricare una bomba convenzionale da 1000 chili o una testata nucleare e ha il raggio di tiro fino a 2000 chilometri , la distanza tra Buenos Aires e Santiago del Cile o San Paolo.

Il Kinzhal, un missile balistico ipersonico che ha la capacità di manovrare in aria, rendendo molto difficile il rilevamento o la neutralizzazione da parte dei sistemi di difesa missilistica. È una versione modificata del missile russo Iskander che è già stato utilizzato più volte nel conflitto Russia-Ucraina.

Un portavoce del ministero della Difesa russo ha confermato una settimana fa che la Russia aveva usato un missile ipersonico Kinzhal, o «pugnale», alla fine della scorsa settimana per distruggere un deposito di munizioni nell'Ucraina occidentale. Domenica, il Cremlino ha detto che le sue forze hanno lanciato missili ipersonici per la seconda volta, questa volta dallo spazio aereo sulla Crimea, distruggendo un impianto di stoccaggio di carburante nella regione ucraina di Mykolaiv, secondo una dichiarazione del Ministero della Difesa russo.

Gli specialisti delle armi e i governi degli Stati Uniti e del Regno Unito hanno minimizzato le capacità ipersoniche della Russia e il grado di importanza del loro uso sul campo di battaglia. Ma per la velocità che raggiungono, la loro energia cinetica, è sufficiente per aprire buchi anche nelle navi da guerra più rinforzate. Ecco perché potrebbe essere l'incubo delle portaerei.

In teoria, un missile ipersonico potrebbe essere attaccato a un veicolo che potrebbe lasciare brevemente l'atmosfera terrestre prima di rientrare e attaccare un determinato bersaglio. Ciò ridurrebbe ulteriormente la reattività delle nazioni target.

A differenza dei missili balistici, i missili ipersonici possono cambiare traiettoria e deviare se necessario. Questo li rende più evasivi, più minacciosi e più letali. «Le manovre missilistiche a velocità diverse volte superiori alla velocità del suono gli consentono di bypassare in modo affidabile tutti i sistemi di difesa aerea e antibalistici esistenti o in via di sviluppo», ha dichiarato nel 2018 il comandante in capo della forza aerospaziale, Sergei Surovikin.

Un missile ipersonico Kinzhal Kh-47M2 trasportato da un Mikoyan MiG-31K

Cosa sono questi missili? E cosa significherebbe se la Russia li usasse?

Esistono due tipi principali: missili da crociera ipersonici, che funzionano con scramjet -motori ad alta velocità-; e veicoli plananti ipersonici, che vengono lanciati da un razzo ma scivolano verso il loro obiettivo.

A differenza di altri sistemi missilistici, che devono essere lanciati da complessi mobili o fissi, il Kh-47M2 Kinzhal opera con due modelli di aerei russi. Quando vengono lanciati dal MiG-31K possono raggiungere obiettivi da 2.000 km di distanza e quando lo fanno dal Tu-22M3 fino a 3.000 km, secondo l'agenzia di stampa TASS.

Il caccia russo MiG-31 spara il missile ipersonico Kinzhal (REUTERS)

La Russia persegue armi ipersoniche dagli anni '80, ma ha accelerato i suoi sforzi in risposta al ritiro degli Stati Uniti dal Trattato sui missili anti-balistici nel 2002 e al dispiegamento di missili di difesa statunitensi sul suolo statunitense e in Europa, osserva il rapporto CRS. Oltre a Kinzhal, la Russia sta lavorando ad altri due programmi di armi ipersoniche: il 3M22 Tsirkon (o Zircon) e l'Avangard.

Mosca sostiene che i suoi letali razzi «Kinzhal» non possono essere fermati dai sistemi di difesa missilistica occidentali. Secondo quanto riferito, un video girato da un drone militare mostra il momento in cui un grande deposito di munizioni ucraino a Ivano-Frankivsk è stato colpito da un letale missile ipersonico russo Kinzhal. «Il sistema missilistico aeronautico Kinzhal con missili acrobatici ipersonici ha distrutto un grande magazzino sotterraneo contenente missili e munizioni per l'aviazione nel villaggio di Deliatyn nella regione di Ivano-Frankivsk», ha confermato il portavoce del Cremlino Igor Konashenkov, aggiungendo che l'arma «inarrestabile» è stata schierata venerdì.

Questa è la prima volta che si sa che il nuovo Kinzhal viene utilizzato nel conflitto con l'Ucraina. In precedenza era stato «testato» in Siria in condizioni di guerra.

Fotografia di un deposito di munizioni ucraino colpito da questo missile

Il presidente Putin in precedenza aveva definito il missile «un'arma ideale» che vola a una velocità 10 volte superiore al suono e non può essere abbattuto dai sistemi di difesa aerea convenzionali. «Ha un'autonomia di 1250 miglia e non ha rivali in Occidente», secondo Mosca. Il mese scorso, il presidente Vladimir Putin ha avvertito che la Russia aveva fornito missili ipersonici «senza pari».

Putin ha annunciato per la prima volta i letali missili Kinzhal come parte di una mostra di nuove armi russe nel 2018. A quel tempo, il presidente russo disse dell'Occidente: « Devono tenere conto di una nuova realtà e capire che questa non è una bufala ».

L'uso di armi militari da parte della Russia è stato un avvertimento sia per l'Ucraina che per l'Occidente che «ha i mezzi per intensificare ulteriormente» il conflitto, ha detto un esperto della difesa. «La velocità del Kinzhal lo mette oltre la portata di qualsiasi sistema di difesa aerea ucraino e le piattaforme di lancio possono essere lanciate da distanze oltre la portata dell'Ucraina», ha affermato il dott. James Bosbotinis, uno specialista in armamenti.

Il missile ipersonico Kh-47M2 Kinzhal, che in russo significa «pugnale»

Questi missili sono un tipo di arma abbastanza nuovo nel ramo militare mondiale. Pochi paesi al mondo hanno la capacità di sviluppare, costruire e utilizzare tali armi. Tra questi ci sono la Cina, che ha fatto i suoi primi test nell'ottobre dello scorso anno, e la Russia, che li ha messi in servizio nel 2017.

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno svolto ricerche sulle armi ipersoniche dai primi anni 2000 e le stanno sviluppando nell'ambito del programma Conventional Prompt Strike della Marina, così come altri programmi dell'Air Force, della Defense Advanced Research Projects Agency e dell'esercito. .

Infografica: Marcelo Regalado

