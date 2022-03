Dopo la morte di Taylor Hawkins, batterista della band Foo Fighters, è stata confermata, i social network parlano di una possibile causa di morte e di un sovradosaggio associato all'uso di droghe.

Detto questo, il famoso giornalista musicale, Alejandro Marín, ha chiamato la moderazione e ha scritto sul suo account Twitter: «Ora non iniziare a incolpare il paese perché Taylor è morta in Colombia se è morta di overdose, non essere così stupido».

Al momento, è noto che il laboratorio e i ricercatori di SIJIN si stanno trasferendo all'Hotel Casa Medina dove risiede la band.

La band in un comunicato ha confermato la morte del musicista 50enne:

«La famiglia Foo Fighters è devastata dalla tragica e inaspettata perdita della nostra amata Taylor Hawkins. Il loro spirito musicale e le loro risate contagiose vivranno con noi per sempre», inizia la dichiarazione dei Foo Fighters. «Inviamo le nostre condoglianze a sua moglie, ai figli e ai parenti e chiediamo che la loro privacy sia trattata con il massimo rispetto in questo momento inimmaginabilmente difficile».

In fase di sviluppo...

