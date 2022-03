«Quella palla è entrata, la linea superiore è truccata», la dichiarazione del creatore del VAR dopo la grande polemica in Perù vs Uruguay

Una parola autorevole ha appena dato la sua posizione sulle immagini VAR condivise da Conmebol riguardo alla controversa giocata negli ultimi minuti tra Perù e Uruguay a Montevideo. Antonio Ibáñez de Alba, creatore del VAR, ha affermato che la palla è entrata completamente e che le immagini condivise dall'organizzazione sudamericana sono state manipolate.

«Tutte le immagini sono manipolabili, inaffidabili e non vere. In questo gioco puntuale si vede che il portiere porta la palla all'interno della propria porta, tuttavia la linea superiore viene manipolata e fanno sembrare che la palla non sia entrata completamente. Qui c'è stata una manipolazione e la palla è entrata completamente. Come ripeto, le immagini possono essere manipolate tra i 4 ei 5 centimetri, qualcosa che l'occhio umano non vede perché non è così veloce », ha esclamato l'ingegnere che ha lavorato anche alla NASA a Radio Ovation.

Inoltre, ha affermato che se fossero state applicate altre tecnologie, tutto sarebbe stato risolto più facilmente. «Se ci fosse stato un chip nella linea di porta e sulla palla, non ci sarebbero problemi in questo momento, ma né la FIFA né la UEFA sono interessate a correggere questi dettagli perché vogliono solo confonderli sempre di più. Quella palla è entrata, controlla quella linea superiore che viene manipolata», ha concluso.