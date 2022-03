Preparati! Questo è il programma del Carnevale di Barranquilla 2022

La capitale dell'Atlantico e i suoi abitanti si preparano a ricevere ancora una volta i 4 giorni di festeggiamenti più importanti della città, perché dopo due anni di pandemia e un anno di aver eseguito la rinomata festa attraverso la virtualità, si svolgeranno i festeggiamenti del Carnevale di Barranquilla 2022 Dal 26 al 29 marzo.

Va ricordato che il carnevale si svolge tradizionalmente a febbraio, ma a causa del quarto picco della pandemia è stato rinviato a fine marzo, rispettando i protocolli di biosicurezza, secondo l'attuale situazione del pianeta.

Da sabato 26 marzo, i partecipanti potranno godere nei giorni successivi di circa 19 eventi che includeranno interventi artistici in diverse parti della città, presentazioni folcloristiche, sfilate e celebrazioni popolari come il Carnevale di Soledad.

Per questa nuova edizione del Carnevale di Barranquilla, i re Valeria Charris Salcedo e Kevin Torres Valdés, che sono gli ambasciatori di questo festival che torna di persona nella capitale atlantica, hanno presentato negli ultimi mesi quali saranno le attività che verranno svolte in tutta la città e lo faranno essere pronti come i padroni di casa ad accogliere residenti e turisti che amano il Carnevale.

Ecco il contenuto di Valeria Charris, regina del Carnevale :

Va anche notato che dal 1 marzo sono state svolte diverse attività come quella chiamata «Joselito Vive» con l'esposizione di macro figure sul Malecón del Río. Proprio come il 18 marzo, la parata di Guacherna Esthercita Forero si è svolta con un omaggio ad Anibal Velásquez per l'intera 44a gara.

Nell'ambito delle feste popolari, il 19 marzo si è tenuta l'Incoronazione della Regina Popolare, evento che si è svolto sul Grande Malecón del Rio. Da parte sua, il 20 marzo, la presentazione della Tradizione e della Fantasia Comparsas si è tenuta nel Parco del Sacro Cuore.

Questo il programma dal 25 marzo:

venerdì, 25 marzo

Incoronazione della Regina del Carnevale: Stadio Romelio Martinez - 20:00

Presentazione ufficiale della corona che Valeria Charris indosserà nella notte dell'incoronazione del Carnevale di Barranquilla 2022. Tratto da Instagram @valecharris

Sabato 26 marzo

Battaglia di Flores: Via 40 - 12:00 m.

Desfile Rey Momo: Calle 17 - 14:00

Dance the Street/Orchestra Night: Gara par vial 50 - 17:00

Grande concerto di carnevale: Stadio Romelio Martinez - 20:00

domenica 27 marzo

Grande tappa di Tradizione e Folclore: Via 40 - 13:00

Festival dell'Orchestra: Stadio Romelio Martínez - 15:00

Dance the Street/Orchestra Night: Par Vial Carrera 50 - 17:00

Incontro comico: Parque Olaya - 17:00

Festival di Lejanías: Cuchilla de Barrio Abajo - 19:00

lunedì, 28 marzo

Grande sfilata di troupe: Via 40 - 13:00

Dance the Street/Tambo Night: Par vial Carrera 50 - 17:00

Incontro comico: Parque Alamedas - 17:00

Martedì 29 marzo

Joselito parte con le ceneri: Carrera 54 58th Street - 16:00

