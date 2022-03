I giovani del programma Sacúdete alzano la voce a Cartagena

Nell'ambito della quarta edizione dello Skills Summit dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), i campanelli d'allarme dell'Anello delle idee hanno suonato per i 220 giovani partecipanti al programma Shake Up dell'Istituto colombiano per il benessere familiare (ICBF). Provenienti da diverse regioni del paese e pronti a suonare le loro idee dirompenti, oggi finiranno di dimostrare come con le loro competenze sia possibile creare soluzioni alle sfide sociali che si presentano in questo momento.

Durante la giornata in corso, i partecipanti partecipano a tutoraggi per costruire le migliori proposte e presentarle in questo segmento che dà voce ad adolescenti e giovani per convincere le giurie della necessità di applicare le loro idee nelle politiche rivolte alle persone, in particolare quelle delle comunità più vulnerabili.

«The Ring of Ideas è la parte della metodologia Shake Yourself in cui i giovani dimostrano come una leadership positiva, intelligenze multiple e competenze del 21° secolo siano in grado di costruire soluzioni che riflettono il potere trasformativo dei giovani», ha affermato Lina Arbeláez, Direttore Generale dell'ICBF.

Con questo, i partecipanti che rappresentano gli oltre 10,5 milioni di giovani provenienti da tutta la Colombia, non solo avranno l'opportunità fino alla fine della giornata di scambiare esperienze con i loro coetanei, ma condivideranno con il mondo come sono stati in grado di creare e rafforzare i loro progetti di vita in un legale e in modo sostenibile.

A seguito della crisi sanitaria ed economica senza precedenti causata dal COVID-19, l'OCSE ha invitato i paesi a rinnovare i loro sforzi per rafforzare le competenze delle persone in modo che i più vulnerabili possano rispondere efficacemente alle sfide di un mondo che cambia, trasformandosi in virtualità, sostenibilità e demografia cambiare.

Con questo in mente, il tema di quest'anno che è stato proposto dalla Colombia e chiamato «Rafforzare le capacità per l'equità e la sostenibilità», cerca di aprire le porte a un dibattito franco e aperto che consentirà agli alti funzionari delle nazioni di chiarire soluzioni per l'occupazione, l'istruzione, lo sviluppo economico e innovazione.

Con le lettere sul tavolo, i partecipanti alla quota colombiana, compresi i rappresentanti di SENA, il Ministero del Lavoro, il Ministero della Pubblica Istruzione, l'Agenzia per la migrazione, l'Agenzia per le frontiere, il Ministero degli Affari Esteri, tra gli altri, condividono le loro esperienze in sessioni plenarie, così come in piccolo, dibattiti interattivi per facilitare discussioni attive e trasparenti.

Ieri è stata anche la cornice perfetta per ospiti internazionali come Kate Behncken, vice presidente di Microsoft Philanthropies; Linda Darling-Hammond, professoressa alla Stanford University Graduate School in Education e l'economista premio Nobel James Heckman, per ispirare i partecipanti attraverso conferenze, il massimo il cui obiettivo è quello di rendere possibile lo scambio di apprendimento per ottenere risultati migliori in termini di politiche in materia di competenze che promuovano la prosperità, l'uguaglianza, le opportunità e il benessere di tutti.

