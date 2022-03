Tre comuni di Risaralda sono in allerta per l'emissione di ceneri dal vulcano Nevado del Ruiz

Dopo che l'Osservatorio Vulcanologico e Sismologico ha dichiarato un allarme giallo sul vulcano Nevado del Ruiz a causa della recente attività sismica, il governo di Risaralda ha avvertito che, nei prossimi giorni, potrebbero verificarsi cadute di cenere nei comuni di Santa Rosa, Pereira e Dosquebradas.

In un dialogo con RCN Radio, la direttrice dell'Ufficio Risaralda Risaralda Risaralda, Diana Carolina Ramírez, ha spiegato che era la direzione del vento registrata nei giorni scorsi che avrebbe spostato il materiale vulcanico verso il dipartimento.

Infatti, nel pomeriggio di questo mercoledì 23 marzo, Aeronáutica Civil ha riferito che, a causa della presenza di ceneri vulcaniche nelle vicinanze dell'aeroporto di Matecaña, a Pereira, le operazioni dell'area sono state colpite per diverse ore.

«Per lo stesso motivo, alcune procedure potrebbero essere interessate anche negli aeroporti di Cartagine e in Armenia. (...) Gli operatori aerei monitorano la situazione per ridurre al minimo l'impatto sugli utenti «, ha aggiunto l'autorità aerea.

Sebbene le operazioni all'aeroporto di Pereira siano tornate alla normalità ore dopo, all'allerta, il governo di Risaralda ha invitato le agenzie di soccorso dipartimentali e la comunità in generale ad attuare piani d'azione che possono essere implementati nel territorio in caso di emergenza.

Allo stesso modo, il governo della Risaralda ha annunciato ai suoi abitanti quattro azioni che possono essere implementate, in caso di terremoti e/o emissioni di ceneri nel dipartimento:

1. Conoscere le indicazioni di evacuazione e identificare i punti di incontro.

2. Partecipa alle esercitazioni.

3. Prepara la tua valigia di emergenza.

4. Prepara un piano di emergenza per la comunità.

Da parte sua, il Servizio Geologico Colombiano ha riferito che continua a monitorare l'evoluzione del fenomeno vulcanico. Allo stesso modo, ha chiesto ai colombiani di consultare e tenersi aggiornati sulle informazioni ufficiali pubblicate al riguardo sul sito web dell'entità: www.sgc.gov.co.

Vale la pena ricordare che questa non è la prima volta questo mese che il Servizio geologico colombiano ha avvertito della caduta di cenere nelle aree che circondano il vulcano Nevado del Ruiz. Il 1° marzo, l'entità ha avvertito attraverso i suoi canali di informazione che è stato riferito che il materiale vulcanico è caduto nella città di Manizales e nel comune di Villa María.

«Attraverso le telecamere installate nell'area del vulcano e il rapporto dei funzionari del Parco Naturale Nazionale Los Nevados, è stata fatta la conferma delle emissioni di gas e ceneri associate ad alcuni di questi segnali», ha riferito il Geological Survey.

Data l'emissione di cenere dal vulcano durante quella data, l'entità ha riferito che l'allerta gialla sarebbe stata mantenuta nella struttura geologica, poiché non sono stati esclusi un'accelerazione del processo vulcanico in esso e, di conseguenza, cambiamenti nella sua attività.





