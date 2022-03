Paola Ochoa accusata di razzismo contro Francia Márquez

La mattina del 24 marzo, una nuova polemica ha scatenato la giornalista Paola Ochoa, dopo aver fatto un commento razzista contro Francia Márquez, che è la formula vicepresidenziale di Gustavo Petro per il Patto storico.

Mentre parlava su Blu Radio di chi sarà la formula vicepresidenziale di Federico Gutiérrez, Ochoa ha detto che l'ex sindaco di Medellín sceglierà un uomo, perché qualsiasi profilo femminile sarebbe «molto strato sei» rispetto a Francia Márquez, una donna di origini africane di umile estrazione.

«Dovrà nominare un uomo perché se ottiene una donna sembrerà molto carino, molto carino, molto strato sei, rispetto alla Francia», ha detto Ochoa in modo accondiscendente.

Tra le risate di Néstor Humberto Martínez e di altri relatori, Felipe Zuleta ha messo in dubbio il paragone di Ochoa.

Va ricordato che la giornalista è stata approssimata dalla campagna di Rodolfo Hernández per essere la sua formula vicepresidenziale, ma le polemiche in cui si è trovata immersa, e che sono alla fine di questo articolo, l'hanno costretta a ritirarsi dall'aspirazione.

Paola Ochoa ha risposto solo ritwittando il trillo e dicendo: «Forse non voterò per Petro, ma amo Francia Márquez». Queste dichiarazioni non sono andate bene sui social network, in quanto centinaia di commenti su Twitter sono diventati virali accusando Paola Ochoa di essere razzista:

Ochoa razzista

La giornalista è diventata famosa per una serie di polemiche alla radio e nelle sue rubriche. Uno di questi è stato quando ha chiesto al governo nazionale di non dare priorità nella vaccinazione agli anziani, dicendo: «Ha senso somministrare il vaccino prima tra coloro che hanno maggiori probabilità di morire?»

Anche il relatore radiofonico ha continuato a mettere in discussione la priorità data agli anziani, dicendo che se i giovani e gli adolescenti che «hanno una vita intera davanti a sé» non dovrebbero essere vaccinati prima e ha detto che questa idea nasce da una proposta del Boston Globe, uno dei giornali più importanti in gli Stati Uniti, che hanno scritto un articolo intitolato «Vaccine the youngest ones» in cui definisce gli obiettivi di questa iniziativa: massimizzare l'efficienza del vaccino e ridurre al minimo le infezioni.

Come ha spiegato Ochoa nel suo testo, l'idea sarebbe quella di avere i 'millennial', nati tra il 1980 e il 1993, e la generazione Z, che vanno dal 93 al 2000, in prima fila, «i due grandi gruppi di pazienti asintomatici e quelli più responsabili della diffusione del virus in tutto il mondo». Inoltre, ha affermato che i giorni di vaccinazione potrebbero essere implementati nelle scuole, nelle università, nei chiostri e nei campus, il che semplificherebbe e renderebbe più economici i costi e gli ostacoli in tutto il paese.

«Questo metterebbe fine alle 'covid-parties' e alle rumbas clandestine, mentre una nuova aria verrebbe data all'industria della vita notturna - bar, discoteche, cinema, teatri e ristoranti -» e propone che questi spazi modifichino le loro routine per accogliere i giovani che hanno già il vaccino, tuttavia, il Il governo non ha parlato di alcuna possibilità di discriminazione a causa di chi ha o non ha il vaccino.

Nel giugno 2021, Ochoa ha affermato che in alcune aree si ritiene che il latte materno per uno o due anni provenga da paesi sottosviluppati. Parlando alla stazione, il giornalista ha difeso il latte in barattolo e ha assicurato che non esiste un'unica verità e che il vantaggio del latte materno è perché «è molto economico».

Ho quattro figli, tre sono nati qui e uno è nato lì (Stati Uniti) e quello che è nato lì ci ha detto il pediatra che dovremmo iniziare a dargli il latte in polvere dopo tre mesi, perché questi latti sono super arricchiti, hanno molti aminoacidi, minerali, vitamine e questo appunto quello che fa è che i bambini possono svilupparsi molto più velocemente in termini di dimensioni.

Ma una delle polemiche più grandi e ripercussioni si è verificata durante lo sciopero nazionale del 2021, quando Ochoa ha chiesto a uno dei leader più importanti di Buenaventura, Leonard Renteria, se non pensava che bloccare il ponte attraverso il quale entrava il 60% della merce fosse un danno irreparabile per il Paese. Questa posizione gli valse una risposta rabbiosa da parte del giovane artista che gli disse «Irreparabile per chi, giornalista? (...) L'unica cosa che ti interessa, da quello che ho appena sentito, è che la merce va e viene. Ma chi pensa ai neri e ai neri, agli indigeni, ai meticci che sono qui, che lavorano perché tu abbia tutte le comodità nelle tue case? Chi ci pensa? Quindi dobbiamo lavorare a spese di qualcosa?»

