Dove si trovava e come hanno arrestato il terzo sospettato per il delitto dell'ex Puma Aramburu: che ruolo avrebbe avuto

Il crimine di Federico Martin Aramburu è uno dei principali obiettivi dei media sportivi in Francia. Dopo che le identità dei tre sospetti nell'omicidio sono state rilasciate, le forze di sicurezza hanno arrestato tutti gli imputati per cercare di chiarire il caso. L'ultimo a cadere è stato Romain Bouvier, che è stato trovato dalla polizia di Nantes poche ore dopo l'altro imputato è stato arrestato al confine ungherese con l'Ucraina.

Questo uomo di 30 anni sarà indagato, insieme all'altro detenuto identificato come Loïk Le Priol, per essere stato uno dei presunti tiratori che hanno attaccato l'ex rugby argentino nel mezzo di Boulevard Saint-Germain, una zona esclusiva di Parigi sabato presto. Bouvier e Le Priol si sarebbero trasferiti in una jeep guidata da Lison, una ragazza di 24 anni, anch'essa accusata di «complicità nell'omicidio» ed è già stata posta in custodia cautelare.

Questo mercoledì 23 marzo, fonti vicine al caso hanno confermato all'agenzia AFP che l'uomo era stato trovato dalla Brigata investigativa e di intervento di Nantes (BRI) nel dipartimento francese della Sarthe (ovest del paese). Il giorno dopo, intanto, la stampa locale ha rivelato alcuni dettagli del suo arresto. Secondo Le Parisien, l'uomo «corpulento, quasi calvo e con la barba nera», come descritto dalle autorità, apparteneva anche al settore dell'estrema destra francese. All'inizio, l'individuo, arrestato verso mezzogiorno per strada, era stato visto il giorno prima mentre pagava una camera d'albergo nel comune di Solesmes.

Tuttavia, quando la brigata di ricerca e intervento di Nantes è arrivata sulla scena, non c'era più. Il giorno dopo, la squadra criminale di Parigi è riuscita a catturarlo trovandolo seduto in una banca «dopo aver estratto denaro da un bancomat».

Gli agenti lo hanno poi trasferito nelle strutture giudiziarie di Parigi, dove è stato preso in custodia e dove deve testimoniare per le successive 48 ore. Come il suo collega Loik Le Priol, Bouvier è accusato di essere complice e autore dell'evento in questione.

Il quotidiano digitale francese Mediapart ha spiegato che i due uomini hanno frequentato per diversi anni un circolo che ha riunito attivisti del Fronte nazionale della gioventù e del GUD (Union Defense Group), un'unione di studenti francesi di estrema destra. Vale la pena notare che entrambi hanno dovuto comparire in tribunale a giugno per un altro caso in cui sono stati perseguiti per «violenza aggravata» nel 2015 contro un ex presidente del gruppo di estrema destra.

Nell'ottobre di quell'anno, Le Priol, Bouvier e altri tre membri del GUD furono accusati di aver picchiato e umiliato violentemente un ex leader sindacale, costringendolo a spogliarsi.

Sabato sera, sul ponte dell'Anima e al volante di una Fiat 500, è stato arrestato Lison, giovane studentessa di nutrizione del terzo anno di 24 anni. Gli investigatori affermano che era lei a guidare il veicolo su cui stavano guidando i due uomini che hanno sparato la medaglia di bronzo alla Coppa del mondo di rugby 2007.

«Ho detto ai ragazzi di andarsene. Non volevo che accadesse così. Ho agito per istinto e per amore», ha dichiarato la donna, in lacrime, davanti al giudice della liberazione e della detenzione. L'accusato di «complicità all'omicidio» è detenuto in custodia cautelare a Versailles. «Ho detto ai ragazzi di non combattere. Sono così arrabbiata e triste per la vittima», ha aggiunto. Tuttavia, fonti giudiziarie hanno affermato che si è rifiutato di fornire agli investigatori i codici di accesso al suo cellulare e alle apparecchiature informatiche.

Loïk Le Priol, da parte sua, si trovava nella città di confine di Zahony, in un settore in cui si incrociano i confini di Ungheria, Slovacchia e Ucraina. «Lo straniero ha detto alla polizia che aveva un addestramento militare e sarebbe andato in Ucraina per combattere», ha detto la polizia ungherese. L'uomo è stato arrestato più di 72 ore dopo l'incidente a circa 1800 chilometri da quella città francese.

