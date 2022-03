VALORANT Challengers: una squadra latina arriverà al primo evento internazionale dell'anno

Dopo il mese della fase regolare sia nel nord che nel sud del Latam, i quattro rappresentanti del continente sono già in Messico per iniziare i playoff faccia a faccia. Dal 24 al 27 marzo, Leviathan, E-Xolos LAZER, KRÜ Esports e FUSION cercheranno l'unico pass diretto per i VALORANT Masters di Reykjavik, riservato al campione. Questo è il primo evento internazionale dell'anno che riunisce le migliori squadre del mondo come punto culminante della Fase 1 del VCT (Champions Circuit).

Nel Nord (LAN), la squadra E-Xolos LAZER ha conquistato il primo posto dopo aver battuto FUSION 2-1 nella finale della chiave dei vincitori. L'organizzazione appena arrivata sulla scena - dal giocatore di baseball Jhoulys Chacín - ha avuto la sua rivincita nella finale della chiave dei perdenti, dove hanno confermato la loro presenza sconfiggendo Six Karma 2-0.

Da parte sua, nel sud (LAS) è stata la squadra leviatana a conquistare il primo posto, dopo la vittoria contro KRÜ Esports di 2 a 0. I favoriti del Latam e dei primi 4 al mondo nel 2021 non hanno avuto la loro squadra titolare al completo per la partita, a causa della sospensione parziale di Keznit, ma hanno vinto il secondo posto con la vittoria contro 9z di 2-0. Nella finale della chiave inferiore hanno nuovamente avuto il roster di partenza e hanno ottenuto una clamorosa vittoria.

Annunci da LAS | (@valesports_la)

VALORANT Masters: Il secondo classificato nei VALORANT Challengers Playoff affronterà il secondo classificato in Brasile per definire la qualificazione. In altre parole, anche la regione brasiliana avrà la stessa opportunità. La decisione di Riot Games è stata a sostegno di Latam, che ha dimostrato in modo eccellente di avere un talento di prim'ordine nello sparatutto. Le prestazioni internazionali di KRÜ Esports, così come le prestazioni del roster Australs (ora sotto Leviathan) nelle Last Chance Qualifier della Champions League Last Chance Qualifier hanno avuto un ruolo chiave nel raggiungimento di questo progresso.

Nell'ultima edizione dei playoff faccia a faccia nella regione, il Sud ha mostrato superiorità rispetto a Six Karma e INFINITY, e sebbene gli Australs abbiano sconfitto KRÜ Esports nella finale della chiave dei vincitori 2-1, sono caduti contro lo stesso rivale 3-0 nel gran finale. Rappresentanti come Bandicoot e Daveeys cercheranno la loro rivincita e sia E-Xolos LAZER che FUSION cercheranno di rettificare e rappresentare nel migliore dei modi, mentre Leviathan cercherà di superare la barriera all'ingresso che è stata KRÜ Esports durante il 2021.

Wrenches Playoff VCT Challengers Messico - Fase 1 | (@valesports_la)

Da giovedì a domenica, le giornate inizieranno alle 14 MX; 15 CO/PE; 17 AR/CL. Il primo giorno sarà aperto dal duello tra E-Xolos LAZER (LAN top 1) e KRÜ Esports (top 2 di LAS), per poi portare all'incontro tra Leviathan e FUSION. Tutti partiranno dalla chiave in alto, in formato a doppia eliminazione. Alla fine di giovedì incontreremo i finalisti della chiave dei vincitori e venerdì 25, la prima squadra eliminata. Il Nord sarà in grado di riscattarsi? Sarà tempo di Leviathan o KRÜ Esports viaggerà ancora una volta a Reykjavik?

