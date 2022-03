Liberare l'ex presidente peruviano Fujimori è una «battuta d'arresto inaccettabile», affermano gli esperti delle Nazioni Unite

L'imminente rilascio dell'ottuagenario ex presidente peruviano Alberto Fujimori, dopo averlo reintegrato con una grazia presidenziale, è una «battuta d'arresto inaccettabile» nella lotta contro l'impunità per le gravi violazioni dei diritti umani commesse durante la sua amministrazione, ha detto martedì un gruppo di esperti Onu.

La Corte Costituzionale (TC) ha dichiarato l'habeas corpus fondato giovedì scorso e ha ripristinato la grazia concessa a Fujimori nel dicembre 2017 e annullata dalla giustizia peruviana 10 mesi dopo.

Questa decisione «sembra essere incoerente con gli standard internazionali sui diritti umani che limitano l'uso della grazia nei casi che coinvolgono crimini contro l'umanità», hanno detto gli esperti dei diritti umani in una dichiarazione rilasciata a Ginevra.

Hanno ricordato che la grazia concessa la vigilia di Natale di quell'anno dall'allora presidente Pedro Pablo Kuczynski per motivi umanitari era stata considerata incompatibile con i requisiti legali.

«Se non giustificato da ragioni chiaramente accettabili dal diritto nazionale e internazionale», annullare la condanna a 25 anni di Fujimori sarebbe «un duro colpo per la giustizia e lo stato di diritto», ha detto il gruppo di esperti, composto da Fabian Salvioli, Morris Tidball Binz, Luciano Hazan, Aua Baldé, Tae-Ung Baik, Gabriella Citroni e Henrikas Mickevičius.

Inoltre «viola il diritto alla giustizia delle vittime e delle loro famiglie», hanno aggiunto.

«Le vittime delle violazioni dei diritti umani hanno atteso a lungo che fosse fatta giustizia e questa decisione rappresenta per loro una dolorosa battuta d'arresto», hanno aggiunto.

Fujimori, 83 anni, soffre di fibrillazione atriale, fibrosi polmonare e ipertensione, secondo il suo medico.

«Umanitariamente, Alberto Fujimori non merita di morire in prigione», ha detto il suo medico di famiglia e parlamentare che la pensa allo stesso modo Alejandro Aguinaga.

Incarcerato nel 2007, Fujimori ha già scontato 15 dei suoi 25 anni di carcere per i massacri di Barrios Altos (15 morti, tra cui un bambino) e La Cantuta (10 morti), perpetrati da squadre militari durante la sua amministrazione (1990-2000) nel contesto della guerra al terrorismo.

Per poter lasciare la prigione che occupa in una base di polizia a Lima, il TC deve informare il servizio penitenziario, una procedura che non è stata ancora completata.

La decisione del TC, che è definitiva, ha scatenato manifestazioni nelle strade di Lima a favore e contro la grazia.

