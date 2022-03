Android: i 20 comandi vocali più utili nell'assistente virtuale di Google

Gli assistenti vocali fanno già parte della vita quotidiana delle persone. L'intelligenza artificiale sta gradualmente diventando una parte importante delle case e una volta che gli utenti si abituano, è difficile per loro smettere di usarla.

È comune utilizzare la procedura guidata per chiedere aiuto per qualsiasi domanda che si presenti o per eseguire un'attività. A casa o in macchina, puoi chiedere aiuto. Semplicemente dicendo «Ehi Google» o «OK Google», puoi fargli svolgere qualsiasi compito senza dover guardare o toccare nessuno schermo.

Pertanto, in questa nota Infobae ti mostrerà prima come regolare Google Assistant in modo che possa rispondere quando l'utente ti chiama, e infine quali sono i comandi più comuni e cosa si può fare con essi.

Configurare l'Assistente Google per rispondere alla voce dell'utente

1. Devi aprire l'app Google e toccare l'immagine del profilo

2. Dopo di che devi toccare «Impostazioni».

3. Apparirà una nuova finestra, devi scegliere «Voice»

4. Qui è necessario selezionare «Voice Match».

5. Apparirà un segmento con l'opzione per attivare «Ehi Google», devi toccare l'interruttore.

Una volta completati questi passaggi, il dispositivo chiederà di abilitare la funzione «Voice Match», che consentirà al dispositivo di riconoscere la voce esatta del proprietario e imparare a identificare quando è richiesto esattamente il servizio del partecipante.

Assistente Google. (foto: Real Mi Central)

20 comandi di base per iniziare a utilizzare l'assistente vocale di Google

Allarmi

Abilitare una sveglia tramite Ok Google è una delle azioni più utili per aiutarti a ricordare cosa fare e svegliarti all'ora desiderata. Questa azione è abilitata con i seguenti comandi:

- Ok/Ehi Google, svegliami domani alle 7 del mattino.

- Ok/Ehi Google, svegliami giovedì alle 9 del mattino.

- Ok/Ehi Google, imposta una sveglia tra 8 ore.

- Ok/Ehi Google, spegni la sveglia successiva.

Chiamate, e-mail e messaggi

Allo stesso modo, Google Assistant ti consentirà anche di eseguire attività relative alle telefonate senza dover toccare lo schermo del tuo cellulare. Inoltre, puoi anche inviare messaggi con determinate applicazioni come Telegram, WhatsApp o Viber. Ecco alcuni esempi:

- Ok/Ehi Google, chiama papà.

- Ok/Ehi Google, avvia una videochiamata con il fratello.

- Ok/Ehi Google, invia un'email a Jose con l'oggetto «Domani pranzerò fuori» e il messaggio «Domani vado a mangiare con i miei genitori».

- Ok/Ehi Google, manda un messaggio a papà e digli che domani mi alleno.

- Ok/Ehi Google, manda un WhatsApp a mia sorella che dice «Domani vado in viaggio con mamma e papà. Andiamo se vuoi».

Navigazione GPS

Allo stesso modo, e dall'Assistente Google, puoi anche utilizzare app come Google Maps per la navigazione GPS. E con esso potrai anche sfruttare la funzione di ricerca vocale, che ti permetterà di eseguire alcune azioni ad alta voce durante la guida dell'auto.

- Ok/Ehi Google, come arrivare a José Pardo?

- Ok/Ehi Google, portami al mio lavoro

- Ok/Ehi Google, dove sono?

- Ok/Ehi Google, dov'è la palestra più vicina?

- Ok/Ehi Google, quanto è lontano da Lima a Piura?

- Ok/Ehi Google, quanto tempo ci vorrebbe per guidare fino ad Arequipa?

- Ok/Ehi Google, posti interessanti da vedere a Cusco.

Calendario e note

Un'altra opzione di base è quella di navigare nell'agenda del cellulare come segretaria virtuale e prendere appunti per te quando qualcosa ti passa per la testa, oppure dovresti ricordare un argomento importante da affrontare in un altro momento.

- Ok/Ehi Google, cosa c'è nel mio calendario per domani?

- Ok/Ehi Google, crea un evento per 4 nel pomeriggio di giovedì prossimo, per incontrare un lavoratore.

- Ok/Ehi Google, prendi questa nota (menziona «due punti»): discutere nella riunione il problema delle finanze.

- Ok/Ehi Google, Nota (menziona «due punti»): scrivi dell'Assistente Google per domani.

