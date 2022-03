I migliori film di Robert Pattinson secondo Rotten Tomatoes

Robert Pattinson è diventato famoso quando ha recitato nel film Twilight (Twilight) basato sui romanzi scritti da Stephenie Meyer. L'ondata di fan in tutto il mondo si è diffusa in modo tale che quello che sembrava un semplice film romantico sui vampiri è finito in una saga che ha dato loro la spinta che mancava nella carriera di Pattinson e della sua compagna di cast, Kristen Stewart (che è attualmente nominata per un Oscar per aver interpretato Lady Di nel film. Spencer).

Lungi dall'essere incasellato nel ruolo di Edward Cullen (il nome del vampiro che amava l'umana Bella Swan interpretata da Stewart), Pattinson si dedicò alla realizzazione di film spesso lontani dal consumo di massa fino all'arrivo di Tenet e The Batman.

Il sito Rotten Tomatoes analizza le recensioni dei film e compila una percentuale di recensioni a favore e contro i film. Tenendo conto della loro analisi, ecco un elenco dei titoli più votati nella carriera di questo attore che ora brilla in The Batman.

Il rover (66%)

Questo film è stato presentato nel 2014 al Festival di Cannes e ha ottenuto il 66% di accettazione secondo Rotten Tomatoes. Il Rover è riuscito a posizionare Pattinson come una grande promessa oltre Twilight. Questa è una storia distopica ambientata in una zona desertica dell'Australia. È temporaneamente parlando, dieci anni dopo il crollo dell'economia in tutto il mondo. Il personaggio di Pattinson è quello di un uomo che dovrà affrontare l'idea di essere solo al mondo. La sua performance si è mossa molto più della trama stessa e ha ricevuto le migliori recensioni per il suo lavoro.

El Rey (Il re, 70%)

Film interpretato da Timothée Chalamet, che interpreta Henry V per Netflix e che mostra il 70% di accettazione. Qui Pattinson ha interpretato il personaggio di Dauphin, per il quale ha dovuto usare l'accento francese e indossare capelli biondi. Il suo Delfino era un uomo squilibrato che è riuscito a catturare il pubblico e anche i critici che hanno evidenziato il suo lavoro in questo film.

Vita alta (73%)

« Pattinson è sottile, esigente e imprevedibile come sempre, e trasmette profonda solitudine e fatalismo rassegnato con pochissimo dialogo per aiutarlo». È così che hanno descritto il ruolo di questo attore del quotidiano Guardian. High Life (2018) è stato diretto da Claire Denis e ha riunito Pattinson con l'attrice francese Juliette Binoche (Chocolate). Lì l'attore interpreta Monte, un uomo che vive su un'astronave a cui è stato inviato perché aveva una condanna a morte.

Principio (83%)

Questo film ha subito ritardi dovuti alla pandemia, ma alla fine ha avuto il suo tempo nei cinema. Qui Pattinson è diretto da uno dei registi più prestigiosi di Hollywood, Christopher Nolan (che ora sta realizzando Oppenheimer, il creatore della bomba atomica, con Cillian Murphy di Peaky Blinders). In questo film, Pattinson ha interpretato un inglese con un tono calmo, che tiene anche nelle scene più d'azione. Ha ricevuto l'83% delle recensioni positive.

Batman (85%)

Il suo lavoro più recente, in cui ha rischiato di dare vita al supereroe Batman sotto la direzione di Matt Reeves. C'era molto da perdere ma molto da guadagnare e Pattinson, ancora una volta, ha deciso di raccogliere la sfida. Il risultato è stato uno dei migliori e le recensioni hanno accompagnato con il pollice in su il suo lavoro di Bruce Wayne, il signore che veglia sulla sicurezza di Gotham City quando indossa la tuta di Batman.

Z: La città perduta (La città perduta di Z, 87%)

È una storia d'avventura presentata per la prima volta nel 2016 in cui Pattinson ha accompagnato Charlie Hunnam, Tom Holland e Sienna Miller, tra gli altri. Questo film ripercorre la storia di un esploratore inglese, Percy Fawcett (Hunnan), mentre Pattinson interpreta il caporale Henry Costin. La trama racconta le avventure di un'esplorazione del Brasile, dove questi avventurieri arrivano alla ricerca della Lost City Z nell'area amazzonica.

L'infanzia di un leader (88%)

Uno dei film che Robert ha girato con una trama intensa, a volte sinistra con un'atmosfera travolgente. L'attore interpreta qui un giornalista che ha un altro volto nascosto che verrà rivelato man mano che il film avanza. La trama racconta l'infanzia di un leader fascista dopo la fine della prima guerra mondiale. Raccoglie uno dei migliori voti del suo lavoro raggiungendo l'88% di Rotten Tomatoes.

Buon tempo: viviendo al límite (90%)

Una delle migliori interpretazioni di Pattinson in cui interpreta Connie, un rapinatore di banche. La recensione del quotidiano inglese The Observer è stata categorica e ha evidenziato il lavoro dell'attore: « Pattinson è assolutamente convincente nei panni di Connie con gli occhi di Manson, una forza manipolatrice della natura (alternativamente affascinante, disgustosa e patetica) che lascia un scia di distruzione sulla sua scia».

El faro (96%)

Un film in bianco e nero diretto da Robert Eggers in cui Robert Pattinson regala una delle migliori interpretazioni della sua carriera al fianco di Willem Dafoe. La storia mostra due guardiani del faro nel New England che sono lasciati al bene di Dio mentre perdono quel poco di sanità mentale che gli rimane. È avvincente, travolgente e a volte disperato. La critica è stata quasi unanime e accompagnata da numerosi premi. Senza dubbio, uno dei ruoli migliori di Pattinson.

CONTINUA A LEGGERE: