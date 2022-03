Ginnastica e studenti affronteranno un altro classico vibrante di La Plata: tempo, TV e formazione

Ginnastica ed Estudiantes faranno il tifo per un altro vivace classico di La Plata per il settimo appuntamento della Coppa La Liga. Entrambe le squadre affronteranno regali molto diversi, dal momento che il Lobo viene dall'essere battuto dal River Plate e ha urgente bisogno di aggiungere fino a tre (non fa quattro partite) per sognare di qualificarsi per la prossima fase del concorso, mentre il Leone, nonostante il suo ultimo sconfitta con il Boca, marcia principale nella sua zona e infrasettimanale è riuscito a qualificarsi per la fase a gironi della Copa Libertadores.

Pipo Gorosito prevede di apportare modifiche a tutte le linee per riprendersi dal duro 0-4 subito al Monumental. Il primo di questi sarà quello dell'uruguaiano Brahian Aleman che tornerà in proprietà dopo aver completato la data di sospensione. Inoltre, potrebbe entrare il giovane Guillermo Enrique al posto di Francisco Gerometta.

Il resto della linea di base sarebbe stato mantenuto con Morales e Fratta dei difensori centrali, Colazo come ala, anche se l'allenatore ci ha provato con Germán Guiffrey. Nel mezzo, il paraguaiano Ramón Sosa e il colombiano Johan Carbonero sarebbero stati piazzati dalle band, mentre Aleman sarebbe il doppio 5 con Nery Leyes come suo partner. Successivamente, l'allenatore ha provato con una doppia punta e Franco Soldano è quello che si è unito a Cristian Tarragona.

Da parte sua, il russo Zielinski analizza anche le varianti in Estudiantes de La Plata a causa della serie di incontri. Per ora l'allenatore non potrà contare su Mauro Boselli, che nella sconfitta con il Boca Juniors ha subito un infortunio alla caviglia sinistra, e attende l'evoluzione di alcuni calciatori come il caso del colombiano Nelson Deossa, che era già riuscito a tornare dal Cile dopo essere stato positivo al coronavirus.

Per questa partita Leandro Díaz è disponibile (contro l'Everton non ha giocato perché è stato sospeso in Coppa), e sicuramente farà una coppia d'attacco con il rionegrino Gustavo Del Prete, che ha giocato ieri dopo essere stato colpito da un forte stato influenzale per diversi giorni. Una delle domande è se l'allenatore manterrà la linea di tre difensori centrali, che ha funzionato molto bene nelle due partite per Libertadores contro l'Everton.

Un'altra variante potrebbe essere quella di tornare sulla linea dei quattro, con cui Zielinski deve scegliere due dei tre difensori e Manuel Castro giocherebbe per una parte e Pellegrini per l'altra, con Del Prete e Diaz in vantaggio.

Formazioni probabili:

Ginnastica: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Guillermo Fratta, Nicolás Colazo; Ramon Sosa, Brahian Aleman, Nery Leyes, Johan Carbonero; Franco Soldano e Cristian Tarragona. DT: Nestor Gorosito.

Studenti: Mariano Andujar; Agustín Rogel, Ezequiel Muñoz, Fabian Noguera; Leonardo Godoy, Jorge Rodriguez, Fernando Zuqui, Emmanuel Más; Matias Pellegrini, Gustavo Del Prete e Leandro Diaz. DT: Richard Zielinski.

Arbitro: Silvio Trucco.

Stadio: Juan Carmelo Zerillo.

Ora: 16:15.

TV: Fox Sports Premium.

POSIZIONI: