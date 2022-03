Coronavirus in Argentina: 1.227 infezioni e 11 decessi segnalati, il numero più basso di decessi dell'anno

A healthcare worker takes a swab sample from a man to be tested for the coronavirus disease (COVID-19) as people line in the background to be tested, in Buenos Aires, Argentina January 6, 2022. Argentina broke its record for COVID-19 infections on Wednesday, approaching 100,000 daily cases as it faces a third wave of the pandemic. REUTERS/Agustin Marcarian

Il Ministero della Salute della Nazione ha riferito questa domenica 20 marzo 2022 che, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 11 decessi per coronavirus e questa è la cifra più bassa dell'anno . Hanno anche riportato 1.227 infezioni. Pertanto, il numero totale di casi dall'inizio della pandemia è salito a 9.007.753, mentre i decessi ammontano a 127.494

Dopo che la città di Buenos Aires ha annunciato che avrebbe smesso di richiedere l'uso della mascherina in tutte le scuole, ieri, il direttore generale del Cultura ed educazione della provincia di Buenos Aires, Alberto Sileoni, ha osservato che a Buenos Aires, «seguono le linee guida del Consiglio federale della sanità (COFESA)» sull'assistenza sanitaria in classe e ha dichiarato che fino ad ora «non c'è nulla di nuovo con l'uso di una maschera».

« Non mi faccio coinvolgere nelle decisioni di altre giurisdizioni, seguiamo le linee guida della COFESA », ha detto il ministro quando è stato consultato su Radio Rebelde in merito alla decisione del governo di Buenos Aires di rimuovere l'uso obbligatorio di una maschera nelle scuole della città di Buenos Aires. A questo proposito, ha indicato che nel territorio di Buenos Aires è il Ministero della Salute che sta aprendo la strada e che, come autorità educativa, è «molto soddisfatto del percorso».

«A questo punto circa 1.800 scuole sono state siti di vaccinazione per ragazzi e ragazze dai 3 agli 11 anni. Per ora, tutte le precauzioni preventive sono tenute nelle scuole», ha aggiunto Sileoni.

A differenza del CABA, che da questo lunedì non richiederà più maschere per gli studenti; il ministro dell'Istruzione di Buenos Aires ha escluso cambiamenti nell'uso della maschera in PBA (Maximiliano Luna)

Secondo il Consiglio federale della sanità (COFESA), sia il comitato di esperti che consiglia il Ministero della Salute della Nazione, sia il gruppo di lavoro sull'educazione alla salute, a cui partecipano l'Organizzazione panamericana della sanità, la Società argentina di pediatria e l'UNICEF, hanno raccomandato continuare l'uso obbligatorio della maschera, comprese le impostazioni scolastiche dato il periodo dell'anno e l'eventuale circolazione concomitante di diversi virus respiratori .

Sileoni ha anche fatto riferimento alle strategie lanciate dal portfolio educativo per incoraggiare la riconnessione scolastica degli studenti che, a causa della pandemia, hanno abbandonato la scuola, e ha sostenuto che all'inizio c'erano «circa 278.000 giovani» al di fuori del sistema educativo e che attualmente «ci sono circa 278.000 giovani» 62.000 nella scuola secondaria e 8.000 delle quali primarie».

«Il compito di andare a cercarli continua e il programma che si chiamerà Accompagnamento alle traiettorie e Relinking with Full Presence lavorerà per rafforzare l'apprendimento», ha detto Sileoni e ha spiegato che, in questi giorni, stanno affrontando due problemi: «Coloro che sono partiti e quelli che hanno attraversato la pandemia senza imparare tutto quello che dovevamo imparare».

Alla domanda sulle valutazioni scolastiche e sul Rapporto Pisa, che è il programma internazionale per la valutazione degli studenti, Sileoni ha sottolineato l'importanza di «valutare il sistema educativo», ma ha indicato che non sono d'accordo con «il consorzio Pisa a causa del business dei test, problemi metodologici e non subentrare nell'interpretazione politica che le prove finiscono per produrre».

Sull'International Programme for Student Assessment (PISA), Sileoni ha sottolineato l'importanza di «valutare il sistema educativo» (Istock)

Il ministro ha annunciato che in questo anno accademico verranno assegnati test specifici agli studenti della terza elementare, che hanno superato la prima e la seconda elementare nella pandemia, e quelli in prima media per vedere in che condizioni entrano nella scuola secondaria.

Verso la fine dell'intervista, Sileoni ha fatto riferimento alla formazione degli insegnanti e ha affermato che «una delle chiavi per il corretto funzionamento di un sistema educativo è la trasmissione della conoscenza. «Per questo, la formazione iniziale degli insegnanti è essenziale, e poi una formazione costante quando sono già insegnanti», ha detto e ha assicurato che dal portafoglio educativo stanno «rivitalizzando molto l'istruzione superiore e ora stiamo discutendo di riprogettazione curricolare».





