Con il suo tour europeo, Horacio Rodríguez Larreta si impegna a rafforzare la sua immagine «presidenziale» entro il 2023

Solo il mese scorso ha osato confessare pubblicamente di avere aspirazioni presidenziali. Sebbene i suoi movimenti politici siano stati a lungo visti lungo quella strada, Horacio Rodríguez Larreta aveva bisogno di «imbiancare» la situazione. «C'è molta strada da fare per parlare di candidature, ma è vero che stiamo consolidando una squadra, stiamo consolidando una proposta, stiamo consolidando un'alternativa in Together for Change», ha riconosciuto in vista dell'anno elettorale 2023.

Sebbene ci sia molta strada da fare e dovrà superare diversi ostacoli in quella corsa all'interno della principale coalizione di opposizione per essere tra i candidati, il viaggio iniziato in Europa questo fine settimana rientra in questo quadro. Il capo del governo della città di Buenos Aires visiterà le città tedesche di Hannover e Berlino fino a giovedì 24 e si fermerà anche a Madrid . Incontrerà funzionari e uomini d'affari. Nella sua agenda questa volta ci sono progetti relativi all'istruzione, al lavoro e alla promozione del turismo.

Terrà incontri con sindaci di diverso orientamento ideologico. A Berlino incontrerà il neo sindaco della capitale tedesca, Franziska Giffey, entrato in carica nel dicembre dello scorso anno. Appartiene al Partito socialdemocratico sebbene il Parlamento tedesco lo abbia eletto come parte di una coalizione che ha dovuto formare con il Partito dei Verdi e il partito di sinistra LINKE per i prossimi cinque anni.

Franziska Giffey, il sindaco di Berlino, con cui Rodríguez Larreta incontrerà. Reuters/Michele Tantussi/Piscina

Larreta vuole interiorizzarsi lì, come riportato dal governo di Buenos Aires, dopo il lancio di pratiche educative nelle scuole secondarie della città, nel «doppio modello» tedesco che combina la formazione teorica nelle scuole con istanze pratiche nelle aziende. Inoltre, visiterà il centro di formazione professionale ABB e la società Stadler Deutschland GmbH, per conoscere il programma che stanno sviluppando insieme alla Camera dell'Industria di quella città.

Nella capitale tedesca, il Segretario Generale e Relazioni Internazionali della Città di Buenos Aires, Fernando Straface, che accompagnerà il sindaco di Buenos Aires, terrà un incontro con Michael Müller, membro della commissione per le relazioni estere del Parlamento tedesco ed ex sindaco di Berlino. Straface si recherà anche a Parigi, dove incontrerà José Antonio Ardavin, capo dell'America Latina dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e Andreas Schaal, direttore delle relazioni istituzionali, poiché l'Argentina è un potenziale membro di quella cooperazione internazionale agenzia.

Il 22 e 23 marzo, Rodríguez Larreta si trasferirà a Madrid, dove lo attendono diversi incontri legati al turismo internazionale. Martedì pranzerà con il presidente della Ibero-American Business Foundation, Josep Piqué Camps, e con i rappresentanti di altre società spagnole che compongono la Fondazione.

Il presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso; e il sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Entrambi incontreranno il sindaco di Buenos Aires. EUROPE PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press

Il giorno dopo avrà un'intervista con l'attuale sindaco di Madrid José Luis Martínez Almeida del Partito Popolare, con il quale ha già tenuto una videoconferenza nel maggio 2021 durante la fase più pesante del Covid nel nostro Paese. Poi incontrerà Isabel Díaz Ayuso, presidente della Comunità di Madrid e anche membro del PP, una forza politica di centro-destra in Spagna.

L'agenda internazionale che ha evidenziato questo profilo presidenziale ha avuto il suo primo capitolo poco dopo il PASO nel settembre 2021, quando Larreta ha incontrato a Washington, negli Stati Uniti, John Kerry, ex Segretario di Stato e inviato speciale del governo del suo paese per il clima. Hanno parlato del cambiamento climatico di fronte all'imminente vertice di Glasgow alla fine di ottobre, delle azioni da attuare e Kerry è stato invitato a visitare Buenos Aires quest'anno.

In quell'occasione, Larreta ha colto l'occasione per incontrare l'ex presidente democratico Bill Clinton e durante la sua permanenza nella capitale degli Stati Uniti ea New York ha anche parlato con Felipe Jaramillo, vicepresidente della Banca mondiale per l'America Latina e la regione dei Caraibi, e Mauricio Claver-Clarone, presidente della Banca. Sviluppo interamericano (IDB). Non sono mancate le conversazioni con i rappresentanti del più rilevante «think thank».

John Kerry e Horacio Rodriguez Larreta

Rodríguez Larreta ha alleanze globali. Questo mercoledì 16 marzo ha avuto una videoconferenza con il suo partner londinese, Sadiq Khan, in cui è stato confermato che tra il 19 e il 21 ottobre la città di Buenos Aires ospiterà il C40 World Summit of Mayors, che si svolge ogni tre anni e che riunisce leader di quasi un centinaio di città dove stanno discutendo misure per combattere il cambiamento climatico.

«Siamo orgogliosi della nostra leadership nell'azione per il clima. Per promuovere il benessere integrale delle persone, ora è il momento di unire i sindaci dell'America Latina e del mondo per guidare un'azione più rapida e ambiziosa verso la COP 27 (Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) «, ha affermato Rodríguez Larreta, attuale vicepresidente di C40 per l'America Latina, in dichiarazioni diffuso in una dichiarazione.

Il 26 settembre 2021, il discorso si è svolto negli Stati Uniti tra Rodriguez Larreta e Bill Clinton.

Quella riunione dei sindaci potrebbe essere un altro trampolino di lancio per Larreta. Non sarebbe la prima volta che il capo del governo di una capitale viene proiettato a livello nazionale, è già successo in Argentina e in altre parti del mondo. Tabaré Vázquez che ha fatto il salto da Montevideo alla prima posizione in Uruguay e Boris Johnson, da sindaco di Londra a primo ministro nel Regno Unito, sono due esempi palpabili.

L'incontro si tiene ogni tre anni e riunisce sindaci e leader delle 96 città membri della rete C40 con manager di aziende globali, filantropi, investitori, accademici e attivisti. I precedenti eventi C40 sono stati organizzati da Londra, New York, Seoul, San Paolo, Johannesburg, Città del Messico e Copenaghen. In questa occasione, la capitale argentina ha gareggiato con Austin e Miami (Stati Uniti); Madrid e Barcellona (Spagna); Medellin (Colombia); Rio de Janeiro e San Paolo (Brasile) e Shenzhen (Cina).

A ottobre, i partecipanti discuteranno di «come le città possono muoversi verso la neutralità del carbonio, come affrontare l'emergenza climatica e aumentare i finanziamenti verdi per i progetti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare per le città del sud del mondo». Come novità, il vertice includerà un forum aziendale sulla creazione di posti di lavoro verdi e un «vertice dei giovani» con leader di tutto il paese e di tutto il mondo.

«La valutazione del C40 tiene conto dei progressi della città nei suoi impegni per combattere il cambiamento climatico. Inoltre, considera le condizioni che deve ospitare eventi globali, che includono tutto, dai precedenti forum internazionali di successo, infrastrutture alberghiere, congressi e convegni, a fattori come l'offerta culturale e la diversità della città «, ha spiegato Straface, chief advisor di Larreta per l'internazionale problemi.

Il panorama sul fronte interno

Se intende raggiungere Casa Rosada l'anno prossimo, Rodríguez Larreta deve prima affrontare un potente stagista a Juntos por el Cambio. Il governatore di Jujuy, Gerardo Morales, uno degli uomini forti all'interno di un radicalismo che ha riacquistato importanza nelle elezioni di metà mandato, ha già annunciato che gareggerà.

Nella linea più difficile del PRO in cui Patricia Bullrich si iscrive principalmente, appare un altro potenziale avversario. Resta da chiedersi cosa farà Mauricio Macri, che dà ancora qualche segno ambiguo pensando al 2023.

Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Michelangelo Pichetto e Florencia Arietto

Nell'ultima settimana, durante il ciclo di colloqui di politica interna, il sindaco di Buenos Aires ha avuto incontri con il vice Miguel Angel Pichetto (peronismo federale), con Florencia Arietto (l'avvocato penalista che faceva parte del Fronte per la ristrutturazione e che nel 2018 è entrato a far parte del PRO come consigliere di Bullrich per la sicurezza questioni) e con Emilio Monzó, l'ex presidente della Camera dei Deputati che è il principale riferimento del Partito di dialogo, una delle gambe della coalizione di opposizione.

«Lavoriamo con Miguel da molto tempo, condividiamo molte attività di campagna, condividiamo la visione che sia necessario un accordo molto ampio per le trasformazioni di cui l'Argentina ha bisogno. Florencia si unisce alla squadra di Diego Santilli nella provincia di Buenos Aires, dove ci aspettiamo di governare di nuovo e ci stiamo preparando», ha ammesso Rodríguez Larreta.

Dopo le elezioni del 2021, dove ha imposto María Eugenia Vidal in the City e il suo vice capo Diego Santilli in cima alla lista tra i deputati di Buenos Aires contro l'opinione di molti suoi coetanei, il capo del governo di Buenos Aires aveva ragione e avanzava nel suo profilo di leader, sebbene lui ha ricevuto molti attacchi dal settore «falchi» dell'alleanza che si integra.

Nelle ultime settimane ha dimostrato un ruolo attivo nel perseguimento dei suoi obiettivi per il prossimo anno. È stato in prima linea nelle richieste di una posizione più forte del governo nazionale sul conflitto in Ucraina, ha partecipato all'udienza di conciliazione per risolvere le richieste di co-partecipazione davanti alla Corte Suprema, ha accompagnato le proteste nelle campagne prima dell'aumento delle detenzioni di farina di petrolio e soia, e ha sottolineato l'importanza della sicurezza nell'area della città. Segni evidenti che è determinato a fare di più.

