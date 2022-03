Un magnate del petrolio russo inseguito dal Cremlino ha chiesto all'Occidente di confrontarsi con Vladimir Putin: «È un delinquente, un bandito»

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a concert marking the eighth anniversary of Russia's annexation of Crimea at Luzhniki Stadium in Moscow, Russia March 18, 2022. RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS/File Photo

«Ho combattuto una guerra personale con Vladimir Putin per quasi 20 anni. Mi ha portato a essere imprigionato in Russia per dieci anni e poi espulso, con l'avvertimento che l'ergastolo mi aspettava se fossi tornato. Conosco l'uomo che mi ha fatto tutto questo? Credo di sì. Ecco perché guardo disperatamente all'approccio disfattista dei leader occidentali, come Joe Biden, Emmanuel Macron e Naftali Bennett», afferma Mikhail Khodorkovsky in una dura colonna su The Economist.

L'ex magnate del petrolio russo afferma di sapere come i russi considerino deboli i leader occidentali. «Parte del problema è che gli attuali leader dei paesi occidentali non hanno mai avuto a che fare con i teppisti. La sua esperienza e la sua educazione si riferiscono alle interazioni tra statisti», dice, aggiungendo: «Questo non è il caso di Vladimir Putin. È cresciuto nel KGB, un'organizzazione che si basava sulla forza e sul disprezzo per la legge. Mentre lavorava al municipio di San Pietroburgo, nei primi anni '90, era responsabile dell'interazione informale delle forze dell'ordine con i gangster. A quel tempo, San Pietroburgo era percepita in Russia come Chicago era percepita durante il divieto. Invece di contrabbandare whisky, i gangster vendevano droga e petrolio».

Sostiene che i tempi sono cambiati, ma il suo modo di risolvere i problemi è rimasto. «Alcune delle conversazioni tra i suoi confidenti e noti criminali, rese pubbliche dopo un'indagine dell'ufficio del procuratore spagnolo, aiutano a capire come l'omicidio di Alexander Litvinenko e l'avvelenamento di Alexey Navalny e degli Skripals siano avvenuti sotto la direzione del leader. Tali atti sono la norma negli ambienti del presidente, perché è un bullo per natura», dice.

«È un errore drastico che sia visto come un normale statista. I partner stranieri della Russia non capiscono chi sia veramente», insiste.

Avverte che se i paesi occidentali dicono che non rinunceranno all'Ucraina eppure faranno esattamente questo, per Putin significa che sono deboli. «E questo rende probabile che guarderò verso altri vicini, come Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, che in precedenza facevano anche parte dell'Impero russo», avverte.

L'uomo d'affari in esilio afferma che Putin, nella sua testa, è da tempo in guerra non con l'Ucraina, ma con gli Stati Uniti. Dice: «L'abitudine all'impunità tra i teppisti non si placa così rapidamente. Ciò significa che è probabile che ci sia una guerra peggiore».

Ricorda che Putin è riuscito ad aumentare i suoi tassi di immagine positiva quando è salito al potere, nel 1999, con la guerra cecena. Ha risolto il problema di controllare il suo «presidente ad interim», Dmitry Medvedev, andando in guerra con la Georgia nel 2008. Andando in guerra sotto gli ordini di Putin, Medvedev è stato costretto ad abbandonare la propria agenda di modernizzazione. E ha anche risolto il problema della popolarità nel 2013-14 prendendo la Crimea.

E fa una previsione brutale: «Nel 2024 ci saranno le elezioni e Putin lancerà una nuova 'operazione speciale'. La Moldavia è troppo piccola, quindi probabilmente si trova negli Stati baltici o in Polonia. A meno che Putin non venga fermato in aria sull'Ucraina, la NATO dovrà combatterlo sul terreno».

Inoltre, sostiene che il presidente russo ha una psicosi maniacale. «È ossessionato dall'essere una figura storica come Stalin. Ha posto un'enorme statua del principe Vladimir, il creatore della Russia, alla porta del suo Cremlino. Ma non è un suicidio. Userà armi nucleari solo se crede che non ci sarà risposta».

