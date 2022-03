Tomás Boy, presente in memoriam nella chiamata Tigres per affrontare Monterrey nel Regio Classic

Tomás Boy è stato considerato all'interno della chiamata UANL Tigers per affrontare il Monterrey Rayados nel derby di Nuevo León per il torneo Grita México Clausura 2022. L'istituzione felina lo ha fatto come omaggio al Capo dopo la sua morte all'età di 70 anni, l'8 marzo di quest'anno.

La Liga MX si sta preparando per una nuova edizione del cosiddetto Regio Classic che affronta i due club più potenti del nord del Messico. A tal fine, gli studenti universitari hanno mostrato un'immagine attraverso i loro social network in cui Tomás Boy appare nella lista dei calciatori concentrati per la partita dell'undicesima giornata.

Inoltre, il resto dei giocatori che appaiono sono segnati otto, un numero che ha indossato per più di un decennio sul pettorale. Il ricordo del Tigres a Boy non è da meravigliarsi, poiché è una delle sue più grandi leggende storiche e il secondo miglior marcatore del club (superato solo dal francese Andrés Pierre Gignac). Con la giacca felina, l'ex centrocampista ha segnato una cifra di 104 punti.

Tigres omaggio a Tomás Boy. Foto: Twitter @TigresOficial

Il capo è morto a causa del tromboembolismo polmonare, una condizione che può comparire improvvisamente e compromettere la funzione dei polmoni, così come il ossigenazione del resto degli organi del paziente. Questo è un blocco improvviso di alcune arterie polmonari, la via attraverso la quale viaggia il sangue carente di ossigeno per essere purificato nel sistema respiratorio.

Sebbene il nativo di Città del Messico non abbia potuto vincere alcun titolo come allenatore, nella sua attività sui campi si è consolidato come punto di riferimento e capitano della squadra nazionale messicana: ha gareggiato nella Coppa del Mondo del Messico 1986 come capitano e ha vinto due campionati di Prima Divisione con Tigres, oltre a un Coppa del Messico.

Attraverso i social network, diversi personaggi del media messicano hanno salutato Tomás Boy. Commentatori come David Faitelson e José Ramón Fernández gli hanno dedicato delle parole, poiché coincidevano negli studi ESPN quando l'ex calciatore agiva come analista sportivo.

Thomas Boy. Foto: Twitter @joserra_espn

L'undicesima data del campionato messicano sarà caratterizzato dallo scontro tra Tigres e Monterrey, un duello che è stato caratterizzato negli ultimi anni dalla natura spettacolare delle rispettive squadre (attualmente sono le due squadre più costose della Liga MX, secondo i dati di il portale specializzato Transfermakt), così come la passione che i suoi hobby mostrano negli spalti.

Per l'attuale Classic Regio, il 127° nella storia, i Rayados si presentano in apparente svantaggio dopo aver cessato il loro direttore tecnico Javier el Vasco Aguirre a metà stagione. Tuttavia, una serie di quattro partite senza perdere (tre delle quali trionfano) ha riportato la Gang nella lotta per i primi posti del campionato. Quelle azzurre e bianche sono terze in classifica con 22 punti, mentre quelle blu e bianche, con sette in meno, sono al quinto posto.

L'impegno è previsto per le 19:00 questo sabato 19 marzo sul campo dello University Stadium e sarà protetto da una forte operazione di sicurezza di fronte alla storia di violenza che si è verificata nell'ambito delle partite. Oltre a quanto accaduto allo stadio Corregidora, i dirigenti del calcio e le autorità governative hanno prestato particolare attenzione alla salvaguardia sicurezza.

