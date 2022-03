Realtà estesa: come funziona la tecnologia progettata per rendere i viaggi in auto più divertenti

Chi guida è molto impegnato, chi lo accompagna sui sedili anteriori, se non interagisce con chi è al volante, almeno ha l'intero panorama visivo della parte anteriore della vettura. Ma coloro che viaggiano sui sedili posteriori non sono solo passeggeri passivi, ma a causa della stessa situazione di avere solo i finestrini laterali per vedere l'esterno dalla loro posizione, tendono a considerare noioso stare in macchina troppo a lungo. E poiché sono quasi sempre bambini o adolescenti, la noia è ancora maggiore.

Come se non bastasse, ci sono due variabili extra che coincidono per rendere meno piacevole la guida sui sedili posteriori di un'auto. Il primo è che i movimenti di accelerazione e frenata si sentono molto più forti , qualcosa che molti conducenti non conoscono perché non entrano mai in quella zona dell'abitacolo. Il secondo è che di fronte a quella noia, è quasi istantaneo prendere un telefono cellulare per connettersi con il mondo esterno o per giocare. Entrambe le situazioni in molti casi accelerano l'effetto del disagio che spesso finisce con vertigini.

Audi ha preso nota di questa situazione per qualche tempo e ha iniziato a lavorare con una società specializzata in realtà virtuale chiamata Holoride, di cui è proprietaria perché ha collaborato alla sua creazione. Insieme, sono riusciti a sviluppare un sistema di realtà estesa per equipaggiare le loro auto del futuro, hanno creato ambienti a tema a bordo, a cui è possibile accedere semplicemente indossando un paio di occhiali per realtà virtuale. Il futuro è arrivato, perché dal prossimo giugno, il primo in Europa, e rapidamente negli Stati Uniti, Giappone e Cina, il sistema sarà disponibile per i modelli Audi che hanno il sistema di infotainment MIB 3 modulare e l'ultimo software aggiornato in quei mercati.

La realtà estesa, spiegano da Holoride, include molto più della vista e dell'udito, poiché è comune conoscere la realtà virtuale. Con questa tecnologia, il movimento diventa la star dell'intrattenimento , poiché il gioco è connesso all'auto, e per questo motivo, ogni movimento del veicolo sulla sua strada, viene riprodotto come un movimento in Extended Reality. Pertanto, l'auto è il campo perfetto per applicarla.

La stessa scena di strada, trasformata in un cartone animato in 3D, per rendere il viaggio puro intrattenimento

Lo scenario sarà in grado di cambiare tra molte opzioni e in tutte il movimento dell'auto sarà quello che genera lo sviluppo del gioco scelto. Le alternative sono molteplici. Puoi viaggiare nel tempo o entrare in un cartone animato, puoi attraversare una giungla piena di dinosauri o combattere nello spazio come membri dell'equipaggio di una nave intergalattica. In tutti i casi, ci sono anche delle sfide per ottenere e partecipare all'intrattenimento attivo. Un pulsante ti consentirà di ottenere punti, sia per raccogliere premi, sparare ai nemici, difendersi da animali predatori o completare missioni in una spedizione.

Il sistema è stato introdotto per la prima volta al CES di Las Vegas nel 2019, dove Holoride ha creato un gioco basato sull'universo Marvel e in collaborazione con Disney Games and Interactive Experiences. Poi, l'anno scorso, al Motor Show di Monaco, durante la IAA Mobility, i visitatori della mostra sono stati i primi a sperimentare dimostrazioni in un'auto. Al recente Festival di Salisburgo, il sistema Extended Reality è stato presentato ancora una volta con un viaggio nel tempo dai sedili posteriori di un'Audi e-tron attraverso diverse epoche della città austriaca alla ricerca di niente di meno che il giovane Wolfgang Amadeus Mozart.

Oltre agli occhiali e alle cuffie per la realtà virtuale, un pulsante consente di partecipare attivamente a ogni gioco proposto dal sistema

Una delle maggiori sfide per i creatori del sistema è verificare che le persone nei sedili posteriori non soffrano di vertigini quando indossano occhiali e cuffie per la realtà virtuale. Dopo tre anni di sperimentazioni e aggiustamenti, dicono di aver cambiato un paradigma. Se prima le persone potevano avere le vertigini perché non corrispondevano a ciò che erano arrivate con ciò che sentiva il loro corpo, ora, con il movimento dell'auto e nello stesso senso di movimento nella Realtà Estesa, questo dovrebbe scomparire.

Manca il verdetto degli utenti. Ma difficilmente hanno osato lanciare il prodotto in modo massiccio senza la certezza di un'esperienza completamente diversa da quella conosciuta, che renderà i viaggi sui sedili posteriori molto più divertenti.

La vita reale e il mondo virtuale si uniscono per intrattenere i passeggeri di tutti gli ultimi modelli Audi attraverso la realtà estesa

Forse a un certo punto, con l'arrivo massiccio di questo tipo di soluzioni di intrattenimento a più marche e modelli di auto, la famosa domanda che i ragazzi pongono quando sono appena passati a pochi chilometri da un viaggio cambierà la direzione e chiederà «quanto tempo andare» diventerà parte di un desiderio perché manca ancora molto tempo alla destinazione. Se è così, la tecnologia avrà vinto una battaglia che sembrava già persa.

