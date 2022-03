Previsioni generali dell'AFP alle 12:00 GMT

NOTIZIE PRINCIPALI

KIEV:

Mosca usa l'arma ipersonica in Ucraina mentre Zelenski sollecita il dialogo

Sabato la Russia ha intensificato la sua offensiva in Ucraina, annunciando l'uso, per la prima volta, di un missile ipersonico, mentre il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha dichiarato che era ora che Mosca accettasse di «parlare» seriamente di pace.

Di Dmytro GORSHKOV e Emmanuel DUPARCQ

MOSCA:

La Russia afferma di aver usato missili ipersonici per la prima volta in Ucraina

L'esercito russo ha affermato sabato di aver usato missili ipersonici in Ucraina, una risorsa che apparentemente non aveva ancora utilizzato in questo conflitto e che, secondo il presidente russo Vladimir Putin, fa parte di un armamento «invincibile».

MOSCA:

Invincibile, ipersonico o invisibile: le armi che la Russia vanta

KIEV:

Anziani ucraini vivono rifugiati nelle stazioni della metropolitana di Kiev

Valentina Katkova, 77 anni, non sa cosa la faccia venire voglia di piangere di più: se i problemi di salute caratteristici della sua vecchiaia o il fatto di vivere «sepolta» nella metropolitana di Kiev per sfuggire alle bombe russe.

Di Dmytro GORSHKOV

LONDRA:

Che ruolo giocano le criptovalute nella guerra in Ucraina?

In Ucraina, le criptovalute svolgono un ruolo mai visto prima, consentendo al governo di raccogliere milioni di dollari per finanziare la sua risposta all'invasione russa.

Di Stephan ROTH

WASHINGTON:

Telegram e WhatsApp in Russia sentono la pressione ma continuano a schivare il divieto

Piattaforme di messaggistica come WhatsApp e Telegram hanno evitato il blocco della Russia a differenza di alcuni dei più grandi social network del mondo, in una sottile tolleranza che gli esperti avvertono potrebbe finire improvvisamente.

Di Joshua MELVIN

WASHINGTON:

A un oceano di distanza, i russo-americani si sentono respinti a causa della guerra di Putin

Nei giorni successivi all'invio di truppe da parte di Vladimir Putin in Ucraina, la Russian School of Mathematics, una rete di accademie extrascolastiche popolari negli Stati Uniti, sentiva di non avere altra scelta che parlare.

LONDRA:

Il mondo della danza si riunisce in un gran gala per l'Ucraina a Londra

Dalla Russia all'Argentina, al Giappone, alla Francia e a Cuba, celebri ballerini di tutto il mondo si riuniscono questo sabato per un gran gala a Londra per raccogliere fondi e inviare un messaggio contro la «atroce» guerra in Ucraina.

Di Anna CUENCA

SHANGHAI, Cina:

La Cina registra i suoi primi decessi per covid-19 in più di un anno

La Cina ha registrato i suoi primi due decessi per covid-19 sabato in più di un anno, in mezzo a un aumento della pandemia legata alla variante omicron che mette in difficoltà la strategia «covid zero» del paese.

Di Dan MARTIN

DUBAI:

Oscurato dall'Ucraina, lo Yemen è rimasto senza aiuto e sull'orlo del precipizio

Le Nazioni Unite e le associazioni umanitarie hanno avvertito di gravi conseguenze per lo Yemen dopo che una conferenza internazionale dei donatori non è riuscita a raccogliere i fondi necessari per evitare una catastrofe umanitaria in questo paese in guerra.

Di Dana MOUKHALLATI

Devastato dalla guerra, lo Yemen trascura il suo ricco patrimonio

Montagne di immondizia si accumulano sul terreno e graffiti ricoprono le mura della fortezza di Sira ad Aden, la grande città portuale dello Yemen meridionale, dove la guerra non ha pietà del suo ricco patrimonio storico.

Di Shatha YAISH

PARIGI:

«Turbia», il turbolento futuro senz'acqua della città colombiana di Cali

La città di Cali nel 2023, assetata d'acqua e inondata di violenza e corruzione: è l'ambientazione della serie colombiana «Turbia», che viene presentata questa domenica al festival Series Mania di Lille (Francia).

Di Jordi ZAMORA

LILLE, Francia:

Visionaria, persino profetica: le serie che modellano la società

Dall'invasione dell'Ucraina, la serie «Servant of the People», in cui Volodymyr Zelensky interpreta il presidente del paese, è diventata popolare in tutto il mondo. Il suo carattere profetico ci porta a riflettere su come le serie plasmino la realtà.

Di Céline LE PRIOUX

KENT, Stati Uniti:

Un movimento difende le sepolture eco-responsabili con il compost umano negli Stati Uniti

Un picchio si appollaia su un ramo mentre Cindy Armstrong contempla un appezzamento di terra che era suo figlio.

Di Sylvie LANTEAUME

