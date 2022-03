Meditazione per la pace, massaggi e ricette a base vegetale: l'oasi verde di Lollapalooza

Nel centro di Lollapalooza c'è una tenda come quella usata dai beduini, decorata con ghirlande, tappeti e cuscini per riposare. Richiede il silenzio, che si ottiene attraverso cuffie che bloccano i suoni esterni per connettersi con la voce interiore. Sì, nel festival più importante dell'Argentina c'è un'oasi lontana dalla marea di oltre 100.000 persone che vibrano sui quattro palchi disposti sul terreno dell'Ippodromo di San Isidro.

Qui vengono servite tisane di menta, limone e finocchio. Sono preparati da Patricia Barandilla e Gabriela Robledo, di Arapy. Entrambi conoscono molto le piante, le erbe e il potere delle ricette naturali. Condividono tutte le loro conoscenze nel workshop che hanno organizzato per i tre giorni del festival. «Crescere dal terreno senza fertilizzanti apporta proprietà insostituibili di cui dobbiamo sfruttare. Un po' di menta piperita per favorire la digestione, menta con proprietà analgesiche e melissa come alleato ansiolitico. Tutto può essere incorporato in bevande calde o fredde come il tè o in ricette come insalate o piatti crudi. Lo abbiamo a portata di mano», spiegano.

Non è l'unica proposta Lolla che invita a una vita più sana. Pochi metri più avanti, Juana esercita la sua flessibilità in una lezione di yoga di venti minuti. Justine preferisce fermarsi allo stand realizzato interamente su pallet che offre massaggi decontratturanti gratuiti di 15 minuti. «Il festival è lungo, devi camminare, saltare, cantare... poi arriviamo un po' per rilassarci, ricaricare le batterie e tornare a tutto. Un mimo», racconta la giovane donna di Buenos Aires, che è venuta a trovare Miley Cyrus e Wos.

Amache che invitano a rilassarti e mettere in pausa il corpo per ricaricare le tue energie

La musica ha smesso di essere l'unica ragione per far parte del festival più importante della scena. La crescente popolarità dei ritiri per la salute e il benessere testimonia il crescente interesse per la cura fisica e spirituale. In prima linea, e in sintonia con questa tendenza sanitaria, sono state associate organizzazioni e referenti rinomati, pensando di collegare il pubblico dell'evento con uno stile di vita sano, responsabile e consapevole dei problemi sociali.

Il rifugio benessere si chiama Espiritu Verde. Attraversare il portale è come entrare in un altro portale dove il tempo sembra passare a un ritmo più tranquillo e spoglio, dove si è invitati a vivere il qui e ora.

«Meditiamo per la pace», chiamano dall'Arte di Vivere. A poco a poco un gruppo di dieci si riunisce in tondo per fare respiri profondi allo scopo. Si siedono già, chiudono gli occhi e si lasciano trasportare dalla guida. «Siamo tutti tre giorni. L'importante è che più persone conoscano i benefici di questa antica pratica per aumentare la qualità della vita, aumentare l'energia e rafforzare il sistema immunitario», dicono dallo spazio.

Un'alimentazione consapevole è un altro pilastro della vita del benessere. Ecco perché era disponibile un settore di food truck per alimenti sani. Nutree, creata dagli imprenditori Dominique Ohaco e Belen Belverede, è approdata all'Ippodromo con i loro hamburger a base di quinoa. Le opzioni disponibili in combinazione sono funghi, lenticchie, spinaci, il tutto accompagnato da un mix di patate e barbabietole fritte. Il prezzo: $1.100. Non smettono di vendere. La più popolare è la nuova ricetta dei funghi.

Il burga di spinaci a base di quinoa proposto da Nutree

Vegan Nature, a base vegetale, ha lasciato il segno sul suo Foodtruck con piatti e combo serviti in confezioni compostabili al 100%. Cosa mangiare: medaglione di Casa Vegana, cipolla caramellata, fetta di pomodoro, pesto di rucola e maionese vegana a $900. Ci sono anche tre pizze No Cheese, quella grande con sei porzioni $800.

E chi ha detto che il gelato non è salutare? I Too Good si definiscono esperti, ed è per questo che hanno realizzato una ricetta artigianale con solo 170-295 calorie nel quarto chilo. «Dato che volevamo che fosse perfetto, lo facciamo senza zucchero, senza grassi e senza Tacc per non escludere nessuno. E la cosa migliore per la fine: è delizioso, cremoso e nutriente», spiegano dallo stand. I sapori sono classici: cioccolato, fragola, dulce de leche e altri ancora.

In tutti, come in ogni carrello, si paga con il braccialetto. Il sistema sembra funzionare per diversi motivi: non ci sono problemi di cambiamento, non c'è insicurezza, i bambini non devono maneggiare soldi e non ci sono grandi collezioni che corrono rischi.

Un'altra questione importante è che dobbiamo ridurre la spazzatura, qualcosa che genera in un festival di tale portata. Ecco perché Rock and Recycle entra in azione. Questo programma mira a ridurre l'impronta ambientale dell'evento attraverso la separazione alla fonte dei rifiuti generati durante i due giorni del festival. A tal fine, ci sono cestini differenziati tra riciclabili e non riciclabili disponibili nei locali per recuperare i materiali riciclabili e ottenere il loro successivo riciclaggio. Questo non solo cerca di ridurre l'inquinamento generato, ma anche di infettare il pubblico con buone abitudini che possono essere replicate nelle loro case, uffici e quartieri. Durante l'edizione 2019, 1714 kg di materiale sono stati riciclati suddivisi in: plastica (284 kg), cartone (338 kg), lattine di metallo (980 kg) e vetro (112 kg).

L'ingresso di Espirítu Verde è uno spazio condiviso con altre organizzazioni senza scopo di lucro, appositamente progettato per collegare il pubblico dell'evento con uno stile di vita sano, responsabile e consapevole

C'è anche un battaglione di volontari di t-shirt color terra impegnati in questioni ambientali che sono attivamente coinvolti in questo programma di riciclaggio. Aumentano la consapevolezza del pubblico e promuovono la corretta separazione dei rifiuti per evitare che i materiali riciclabili finiscano nella spazzatura.

Il tour termina in cima a una cyclette con superpoteri. Al ritmo di «Recicleta si prende cura del pianeta», si ottiene un impatto positivo perché una bottiglia di Pet fa rivivere su un filo che può essere utilizzato per realizzare tutti i tipi di oggetti: borse, guinzagli per cani, portachiavi.

Ecco cos'è Espiritu Verde, piccole abitudini che generano grandi impatti per salvare il pianeta. Quanti altri si sommano.

Franco Fafasuli: Foto

