Il dizionario delle dieci parole chiave della nuova stagione di Formula 1

Formula One F1 - Pre-Season Testing - Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain - February 25, 2022

Il Bahrain ripara l'inizio della Formula 1, che sarà quasi una nuova categoria con i nuovissimi regolamenti tecnici. Le auto assomigliano un po' a quelle dell'anno scorso e il loro funzionamento aerodinamico è cambiato, il che ha costretto ad aggiungere parole al dizionario della categoria. Questi sono termini chiave che identificheranno il Máxima in questo campionato che sarà un punto di svolta. I suoi significati servono anche da guida.

Le modifiche radicali hanno interessato l'area aerodinamica che durante i suoi 72 anni è sempre stata decisiva in F1. Nel motorsport in generale, ma nelle auto di Formula in particolare, poiché l'aria penetra duramente e genera turbolenze. Per contrastarlo in modo che le auto non perdano trazione e, quindi, velocità, sono stati montati spoiler e altri elementi.

Ma dallo scorso anno alcuni attacchi aerodinamici hanno iniziato a essere limitati come i deflettori nella parte posteriore inferiore, che sono gli elementi che le auto hanno indossato fino al 2021 in vari settori per consentire una migliore penetrazione dell'aria.

I monoposti del 2022 non hanno più la maggior parte di questi elementi e le loro normative si basano sul raggiungimento di una maggiore velocità in curva con il cosiddetto «effetto terra», qualcosa che è tornato sul dizionario dopo 40 anni e verrà spiegato di seguito. Queste sono le parole che segneranno la F1 di quest'anno e che servono a capire la nuova era della categoria.

Carico aerodinamico (deportanza). Si trova anche con l'abbreviazione DWF. Questo è sempre stato fondamentale, ma è necessario svilupparlo per capire meglio questa nuova F1. Come è stato proposto, le auto di Formula devono rimanere attaccate al pavimento in modo da poter guadagnare velocità. A tale scopo, sono incorporati accessori come gli spoiler anteriori e posteriori e altri elementi. Senza di loro sarebbe molto difficile guidare una monoposto ed è per questo che c'erano categorie di allenamento come la Formula Ford in Inghilterra che non avevano spoiler e i giovani hanno imparato a guidare auto da corsa e sono diventati sensibili alle complicazioni di farlo senza carico aerodinamico. Ayrton Senna vi ha corso ed è stato campione nel 1981.

Trascina (trascina). È correlato al precedente ed è anche un altro termine comune, ma quello nel 2022 sarà elementare. Cos'è la resistenza all'avanzamento? È la turbolenza generata dall'aria che penetra frontalmente nelle auto e che complica la trazione dell'auto che perde velocità. Per contrastare questo effetto negativo, le auto hanno bisogno di carico aerodinamico o carico aerodinamico.

Effetto terra. È un sistema che consente all'auto di guadagnare velocità in curva. Il suo funzionamento consiste nell'ingresso di aria tra l'auto e la pista quando lo spazio tra le due superfici diminuisce, quindi la pressione esercitata dal fluido dell'aria diminuisce, si genera meno turbolenza, si migliora la trazione e l'auto corre più veloce.

È stato creato da Colin Chapman, il proprietario e designer rivoluzionario di Lotus. Questa invenzione cambiò la storia della categoria e fu il riferimento da seguire dal 1978, anno in cui fu campione con vetture chiamate Lotus 78 e 79 e con Mario Andretti. Inizialmente, il meccanismo includeva gonne che erano conosciute come «polleritas» alle estremità inferiori dei pontoni, che permettevano all'aria di non uscire dai lati e di entrare ed uscire ordinatamente attraverso il fondo del telaio. Quella prima versione dell'effetto suolo continuò fino alla fine del 1982, quando la Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) decise di modificare i regolamenti tecnici a causa di quanto le auto diventassero pericolose con quel sistema. Certo, le auto di oggi sono molto più sicure di quelle di quel tempo.

Con l'equilibrio. È il rimbalzo delle vetture sui rettilinei ed è legato all'effetto suolo e infatti le vetture del periodo 1978/1982 lo hanno già subito. Succede perché il carico aerodinamico del pavimento aspira l'auto che si avvicina così tanto al suolo, fino a quando l'area di passaggio dell'aria è così piccola che si schianta, perde tutto il carico, si alza e succede di nuovo la stessa cosa. In breve: poiché c'è poco spazio tra il telaio e l'asfalto per il passaggio dell'aria, si genera questo rimbalzo. È qualcosa che avrebbe dovuto essere previsto nelle simulazioni nella galleria del vento di ogni squadra, ma ha sorpreso nei test preliminari ed è il mal di testa che gli ingegneri hanno.

Pontoni. Conosciuti anche come «Sidepods», sono i lati dell'auto che si trovano all'altezza di dove si trovano il guidatore e il motore. Esistono da 50 anni, ma nel tempo hanno acquisito importanza grazie allo sviluppo aerodinamico. In altri tempi, con maggiori libertà nei regolamenti tecnici, ingegneri e progettisti hanno dato libero sfogo alla fantasia e in questo modo le auto di ogni squadra hanno acquisito personalità e si sono distinte.

Quest'anno questi elementi hanno avuto un ruolo di primo piano perché è il luogo utilizzato per ottenere un migliore flusso d'aria e non perdere trazione. Ecco perché, colmando la distanza, i tecnici hanno emulato i loro coetanei dei decenni passati e ogni auto ha il suo timbro. Ad esempio, Mercedes indossa a malapena quell'elemento e ha quell'area ondulata con radiatori trasparenti per aiutare il raffreddamento. Mentre la Red Bull gode di un taglio pronunciato sul fondo o la Ferrari mostra un'increspatura nel settore superiore.

L'immagine mostra il taglio netto che i pontoni Red Bull hanno sui pontoni e come appaiono le estremità delle ali anteriori ora (Red-Bull-Racing)

Parole per rinforzare.

Sebbene si tratti di termini che sono stati utilizzati negli ultimi anni, in una stagione basata sull'aerodinamica delle auto a causa del suo nuovo regolamento, ciò che è già stato spiegato va di pari passo con le seguenti denominazioni:

Fondo piatto. Questo è il settore che raggiunge l'altezza più bassa del monoposto e l'obiettivo è ridurre la quantità di gas che attraversano quel settore, nonché inoltrarli ad aree specifiche. L'obiettivo del fondo piatto è aumentare il carico aerodinamico, mirare alla sua efficienza e far rispondere la vettura nel modo migliore.

diffusore. Si tratta di una parte aerodinamica situata nella parte posteriore dell'auto, proprio dove finisce il fondo piatto e si vede nella parte inferiore degli spoiler. Può assumere forme diverse a seconda del concetto di vettura proposto dal team.

Lo scopo del diffusore è quello di spostare i gas che passano attraverso il fondo piatto per aumentare il carico aerodinamico e migliorare l'effetto del terreno. D'altra parte, i diffusori possono generare turbolenze attraverso l'aria che passa, il che può complicare l'auto dietro, che a sua volta può essere contrastata dall'effetto di aspirazione che si verifica quando l'auto dietro si attacca a quella anteriore. Tutto dipende dal fatto che il pilota che cerca il cavalcavia riesca ad avvicinarsi al rivale che precede.

DRS. Nel caso di superamenti, l'acronimo in inglese per il «Drag Reduction System» (Drag Reduction System) è costituito da un meccanismo idraulico situato negli spoiler posteriori delle auto e il suo scopo è proprio quello di ridurre la resistenza dell'aria al fine di migliorare l'efficienza aerodinamica e guadagnare velocità sui rettilinei. Può essere utilizzato solo in alcuni settori di un circuito e quando un guidatore è a meno di un secondo da quello che precede.

Sovrasterzo. In spagnolo significa sovrasterzo ed è un effetto che si genera quando l'auto si piega più di quanto dovrebbe in linea di principio come indicato dal guidatore con il volante. Ciò implica che l'auto «va da dietro», cioè quando gira appare lateralmente nella parte posteriore. Ciò è causato dall'ingresso del vento o dalla messa a punto della vettura.

sottosterzo. In spagnolo si traduce come sottosterzo ed è l'opposto del punto precedente, cioè raddoppiare meno del previsto o indicato dal conducente. Il sottosterzo si verifica quando l'auto si muove nella parte anteriore.

Da questo fine settimana al Sakhir International Autodrome, prima con i test cronometrati, poi le qualifiche e la gara, le domande poste da questa nuova stagione inizieranno a trovare risposta con il drastico cambiamento normativo. Tutte queste parole aiuteranno come guida per poter analizzare F1 2022, che inaugura una nuova era.

