Grazie Gerardo, per il tuo esempio di televisione degna

Gli uomini sono spesso chiamati con il loro cognome. Alle donne, invece, per nome. Il cognome dà serietà e vicinanza al nome. Gerardo Rozín, tuttavia, è Gerardo. Forse l'equilibrio tra popolarità, massa, affetto delle persone, tempi televisivi e una linea di profondità, riflessione e cultura che va oltre la valutazione, l'effetto o la viralizzazione sono un omaggio a Gerardo (Gerardo o Rozín), ma anche uno spettacolo che un'altra televisione era possibile.

E spero che altri continuino a provare. Non è facile trovare ricerche, proposte e programmi simili a quelli di Gerardo (che non sono più copia che condotta) in un contesto in cui il fango schizza su quasi tutti i programmi e schizza così tanto che nulla può essere visto senza gli occhi ardenti a causa dell'odio che trasudano.

Ho conosciuto Gerardo nel 2010. Ha prodotto «Mañaneras» con Karina Mazzocco, Paula Trapani e Carmela Bárbaro. Stavo facendo una delle prime colonne di genere in televisione sull'ormai chiuso canale CN23. Oggi le questioni di genere sono più comuni in TV, ma non sono stati fatti tanti progressi come sembra. Al contrario, oggi le voci che diffamano hanno uno schermo e non c'è una colonna di genere come quelle che abbiamo saputo costruire con Mariana Carbajal e Liliana Hendel.

La televisione ha sempre giocato a nascondino con il movimento femminile in Argentina (non con alcune donne in libertà, né con donne che si tolgono i vestiti contro altre donne), ma con un movimento che è stato in grado di generare una rivoluzione femminista che è più riconosciuta nel mondo che sul nostro schermo.

Nel 2015, è stato generato un grande successo con il movimento «Ni Una Menos» che la televisione ha mostrato. Ma quello che ha fatto come se non esistesse per ripensare le modalità di produzione audiovisiva. Ma le denunce del «Me Too» hanno portato un'ondata di critiche e domande massicce.

Le reti (che oggi sono già peggiori della televisione anche se continuiamo a guardare la TV e a usare Twitter) sono state una finestra di opportunità nel primo boom di effetti e ripercussioni. È stato possibile imporre un'agenda che i produttori non avevano bisogno di approvare e, sebbene ci fossero discussioni, i call center non erano organizzati in modo che quelli di noi che scrivevano pesassero il dosaggio del sangue cattivo da parte dell'ematocrito sulla bilancia prima di vedere cosa abbiamo scritto.

Il 9 gennaio 2018 Gerardo Rozín si è espresso contro la naturalizzazione della violenza nella cultura che «facilita i violenti» nel suo programma.

Quando la televisione ha aperto la porta, ci sono stati dei cambiamenti. Perché, nonostante noi, la televisione continua a portare un grande peso di comunicazione quando si tratta di produrre effetti sociali e politici. La lettura di «Marica» da parte di Pepito Cibrián nel programma di Susana Giménez è stato uno dei fattori (non l'unico, non c'è mai un solo fattore) che ha influenzato l'approvazione dell'uguaglianza matrimoniale con un popolare cenno all'amore senza signore e signora nel libro del matrimonio e nella torta nuziale.

Nell'approvazione dell'aborto legale, l'apertura estiva di «Intruders» in cui abbiamo sfilato una serie di femministe (Bimbo, Julia Mengolini, Malena Pichot, Flor Freijo, Ingrid Beck, Valeria Licciardi, tra le altre) è stato uno shock per portare l'aborto fuori dall'armadio e che abbiamo potuto parlare, in ogni casa, in ampio luce del giorno, di tutte le donne che avevano interrotto una gravidanza e non lo hanno detto. Ma se è stato detto in TV è stato più facile dirlo.

Tuttavia, molti piloti si sono pentiti di aver aperto il microfono alle femministe. E si vede. Ci sono giornalisti e conduttori eccellenti sui canali. Ma ci sono più cambiamenti per la galleria che cambiamenti reali, non ci sono colonne di genere e i giornalisti con più spazio e voti sembrano avere rabbia contro le donne e non lavorare per fare quello che nella serie canadese Workin' Moms chiama l'effetto «ascensore» in modo che chi occupa posti sopra aiuti anche gli altri (che sono al di sotto) possono ascendere. Sembra che vogliano tagliare la corda piuttosto che sollevare le altre donne.

Dopo la denuncia di Thelma Fardín, le porte di «Morfi» sono state riaperte per discutere di questioni di genere

Gerardo ha contribuito alla diffusione dell'umorismo, della musica e della cultura popolare con una nobiltà che ha ottenuto un punteggio ma è stata riconosciuta in modo esponenziale dopo la sua morte. Forse perché è come una canzone che non è stridula e mostra di più quando è spenta rispetto a quando è accesa. Ma merita di essere riconosciuta. Inoltre, il lavoro e l'umanità di Gerardo meritano che né la sua memoria né il suo esempio si spengano: una televisione con più dignità è possibile.

Quasi tutti i commenti su Gerardo apprezzano lo stesso gesto: sapeva ascoltare. Personalmente, mi sentivo allo stesso modo ogni volta che gli parlavo: sapeva ascoltare . E ha insegnato ad ascoltare gli altri e ad ascoltare se stessi nei propri desideri. Inoltre, in questi ultimi mesi di malattia, Gerardo mi ha insegnato a sentire parlare della morte come nessun altro. Non stava solo per morire, sapeva che sarebbe morto presto. Ha reso l'insopportabile trasformazione in risate, dolore o amicizia. Vi ringrazio per questa lezione sulla dignità per tutta la vita.

L'ascolto è quel gesto che sembra estinto tra giornalisti, piloti e uomini su una moto che fa così tanto rumore da non sentire più alcun suono. Gerardo ha davvero sentito che c'è bisogno di un cambiamento culturale in relazione al maschilismo. Molti uomini hanno detto che stavano decostruendo o ricostruendo. E questo mi è sembrato un buon punto. Non era necessario che avessero registri di santi o di santi incontaminati. Ma che erano in grado di ascoltare (non era poi così male). Ma per la maggior parte era una moda, una posa o, al contrario, una pianta per diventare più macho.

In «Morfi» Rozín ha portato a parlare di aborto legale nella discussione al Senato sulla legge sull'interruzione volontaria della gravidanza il 6 agosto 2018

Non mi pento di averci provato. Parla dove mi hanno lasciato, cerca di convincere quelli che sembravano disposti ad ascoltare. Per andare più lontano e più in profondità di quanto potessimo fare scrivendo in Las/12, da Page/12, un fatto che a Gerardo piaceva perché aveva iniziato nel suo amato Rosario/12. Ma in molti casi si è trattato di un fallimento. Con Gerardo, il successo non è stato di un programma, ma di una conversazione sincera e trasformativa nella vita reale. E anche nella malattia e nella morte, che fanno parte della realtà.

Il 9 novembre 2016 è stata la prima volta che mi ha invitato al suo programma. Sono tornato con un pékele (una deliziosa torta al cioccolato, banana e dulce de leche di Chantal Abad) che si è preso cura di farsi avvolgere intorno a me (come qualcuno che invita in uno studio televisivo o nel soggiorno di casa sua) e il regalo ha reso felice mia figlia che mi ha accompagnato. Non ha fatto eccezione. Non è l'unico invito. Siamo andati con le giornaliste Mariana Carbajal e Florencia Alcaraz dopo il trionfo di Donald Trum negli Stati Uniti. E lui, che era plurale, ed era molto lontano dalla fessura dove non si adattava, non era nemmeno neutrale. Non gli piacevano il machismo o il razzismo. E così l'ha detto.

Quella volta, ha detto, in relazione all'elezione di Trump: «Vogliamo cercare di capire perché un sessista confessato e orgoglioso di come il suo potere economico e per essere famoso possa servirgli per conquistare una donna e avanzare anche fisicamente», ha sottolineato prima di dare origine alla parola.

Ma forse le parole che più mostrano una profondità che deve essere salvata sono quelle che ha editorializzato dicendo che stava facendo un passaggio editoriale (dimmi quale intervistato stai prendendo e ti dirò cosa intendi) il 9 gennaio 2018. Il giorno prima Hollywood si era opposta agli abusi sessuali con l'hashtag #Time's Up e le attrici vestite di nero in una scena che ha portato #MeToo sul tappeto rosso ai Golden Globe Awards.

«Nessuna donna deve sopportare la violenza», ha redatto Rozín chiedendo un editoriale nel gennaio 2018 nel contesto di #MeToo.

Ma l'Argentina si è svegliata con una polemica perché Cacho Castaña aveva detto «Se le donne vengono violentate, lasciatele rilassare e divertirsi». Non diremo che il direttore d'orchestra che ha dato origine al folklore, al tango, alla cumbia, al trova e al rock non abbia capito la cultura popolare. Tuttavia, è stato incoraggiato a fare un ulteriore passo avanti. «Più che un'intervista volevamo chiederti per quasi una casa editrice, Luciana», mi ha dato il lasciapassare per condannare la naturalizzazione della violenza sessuale.

Ma non è rimasto in silenzio e ha sottolineato: « Culturalmente la società ha capito che alcuni contenuti sono troppo pesanti per la vita reale. E che convalidare alcuni discorsi finisce per installare un'idea di cose su come viene gestita la questione di genere nella società che finisce per facilitare l'azione per i violenti. Capisco che sia sufficiente, nel mondo, che la cultura renda le cose più facili ai violenti».

Il 6 agosto 2018, mancavano due giorni al Senato della nazione per occuparsi dell'interruzione volontaria della gravidanza. C'era la censura sui canali, c'erano giornalisti che chiudevano le porte e c'erano donne che portavano gli uomini al loro tavolo solo nei momenti decisivi per il futuro delle donne. Gerardo non era in onda, ma decise, come produttore, di aprire nuovamente la voce. Nella sua città, Rosario, l'aborto era legale per motivi e ha dato il suo schermo per scrivere nei grafici: «Quelle che lasciano la vita sono donne povere»; «La società ha due pesi e due misure» o «Le pressioni contro le giovani donne sono antidemocratiche».

Il 13 dicembre 2018, dopo la denuncia di Thelma Fardín, il microfono è stato nuovamente aperto nel suo programma. E anche per raccontare il libro «La rivoluzione delle figlie», con le foto delle sciarpe verdi, che oggi vengono insultate da altri luoghi in cui il gioco televisivo non è giusto e le donne vengono respinte. Ci sono momenti in cui sono necessari confronti. Ma, in questo, soprattutto, per ringraziarti e per dimostrare che puoi riflettere un'altra televisione pur rimanendo popolare, familiare e in prima serata.

Molti autisti mi hanno chiamato quando sono stati criticati, interrogati o bruciati sui social media. Anche Gerardo. Ma era l'unico a mantenere la conversazione e il microfono dei suoi programmi (come direttore e produttore, quando era davanti alla telecamera o dietro la lista degli invitati) e i direttori erano altri volti: Alejandro Fantino, Zaira Nara, Damian De Santo, Paulo Kablan, Melina Fleiderman, Malena Guinzburg, ecc.

Il problema più grande non è avere qualche gesto sessista, ma non essere in grado di sentire che è necessario un cambiamento. La più grande ipocrisia è arrivata da chi ha detto di aver ascoltato e al primo cambiamento si è rimesso le spine nelle orecchie. Gerardo ha anche dimostrato che è possibile ascoltare, cambiare e avere una valutazione. E quella dignità fa parte del patrimonio culturale che ci lascia. Lasciamo che ci ascoltino.

Gerardo ha proposto di fare un programma con un gruppo femminista di cui abbiamo discusso nei bar (tra molti altri commenti sul cibo, ovviamente) e non lo hanno permesso. Ma come qualcuno che crede veramente nella televisione, ha sempre avuto la possibilità di parlare di violenza sessuale, godimento femminile, effetto di Trump sulla politica e, in mezzo alla pandemia, di un'altra questione che lo preoccupava e che gli ha dato schermo: gli incendi che hanno colpito così tanto il suo amato Rosario 2021.

Ha sempre parlato dei suoi amici: Romina Manguel, Claudia Acuña, Gabriela Esquivada e Nidia Marsero. Certo, tra molti altri. Ma ascoltava le donne, rideva e consigliava. E sapeva valorizzare e accompagnare le donne intelligenti che lo circondavano.

Ha parlato con grande orgoglio della madre di sua figlia (Carmela Bárbaro) e della madre di suo figlio (Mariana Basualdo) e ha sentito la responsabilità di accompagnare le madri con cui si è seduto nelle loro lotte per rivedere le corresponsabilità della genitorialità.

E ha parlato, soprattutto, dell'importanza per lui di prendersi cura, crescere, ridere e accompagnare sua figlia. E che sua figlia sarebbe orgogliosa di lui. Voglio scrivere questo tributo, per rendergli conto, che ciò che contava di più per lui era soddisfarla.

PER CONTINUARE A LEGGERE