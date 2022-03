Grau visita il Deportivo Municipal per la data 7

La squadra locale non vede l'ora di ottenere un'altra vittoria come nella partita precedente di questo campionato. Mentre la visita ha eguagliato la loro ultima partita e cercherà di aggiungere ancora tre.

Il Deportivo Municipal ha sconfitto lo Sport Boys 2-1 nella partita precedente e cercherà un altro risultato favorevole in casa. Nelle ultime 4 partite giocate ha vinto in 3 partite ed è stato un perdente in 1 occasione.

Grau si è aggiunto uno ad uno alla data precedente, dopo aver pareggiato 1-1 con César Vallejo. Nelle ultime partite giocate ha vinto 2 vittorie, 1 sconfitta e 1 pareggio.

Municipal e Grau si incontreranno domani alle 15:15 (ora dell'Argentina). La partita per la data 7 di Peru - Liga 1 Betsson 2022 si giocherà allo stadio Ivan Elias Moreno.

Deportivo Municipal y Grau Orario, a seconda del paese

Argentina: 15:15

Colombia, Messico EST e Perù: 13:15

Messico CST e Nicaragua: 12:15

Messico MST e Messico PST: 11:15

Venezuela: 14:15

Fonte della nota e immagine: DataFactory