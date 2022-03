Giocare con il tuo gatto sviluppa il suo «essere» felino

Sophie Ghaziri, who now lives outside Beirut, carries her cat at home in Byblos, Lebanon July 20, 2021. "Not until we sat down with ourselves, did we have time to process what we had gone through. That's when the panic attacks started, that's when I thought my heart was going to come out of my chest?. we moved as far away from Beirut as possible and it feels a lot safer here..I didn?t lose a family member and I didn?t lose anything, I just lost myself in this". 34-year old Journalist and producer, Sophie Ghaziri, said. Picture taken July 20, 2021. REUTERS/Emilie Madi

Giocare con il nostro gatto, lo farà crescere e sentirsi più gatto ogni giorno. Questo può suggerire che si svilupperà fisicamente, ma la sua crescita attraverso il gioco lo renderà più emotivamente e intellettualmente.

Attraverso il gioco il nostro gatto non solo potrà divertirsi e divertire, ma migliorerà anche le abilità che lo aiuteranno ad affinare il suo istinto da cacciatore, attraverso stimoli mentali ed emotivi. In breve, tutto questo lo renderà più gatto.

I gatti sono cacciatori per eccellenza che vibrano e amano l'arte di inseguire le loro prede, il che è difficile quando sono addomesticati e ancora di più quando vivono in ambienti urbani.

Il gioco come copia o caricatura della realtà avvicina il gatto all'attività della sua natura selvaggia, portando in superficie i suoi istinti assonnati da generazioni di addomesticamento e allo stesso tempo permettendogli di mantenere in forma il suo corpo e la sua mente.

Attraverso il gioco il nostro gatto non solo sarà in grado di divertirsi e intrattenere, ma migliorerà anche le abilità che lo aiuteranno ad affinare il suo istinto da cacciatore (Reuters/Kai Pfaffenbach)

Quando gli spazi sono piccoli, dovremo affinare il nostro ingegno per replicare i comportamenti predatori attraverso il gioco.

Se utilizziamo oggetti e/o giocattoli legati a corde, imiteremo i movimenti della preda più comune dei piccoli gatti: uccelli o piccoli roditori. In questo modo, la vita urbana sarà data a uno dei principali metodi di caccia ai gatti, che consiste nel perseguire la loro preda.

Il modo per specificarlo è attraverso un ramo o un bastone alla fine del quale legheremo una piccola corda o filo di almeno un metro a cui all'estremità opposta fissiamo una piccola palla gonfiabile (un pezzo di tessuto che avvolge una schiuma di cotone o nylon) o un semplice tappo di sughero.

Prendiamo il bastone da un'estremità e con un movimento serpeggiante imitiamo i movimenti di una preda trascinandola, in modo che il gatto la insegua. L'importante è che possa essere guidato in modo che la sequenza della caccia finisca con un finale felice e trionfante.

I giocattoli, che sono molto meglio che siano fatti in casa, dovrebbero attirare l'attenzione del gatto ed è per questo che hanno un suono (AFP)

Un altro modo di giocare è con palline o palline di carta, soprattutto se rimbalzano. Il rimbalzo garantirà loro lo status di «vivi» resistendo e cercando di scappare. Questo effetto può essere ottenuto dal gatto stesso permettendogli di afferrare una palla di dimensioni adeguate. Il gatto quando la vedrà rotolare, si posizionerà per perseguitarla e attaccarla. Una volta fermo, cercherà di catturarlo tra le sue quattro zampe, con le unghie e la bocca, fingendo di aver cacciato una preda, alla quale il suo stesso stalking le ha dato «vita».

I giocattoli, che sono molto meglio che siano fatti in casa, dovrebbero attirare l'attenzione del gatto ed è per questo che hanno un suono. J amás dobbiamo giocare con il nostro gatto con torce a luce laser: poiché la sua curiosità lo costringerà a perseguirlo, dispiegando tutte le sue abilità fisiche per riuscire a catturarlo senza il successo di essere in grado di cacciare la preda. Ciò frustrerà l'animale e potrebbe avere gravi conseguenze per il suo comportamento futuro.

Nei gatti più giovani, che molto spesso usano i loro artigli per catturare i giocattoli, si osserva una maggiore tendenza giocosa. È molto importante che quando si gioca con i gatti usiamo oggetti intermedi e mai le nostre mani o i nostri piedi per bandire l'abitudine di schierare i loro artigli su di loro, prevenendo danni successivi.

*Il Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook è un medico veterinario. Specialista in istruzione universitaria. Laurea magistrale in Psicoimmunoneuroendocrinologia. Ex direttore del Small Animal School Hospital (UNLPAM). Professore universitario in diverse università argentine. Docente internazionale.

