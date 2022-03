«The Box Challenge»: Beta supera nuovamente i suoi rivali e ottiene tutti i vantaggi

Dopo aver affrontato una sfida che ha lasciato i team Alpha e Gamma senza cibo, il leader della squadra viola che in precedenza aveva vinto il premio per il miglior gruppo nel primo ciclo della competizione sta cercando modi per ottenere sostentamento dalle piante intorno alla sua casa, mentre la fame inizia a premere in uno dei più forti concorrenti.

Da parte sua, Ceta nella casa Beta, ha trovato alcuni momenti di intrattenimento prima della competizione che ha definito chi ha ottenuto i servizi completi, insegnando ai suoi compagni di squadra come cavalli e bovini sono collegati nelle pianure orientali, da dove viene il capitano della squadra.

Tarzan del team Alpha ha fatto ricorso all'alimentazione vegetale con le piante intorno alla casa del gruppo. Tratto dal Canal Caracol in diretta.

Per i membri del team Gamma, i sentimenti iniziano a emergere su alcuni mentre Skirla ha ricordato quanto sia stato difficile appartenere alla polizia da più di 18 anni, di cui 15 pattugliano in montagna, dopo aver subito la punizione di radersi completamente i capelli. Nella sua storia, è stato accompagnato da Leticiano, capitano del gruppo, e lì ha parlato dell'abbandono della regione amazzonica da parte dello Stato.

«Volevo dare tutto per la mia Leticia, per gli amazzoni... Non ho frustrazione, ho tristezza nel vedere la regione così com'è, molto abbandonata, cerco di rappresentarli nel modo migliore e per così tanti anni raggiungo la mia città sentendo il rifiuto», ha detto Leticiano.

Leticiano, del team Gamma, ha ricordato la difficile situazione della sua terra, Leticia, Amazonas, a causa dell'abbandono in cui si trova. Tratto dal Canal Caracol in diretta.

Da parte loro, i membri di Omega poco prima della competizione hanno analizzato la strategia per vincere il premio per il servizio completo e come avrebbero condannato i loro avversari che hanno dato loro 3 giubbotti di condanna durante il primo ciclo per andare alla Death Challenge, lasciando fuori padre Torvic.

Questa volta la «Sfida del giudizio e dei servizi» si è svolta nella scatola blu, in cui sei sfidanti si sono affrontati in una competizione acquatica che è stata condotta come segue:

Un test il cui obiettivo principale era quello di segnare alcune palline in un canestro che doveva essere eseguito da staffette, ciascuno degli sfidanti ha fatto un percorso che li ha portati alla piscina dove sono stati attesi da 3 ostacoli per avanzare, quando sono usciti dall'acqua hanno trovato una parete da arrampicata che aveva una rampa per continuare nel competizione.

Quando sono scesi dalla rampa, hanno trovato una piscina profonda 2 metri e lì hanno trovato un cesto contenente le palle che hanno dovuto prendere per tornare all'inizio della pista e segnarlo, dopo di che, hanno dovuto tornare al punto di partenza e dare il turno al prossimo concorrente.

Judgment and Services Challenge, arena di competizione. Tratto dal Canal Caracol in diretta.

Nello sviluppo della sfida, c'è stata una difficoltà con il Porto, uno dei membri del team Alpha che al momento di affrontare la piscina profonda due metri per tirare fuori la palla e continuare la sua sfida, i nervi l'hanno presa a causa della paura che ha dell'acqua, quindi ha dovuto chiedere aiuto i bagnini per poter uscire da questo punto d'acqua.

Porto, il team Alpha, ha affrontato una delle loro peggiori paure in acqua quando sono quasi annegati in piscina. Tratto dal Canal Caracol in diretta.

Dopo di che, il test è andato liscio e il primo a ottenere tutte le palle crogiolarsi è stato Beta, che ha tenuto acqua, elettricità e gas in casa sua per poter rendere il suo soggiorno più sopportabile nel secondo ciclo della competizione. Inoltre, la responsabilità di assegnare giubbotti di condanna ai loro avversari.

Per questa opportunità, hanno scelto due membri del team Gamma con l'obiettivo di destabilizzare la squadra più velocemente e rendere sempre più difficile l'avanzamento nella competizione. Le prescelte erano Emily e Skirla.

Skirla ed Emily, quelle condannate dal team Beta. Tratto dal Canal Caracol in diretta.

«Vogliono indebolirci mentalmente, eliminare i personaggi... è lì che realizziamo in mischia chi è chi», ha detto Skirla.

Da parte sua, Brayan è rimasto molto deluso dalla situazione, perché avevano già due compagni di squadra condannati: «Sono offeso che ci stiano lanciando addosso, non hanno uova da lanciare agli altri, non ci sono più squadre? , dovremmo essere 4 squadre», ha detto.

