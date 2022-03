Spotify Chile: le 10 canzoni più ascoltate di questo venerdì 18 marzo

L'offerta musicale non è mai stata così ampia come oggi, quindi è facile per più di una persona sentirsi superata, tuttavia, con l'emergere di piattaforme come Spotify, tenersi al passo con quelle più popolari del momento è diventato più facile.

Spotify ha fornito ai suoi utenti playlist in cui possono controllare le notizie e le canzoni che stanno conquistando il pubblico cileno.

Dal reggaetón, pop, ballate e musica regionale, questi sono i successi più popolari in Cile questo venerdì 18 marzo:

1. ULTRA SOLO

2. Una notte a Medellín

Se parliamo di quelli viziati del pubblico, dobbiamo menzionare Cris Mj. Forse è per questo che «One Night in Medellín» debutta direttamente nella classifica al secondo posto, raggiungendo un totale di 405.799 visualizzazioni.

3. Dimmi tu

4. Dancing «Dancing

» di El Jordan 23 e Standly ha molto successo tra gli utenti di questa piattaforma, avendo accumulato 307.123 visualizzazioni. Oggi è ancora in quarta posizione.

5. Bastone

6. Disperato

Dopo aver accumulato 259.963 visualizzazioni, «Desperados» di Rauw Alejandro e Chencho Corleone rimane al sesto posto.

7. MAMIII

Harvesting success è sinonimo di Becky G e KAROL G. Quindi non sorprende che la loro nuova produzione, chiamata «MAMIII», abbia debuttato al settimo posto in quell'occasione. Chi altro potrebbe vantarsi di avere 251.902 visualizzazioni al primo ingresso?

8. Anti rana

9. Put - Remix

L'

ultimo da Balbi El Chamako, El BAI, Marcianeke, Pailita, Young Cister, Jairo Vera, Harry Nach, Forest, Julianno Sosa, Franco il Gorilla e Cris Mj, «Ponle - Remix», entra al nono posto nella lista dei preferiti. È già stato riprodotto 196.530 volte. Cosa gli riserva il futuro?

10. Mi Gata

Nell'industria musicale, il Cile è uno dei paesi più difficili da conquistare, ma a chi riesce a farlo sono garantite le porte del successo come questi artisti hanno raggiunto. Ricorda che questa top 10 viene aggiornata ogni 24 ore.

L'ascesa di Spotify

Fondata nel 2006, la società svedese ha iniziato formalmente le sue attività in Europa il 7 ottobre 2008 e ha gradualmente guadagnato una presenza in tutto il mondo, attualmente presente in 187 paesi e offrendo musica di oltre sette milioni di artisti.

Oggi, la piattaforma di streaming ha accordi con le etichette Universal Music, Sony Music, EMI Music, Hollywood Records, Interscope Records, Warner Music, tra gli altri.

Per

quanto riguarda il podcasting, Spotify ha annunciato nel novembre 2020 l'acquisto e l'acquisizione della piattaforma pubblicitaria e podcast Megaphone per 235 milioni di dollari, che è servita per la monetizzazione degli audio.

Secondo i dati pubblicati da Spotify, nel 2019 contava 217 milioni di abbonati, che sono aumentati a 345 milioni nel 2020 e nel 2021, nonostante la pandemia, hanno raggiunto 365 milioni di abbonati, di cui quasi il 50% paga clienti.

Come modello, Spotify ha proposto agli artisti paganti nel suo catalogo un prezzo fisso per canzone o album venduto e dà royalties in base al numero di opere teatrali dell'artista in proporzione al numero totale di brani trasmessi in streaming, a differenza dei suoi concorrenti, che pagano per vendite fisiche o download.

Inoltre, il 70% delle sue entrate totali va ai detentori di diritti d'autore, per lo più etichette discografiche, che poi pagano gli artisti in base ai loro contratti individuali.

Va notato che attualmente chiunque può usufruire del servizio Spotify gratuito, purché tu sia disposto a sopportare pubblicità e con restrizioni come non poter saltare alcune canzoni.

