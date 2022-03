Spagna e Marocco pongono fine alle tensioni diplomatiche sul Sahara occidentale

La Spagna ha preso una svolta radicale venerdì abbandonando la sua posizione di neutralità e sostenendo il Marocco in relazione al territorio conteso del Sahara occidentale, ponendo fine a una crisi diplomatica tra i due paesi.

«La Spagna ritiene che l'iniziativa di autonomia presentata nel 2007 [dal Marocco] sia la base più seria, realistica e credibile per la risoluzione di questa disputa» tra Rabat e gli attivisti indipendentisti saharawi del Frente Polisario, ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, al press a Barcellona.

Il ministro ha così confermato una dichiarazione della Casa reale marocchina che ha diffuso una lettera inviata dal presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, al regno di Alawi.

Senza citare la lettera o menzionare il Sahara, il governo spagnolo aveva annunciato poco prima una «nuova tappa» nelle relazioni con il Paese nordafricano.

Questa posizione rappresenta un cambiamento radicale, poiché fino ad ora la Spagna ha sostenuto un atteggiamento di neutralità tra Rabat e il Polisario.

Il conflitto nel Sahara Occidentale, ex colonia Spagnola considerata un «Territorio non autogovernato» dall'Onu, da decenni si oppone al Marocco con il Frente Polisario, sostenuto dall'Algeria.

Rabat, che controlla circa l'80% di questo territorio, propone un piano di autonomia sotto la sua sovranità. Gli indipendentisti chiedono un referendum di autodeterminazione organizzato dall'ONU, previsto per il cessate il fuoco del 1991, che non ha mai avuto luogo.

- La Spagna «ha ceduto» -

Nell'ambito della normalizzazione delle relazioni tra i due paesi, la Spagna ha annunciato una visita di Pedro Sánchez in Marocco, in una data che non è stata specificata.

Il capo della diplomazia spagnolo, José Manuel Albares, visiterà Rabat «prima della fine del mese», afferma la dichiarazione del governo spagnolo.

Per Ignacio Cembrero, giornalista spagnolo specializzato nelle relazioni tra i due Paesi, «il governo spagnolo ha ceduto alla principale richiesta del Marocco», che gli ha chiesto di sostenere «la sua proposta di autonomia» dal Sahara occidentale.

«È un cambiamento importante» perché «come richiede il Marocco, viene reso pubblico», ha spiegato. «Le autorità spagnole avevano sempre aiutato il Marocco negli ultimi anni, ma non avevano mai voluto renderlo pubblico», ha detto.

In una dichiarazione, il Ministero degli Affari Esteri marocchino ha accolto con favore «le posizioni positive della Spagna e gli impegni costruttivi sul Sahara marocchino».

La delegazione del Polisario in Spagna ha accusato Madrid di aver «ceduto al ricatto e alla politica della paura usata dal Marocco».

- Crisi migratoria a Ceuta -

La crisi diplomatica tra Marocco e Spagna è iniziata nell'aprile 2021, quando Madrid ha permesso al leader del Fronte Polisario, Brahim Ghali, nemico giurato di Rabat, di arrivare sulla penisola per essere ricoverato in ospedale per covid-19.

A maggio, migliaia di migranti hanno forzato l'ingresso a Ceuta, un'enclave Spagnola nel nord del Marocco.

Prima degli annunci di questo venerdì, le tensioni si erano placate, senza scomparire. L'ambasciatore marocchino a Madrid, che è stato chiamato per consultazioni a maggio, non è ancora tornato in Spagna.

Secondo Bernabé López, professore di studi arabi e islamici all'Università Autonoma di Madrid, l'obiettivo principale del gesto del governo spagnolo nei confronti del Sahara è ottenere una gestione dei flussi migratori dal Marocco.

«Si tratta di stringere un po' i dadi in modo che ci sia un po' più di controllo e non quella intenzionale mancanza di controllo che ha il Marocco», dice.

Il Sahara occidentale è una questione chiave per il Marocco in qualsiasi negoziato.

In cambio della ripresa delle relazioni diplomatiche con Israele, il Marocco ottenne il riconoscimento della «pelletteria» dell'ex colonia Spagnola da parte degli Stati Uniti, allora guidati da Donald Trump.

mg/sag/eg/js